Wekerle Plusz kisokos: minden, amit az új otthonteremtési programról tudni kell – támogatások, feltételek, határidők

Jelentősen átalakul a magyar otthonteremtési támogatások rendszere az Otthon Start kivezetésével. Az október 28-án induló Wekerle Plusz nem csupán új lakáshitelt kínál: a program részeként energetikai felújítási támogatások és államilag támogatott lakástakarék is érkezik.
A változások azonban nem mindenki számára kedvezőek. Miközben az új építésű ingatlanok esetében megmarad a fix 3 százalékos kamat, a használt lakások vásárlóinak már 5 százalékos hitellel kell számolniuk.
Ez a teljes futamidő alatt akár több millió forintos többletkiadást is jelenthet, ráadásul a szigorúbb jogosultsági feltételek miatt egyes igénylők teljesen kiszorulhatnak a támogatott hitelprogramból.
A Wekerle Plusz ugyanakkor új lehetőségeket is teremthet a lakásfelújítást tervezők és a hosszabb távon megtakarítók számára. Mutatjuk, pontosan milyen konstrukciókból áll a program, és miben különbözik az Otthon Starttól.
Vége az Otthon Startnak: ezek a Wekerle Plusz bevezetésének legfontosabb határidői
Az új rendszer bevezetését bizonytalanság és egymást követő kormányzati pontosítások előzték meg, amelyek különösen azokat érintették érzékenyen, akik már megkezdték a lakásvásárlás előkészítését.
A lakáspiaci szereplők ugyanis korábban azzal számoltak, hogy az Otthon Start csak 2027. január 1-jén szűnik meg.
Ehhez képest a kormány október 27-én bejelentette, hogy az új konstrukció már másnap elindul.
A gyorsított átállás komoly bizonytalanságot okozott, hiszen egy ingatlan megvásárlása és a hozzá kapcsolódó hitelügyintézés általában több hetet vesz igénybe. Különösen nehéz helyzetbe kerülhettek azok, akik már kiválasztották a megvásárolni kívánt lakást, de még nem kötötték meg az adásvételi szerződést.
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök később pontosította az átmeneti szabályokat.
A döntés értelmében azok, akik 2026. október 31-ig megkötik az ingatlan adásvételi szerződését, és november 15-ig benyújtják a hitelkérelmüket, még igénybe vehetik az Otthon Start korábbi feltételeit.
Új lakás építése esetén az építési engedélyezési eljárás megindítására vagy az építés bejelentésére vonatkozik az október 31-i határidő, a hitelkérelem benyújtásának végső időpontja azonban ebben az esetben is november 15.
Nem csak lakáshitel: három pillérre épül a Wekerle Plusz
A Wekerle Plusz az Otthon Starttal ellentétben nem kizárólag a lakásvásárlást támogatja. Az új otthonteremtési rendszer három pillérből áll, amelyek a lakásszerzést, a meglévő ingatlanok energetikai korszerűsítését és a hosszú távú lakáscélú megtakarítást egyaránt segítik.
- Vásárlási és építési hitel: a 18–45 év közöttiek legfeljebb 50 millió forintos kölcsönt igényelhetnek, maximum 25 éves kamattámogatással. Az új építésű ingatlanok vásárlására és építésére fix 3 százalékos, használt lakások vásárlására pedig fix 5 százalékos éves kamat vonatkozik.
- Energetikai felújítási támogatás és hitel: a 2027 februárjától induló támogatási pillér a meglévő ingatlanok korszerűsítését segíti, felső életkori korlátozás nélkül. A Családi Ház Programban legfeljebb 15 millió forintos, 15 éves futamidejű, fix 3 százalékos hitel érhető el, amelyhez akár 50 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapcsolódhat.
- Államilag támogatott lakástakarék: 2027 januárjától 5–10 éves megtakarítási konstrukció válik elérhetővé. A befizetések után kezdetben 10 százalékos, később 20 százalékos állami támogatás járhat, legalább 3 százalékos betéti kamat mellett.
A három pillér tehát eltérő élethelyzetekre kínál támogatást:
az első a lakásvásárlást és építkezést, a második az ingatlanok energetikai korszerűsítését, a harmadik pedig a későbbi otthonteremtéshez szükséges megtakarítást segíti.
A konstrukciók pontos feltételeit és indulási időpontjait a Wekerle Plusz hivatalos tájékoztatója ismerteti.
Wekerle Plusz kontra Otthon Start: akár 16,6 millió forinttal is többe kerülhet a lakáshitel
Bár a Wekerle Plusz több új támogatási lehetőséget is kínál, a lakásvásárlási hitel feltételei több szempontból kedvezőtlenebbek az Otthon Starténál.
