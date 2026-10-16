Fordulat a Volánbusz-ügyben, döntött a bíróság a gyanúsítottakról

A Volánbusz Zrt.-vel kapcsolatos korrupciós bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság döntött a két gyanúsítottal szemben alkalmazott kényszerintézkedésekről. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal mindkét érintett letartóztatásának további három hónapos meghosszabbítását indítványozta, a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. J. D. esetében a bűnismétlés kockázatát is megjelölték – írja a Fővárosi Törvényszék.

Döntött a bíróság a Volánbusz-ügyben, az egyik gyanúsított letartóztatásban marad, a másik bűnügyi felügyeletbe kerül - Illusztráció

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A védők elsődlegesen a kényszerintézkedések megszüntetését, másodlagosan pedig az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelését kérték, szükség esetén nyomkövető alkalmazásával. Dr. Sz. N. esetében óvadék letételét is indítványozták.

A bíróság mindkét gyanúsított esetében megállapította, hogy a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja továbbra is fennáll.

Álláspontja szerint a feltételezett cselekmények súlya, a kiszabható büntetés nagysága és az érintettek kiterjedt kapcsolatrendszere miatt továbbra is fennáll a szökés, illetve az elrejtőzés veszélye.

Sz. N. esetében a bizonyítás befolyásolásától is tartanak

A bíróság szerint dr. Sz. N. a gyanú szerinti bűncselekményben központi szerepet töltött be. A nyomozás még a kezdeti szakaszban van, és a hatóságoknak olyan személyek kilétét is meg kell állapítaniuk, akik egyelőre nem kerültek a látókörükbe.

A közlemény szerint ezeknek a személyeknek a vallomásait úgy kell beszerezni, hogy azokat ne befolyásolják.

A bíróság ezért továbbra is reálisnak tartja annak veszélyét, hogy a gyanúsított megnehezítené vagy befolyásolná a bizonyítási eljárást.

Emiatt enyhébb kényszerintézkedést nem tartott indokoltnak, és további három hónappal meghosszabbította a letartóztatását.

J. D. bűnügyi felügyeletbe kerül, de a bűnismétlés veszélye fennáll

J. D. esetében a bíróság másként értékelte a bizonyítás befolyásolásának kockázatát. A határozat szerint a gyanú szerinti korrupciós láncolatban elszigetelt szerepet töltött be, ezért korlátozottabb volt azoknak a bizonyítékoknak a köre, amelyekre hatással lehetett volna. A nyomozás során érdemi nyilatkozatot tett, és folyamatos együttműködési készséget mutatott, így a bíróság már nem látott okot arra, hogy a bizonyítás befolyásolásának veszélyére hivatkozva továbbra is letartóztatásban tartsa.

A bűnismétlés kockázatát ugyanakkor továbbra is közelinek és reálisnak ítélte.

Indoklásában a gyanúsított büntetett előéletére, a vele szemben folyamatban lévő más büntetőeljárásra, valamint a gazdasági életben betöltött szerepére és kiterjedt kapcsolatrendszerére is kitért.