Wekerle Plusz kisokos: minden, amit az új otthonteremtési programról tudni kell – támogatások, feltételek, határidők

Jelentősen átalakul a magyar otthonteremtési támogatások rendszere az Otthon Start kivezetésével. Az október 28-án induló Wekerle Plusz nem csupán új lakáshitelt kínál: a program részeként energetikai felújítási támogatások és államilag támogatott lakástakarék is érkezik.

Jelentősen átalakul a magyar otthonteremtési támogatások rendszere az Otthon Start kivezetésével és a Wekerle Plusz bevezetésével (Fotó: Shutterstock)

A változások azonban nem mindenki számára kedvezőek. Miközben az új építésű ingatlanok esetében megmarad a fix 3 százalékos kamat, a használt lakások vásárlóinak már 5 százalékos hitellel kell számolniuk.

Ez a teljes futamidő alatt akár több millió forintos többletkiadást is jelenthet, ráadásul a szigorúbb jogosultsági feltételek miatt egyes igénylők teljesen kiszorulhatnak a támogatott hitelprogramból.

A Wekerle Plusz ugyanakkor új lehetőségeket is teremthet a lakásfelújítást tervezők és a hosszabb távon megtakarítók számára. Mutatjuk, pontosan milyen konstrukciókból áll a program, és miben különbözik az Otthon Starttól.

Október 28-tól a Wekerle Plusz váltja az Otthon Start programot, de a korábbi kedvezményes hitel még nem tűnik el teljesen (Fotó: Mediaworks)

Vége az Otthon Startnak: ezek a Wekerle Plusz bevezetésének legfontosabb határidői

Az új rendszer bevezetését bizonytalanság és egymást követő kormányzati pontosítások előzték meg, amelyek különösen azokat érintették érzékenyen, akik már megkezdték a lakásvásárlás előkészítését.

A lakáspiaci szereplők ugyanis korábban azzal számoltak, hogy az Otthon Start csak 2027. január 1-jén szűnik meg.

Ehhez képest a kormány október 27-én bejelentette, hogy az új konstrukció már másnap elindul.

A gyorsított átállás komoly bizonytalanságot okozott, hiszen egy ingatlan megvásárlása és a hozzá kapcsolódó hitelügyintézés általában több hetet vesz igénybe. Különösen nehéz helyzetbe kerülhettek azok, akik már kiválasztották a megvásárolni kívánt lakást, de még nem kötötték meg az adásvételi szerződést.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök később pontosította az átmeneti szabályokat.

A döntés értelmében azok, akik 2026. október 31-ig megkötik az ingatlan adásvételi szerződését, és november 15-ig benyújtják a hitelkérelmüket, még igénybe vehetik az Otthon Start korábbi feltételeit.

Új lakás építése esetén az építési engedélyezési eljárás megindítására vagy az építés bejelentésére vonatkozik az október 31-i határidő, a hitelkérelem benyújtásának végső időpontja azonban ebben az esetben is november 15.