A legjelentősebb változást a használt ingatlanokra vonatkozó kamatemelés jelenti, amely a teljes futamidő alatt akár több millió forintos többletkiadást okozhat a hitelfelvevőknek.
Az Otthon Start egyik legfontosabb előnye az volt, hogy a fix 3 százalékos kamat az új és a használt lakások vásárlásánál egyaránt elérhető volt. A Wekerle Plusz ezzel szemben különbséget tesz a két ingatlantípus között:
az új lakásoknál és az építkezéseknél megtartja a kedvezményes kamatot, a használt lakások vásárlását viszont már fix 5 százalékos kamattal támogatja.
A leglátványosabb eltérés a havi törlesztőrészletekben mutatkozik meg. A mellékelt összehasonlító számítás szerint egy 20 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a fix 3 százalékos kamat mellett havi 94 842 forintot kell fizetni, míg 5 százalékos kamatnál már 116 918 forintot.
Ez havonta több mint 22 ezer forintos, a teljes futamidő alatt pedig körülbelül 6,62 millió forintos különbséget jelent.
A hitelösszeg növekedésével a két konstrukció közötti eltérés is egyre jelentősebbé válik.
A különbség már egy 30 millió forintos hitelnél is jelentős. A korábbi konstrukcióban havi 142 263 forintos törlesztőrészlettel lehetett számolni, a Wekerle Plusz 5 százalékos kamatával azonban ez 175 377 forintra emelkedik. A havi többletkiadás meghaladja a 33 ezer forintot, ami évente közel 400 ezer forinttal terheli meg a családi költségvetést. A teljes, 25 éves futamidő alatt pedig csaknem 10 millió forinttal kell többet visszafizetni.
A magasabb törlesztőrészlet ráadásul nem csupán a havi kiadásokat növeli, hanem a hitelhez jutást is megnehezítheti. A szakértő szerint ugyanakkora hitelösszeg felvételéhez az új feltételek mellett hozzávetőleg 66 ezer forinttal magasabb nettó jövedelemre lehet szükség. Ez különösen azok számára jelenthet problémát, akik már az Otthon Start feltételei mellett is a banki hitelképességük felső határáig mentek volna el.
A Wekerle Plusz ugyanakkor továbbra is kedvezőbb lehet a piaci lakáshiteleknél. Az Origónak nyilatkozó szakértő, Balogh László által idézett money.hu-adatok szerint a piaci ajánlatok 6,25 százalékos kamattól indultak, ami egy 30 millió forintos, 25 éves hitelnél megközelítőleg 198 ezer forintos havi törlesztőrészletet eredményezne.
A támogatott 5 százalékos kamat tehát még mindig megtakarítást jelenthet a piaci finanszírozáshoz képest, az Otthon Start 3 százalékos konstrukciójánál azonban egyértelműen drágább.
Kik járnak jól, és kik szorulhatnak ki az új otthonteremtési támogatásokból?
A Wekerle Plusz bevezetése nem minden lakásvásárlót érint egyformán. Az új rendszer legfontosabb nyertesei és vesztesei a következők lehetnek:
- Az új építésű lakások vásárlói és az építkezők: számukra megmarad a fix 3 százalékos kamat, így a finanszírozási feltételek ebből a szempontból nem romlanak. A jogosultsághoz azonban már teljesíteniük kell az új korhatárt és az egyéb feltételeket is.
- A használt ingatlanok vásárlói: a korábbi 3 százalék helyett 5 százalékos kamattal vehetnek fel támogatott hitelt. Ez egy 30 millió forintos, 25 éves kölcsön esetében havonta több mint 33 ezer, a teljes futamidő alatt pedig közel 10 millió forintos többletkiadást jelenthet.
- A 45 év feletti első lakásvásárlók: az Otthon Starttal ellentétben az új program már felső életkori korlátozást tartalmaz, így ez a korosztály eleshet a támogatott lakáshiteltől.
- A korábbi ingatlantulajdonosok egy része: a szigorúbb tulajdoni feltételek miatt bizonyos igénylők kiszorulhatnak a programból, bár a kisebb tulajdoni hányadokra és az alacsonyabb értékű ingatlanokra továbbra is vonatkozhatnak kivételek.
- A felújítást tervező ingatlantulajdonosok: számukra új lehetőséget jelentenek az energetikai korszerűsítést támogató konstrukciók, amelyekhez akár 50 százalékos vissza nem térítendő támogatás is kapcsolódhat.
- A hosszabb távon lakásvásárlásra készülők: az államilag támogatott lakástakarék segítségével kedvezőbb feltételekkel gyűjthetnek önerőt egy későbbi ingatlanvásárláshoz.
