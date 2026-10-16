Fordulat a Volánbusz-ügyben, döntött a bíróság a gyanúsítottakról

A Volánbusz Zrt.-vel kapcsolatos korrupciós bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság döntött a két gyanúsítottal szemben alkalmazott kényszerintézkedésekről. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal mindkét érintett letartóztatásának további három hónapos meghosszabbítását indítványozta, a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. J. D. esetében a bűnismétlés kockázatát is megjelölték – írja a Fővárosi Törvényszék.
A védők elsődlegesen a kényszerintézkedések megszüntetését, másodlagosan pedig az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelését kérték, szükség esetén nyomkövető alkalmazásával. Dr. Sz. N. esetében óvadék letételét is indítványozták.
A bíróság mindkét gyanúsított esetében megállapította, hogy a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja továbbra is fennáll.
Álláspontja szerint a feltételezett cselekmények súlya, a kiszabható büntetés nagysága és az érintettek kiterjedt kapcsolatrendszere miatt továbbra is fennáll a szökés, illetve az elrejtőzés veszélye.
Sz. N. esetében a bizonyítás befolyásolásától is tartanak
A bíróság szerint dr. Sz. N. a gyanú szerinti bűncselekményben központi szerepet töltött be. A nyomozás még a kezdeti szakaszban van, és a hatóságoknak olyan személyek kilétét is meg kell állapítaniuk, akik egyelőre nem kerültek a látókörükbe.
A közlemény szerint ezeknek a személyeknek a vallomásait úgy kell beszerezni, hogy azokat ne befolyásolják.
A bíróság ezért továbbra is reálisnak tartja annak veszélyét, hogy a gyanúsított megnehezítené vagy befolyásolná a bizonyítási eljárást.
Emiatt enyhébb kényszerintézkedést nem tartott indokoltnak, és további három hónappal meghosszabbította a letartóztatását.
J. D. bűnügyi felügyeletbe kerül, de a bűnismétlés veszélye fennáll
J. D. esetében a bíróság másként értékelte a bizonyítás befolyásolásának kockázatát. A határozat szerint a gyanú szerinti korrupciós láncolatban elszigetelt szerepet töltött be, ezért korlátozottabb volt azoknak a bizonyítékoknak a köre, amelyekre hatással lehetett volna. A nyomozás során érdemi nyilatkozatot tett, és folyamatos együttműködési készséget mutatott, így a bíróság már nem látott okot arra, hogy a bizonyítás befolyásolásának veszélyére hivatkozva továbbra is letartóztatásban tartsa.
A bűnismétlés kockázatát ugyanakkor továbbra is közelinek és reálisnak ítélte.
Indoklásában a gyanúsított büntetett előéletére, a vele szemben folyamatban lévő más büntetőeljárásra, valamint a gazdasági életben betöltött szerepére és kiterjedt kapcsolatrendszerére is kitért.
A bíróság ezért J. D. letartóztatását megszüntette, helyette ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletet rendelt el, nyomkövető eszköz egyidejű alkalmazásával. A végzés nem végleges.
A Fővárosi Törvényszék nem nevezte meg a gyanúsítottakat a közleményében, de a monogramok Jelinek Dánielt, illetve Szivek Norbertet takarják.
Volánbusz-ügy: 3 milliárd forintnyi vagyonelemet biztosítottak a hatóságok
A hatóságok szeptember végén közel hárommilliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket az egyik gyanúsított esetében. A vagyonvisszaszerzés során a Volánbusz-ügy egyik gyanúsítottja esetében 286,5 millió forint értékben történt meg ingatlanok zár alá vétele, emellett lefoglaltak egy több mint 6 millió forint értékű gépkocsit, valamint 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemet biztosítottak.