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fegyelmi eljárás

Elévülés miatt megúszta a fegyelmit Völner Pál, tovább praktizálhat ügyvédként

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Zavartalanul folytathatja ügyvédi tevékenységét a volt igazságügyi államtitkár, miután elévülés miatt megszüntették az ellene indított fegyelmi eljárást. Völner Pál ügyében két bejelentő kezdeményezett eljárást, miután sajtóinformációk alapján úgy ítélték meg, hogy a politikus ügyvédi tevékenységét érintő bírósági döntés az ügyvédi hírnevét is alapjaiban befolyásolhatja.
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fegyelmi eljáráskorrupciós ügyvölner pálállamtitkárelévülés

A sajtóban megjelent információkra hivatkozva két bejelentő is kezdeményezte Völner Pál ügyvédi tevékenységének vizsgálatát. Álláspontjuk szerint a volt igazságügyi államtitkár ügyvédi munkájával összefüggő bírósági döntés olyan körülmény volt, amely alapjaiban érinthette szakmai reputációját. A fegyelmi eljárást azonban elévülés miatt megszüntették, így Völner továbbra is zavartalanul praktizálhat – számolt be a Népszabadság.

Völner Pál korábban igazságügyi államtitkárként dolgozott, neve pedig a korrupciós ügyként ismert Völner–Schadl-üggyel összefüggésben vált országosan ismertté (Fotó: Mudra László/Origo)
Völner Pál korábban igazságügyi államtitkárként dolgozott, neve pedig a korrupciós ügyként ismert Völner-Schadl-üggyel összefüggésben vált országosan ismertté (Fotó: Mudra László/Origo)

Elévülés miatt zárult le a Völner Pál elleni fegyelmi eljárás

Völner Pál korábban igazságügyi államtitkárként dolgozott, neve pedig a korrupciós ügyként elhíresült Völner-Schadl-üggyel összefüggésben vált országosan ismertté. A mostani ügy középpontjában ugyanakkor nem a büntetőeljárás, hanem az ügyvédi tevékenységével kapcsolatos fegyelmi kezdeményezés áll.

A Népszabadság beszámolója szerint a két bejelentő sajtóhírek alapján látta indokoltnak az eljárást, mivel úgy vélték, hogy a bírósági döntés Völner ügyvédi reputációjára is kihatással lehet. Az elévülés miatt megszüntetett fegyelmi eljárás után a volt államtitkár folytathatja ügyvédi munkáját.

 

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