A változások társadalmi hatásai ugyanakkor túlmutatnak az egyes jogosultsági feltételeken. A lapunknak nyilatkozó Balogh László szerint az életkor önmagában nem alkalmas a rászorultság mérésére.
Bár az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora 34 év volt, a 45 év felettiek között is sokan lehetnek, akik hosszú albérletes évek után vagy például válást követően szeretnének először saját otthonhoz jutni.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a magasabb kamat különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat hozhatja nehezebb helyzetbe. Ők ugyanis jellemzően az olcsóbb, használt ingatlanok piacán keresnek lakást, miközben a törlesztőrészletek emelkedése a hitelképességüket is ronthatja.
Egy 30 millió forintos hitel felvételéhez például az új feltételek mellett hozzávetőleg 66 ezer forinttal magasabb nettó jövedelemre lehet szükség.
Az Otthon Startot korábban az a kritika is érte, hogy elsősorban a tehetősebbek számára jelentett segítséget. A szakértő szerint a program hitelfelvevőinek valóban mintegy kétharmada a két legmagasabb jövedelmi tizedből került ki, ez az arány azonban az MNB adatai alapján lényegében megegyezett a korábbi piaci lakáshitelezésben tapasztalttal.
A probléma tehát nem kizárólag az Otthon Start sajátossága volt, hanem a lakáshitelezés általános jövedelmi korlátait is tükrözte.
A szakértő szerint az alacsonyabb keresetűek lakáshoz jutásának támogatása hosszabb távon társadalmi szempontból is megtérülhetne, ehhez azonban a bankok számára megfelelő garanciákra lenne szükség.
A legnagyobb kérdés az, hogy az energetikai felújítási programok és a lakástakarék előnyei mennyiben tudják ellensúlyozni a lakásvásárlás szigorúbb feltételeit, különösen a szerényebb jövedelmű háztartások számára.
5. Mi lesz a lakásárakkal? Így alakíthatja át a Wekerle Plusz az ingatlanpiacot
A Wekerle Plusz bevezetése nemcsak a lakásvásárlók pénzügyi lehetőségeit, hanem a teljes ingatlanpiacot is átalakíthatja. A kedvezményes hitelek feltételeinek változása hatással lehet a keresletre, a lakásárakra és az építőipari beruházásokra is.
Balogh László szerint az Otthon Start mennyiségi szempontból teljesítette célját:
egy év alatt több mint 70 ezer első lakásvásárlást segített, az igénylők átlagéletkora pedig 34 év volt.
Az MNB adatai alapján a támogatott konstrukciók aránya az új lakáshitelek között a korábbi 20 százalékról megközelítőleg 80 százalékra emelkedett.
A program ugyanakkor az ingatlanárak növekedéséhez is hozzájárulhatott.
A szakértő becslése szerint az Otthon Start mintegy 6 százalékponttal gyorsíthatta az áremelkedést, mivel a támogatás egy része beépülhetett az eladási árakba.
A lakáspiacon azonban már a programváltás előtt is lassulás mutatkozott. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint szeptemberben országosan 8,2 százalékos, Budapesten pedig 3,3 százalékos éves drágulást mértek, miközben január és szeptember között 20 százalékkal csökkent az ingatlanok iránti érdeklődés az előző év azonos időszakához képest.
A szakértő szerint a Wekerle Plusz bevezetése elsősorban a következő változásokat hozhatja:
- Átmeneti kivárás a lakáspiacon: az Otthon Start lezárása előtt felgyorsulhatnak a még folyamatban lévő ügyletek, az új szabályok életbelépése után azonban mérséklődhet a vásárlási kedv.
- Növekvő érdeklődés az új építésű lakások iránt: mivel ezekre továbbra is fix 3 százalékos hitel vehető fel, míg a használt ingatlanokra már 5 százalékos kamat vonatkozik, a kereslet egy része az új lakások felé fordulhat.
- Élénkülő építőipari beruházások: az új lakások kedvezményes áfája és az energetikai felújítási támogatások egyaránt ösztönözhetik a beruházásokat. Utóbbiak különösen a kisebb, helyi kivitelező vállalkozások számára jelenthetnek új megrendeléseket.
- Javuló vevői alkupozíció: a kereslet mérséklődése és a kínálat bővülése kedvezőbb tárgyalási helyzetbe hozhatja a vásárlókat, bár ez önmagában nem jelent általános lakásárcsökkenést.
A szakértő szerint az új építésű ingatlanok kínálata már jelenleg is ötéves csúcson van, ezért a következő időszak egyik legnagyobb kérdése a fizetőképes kereslet alakulása lesz.
Az Otthon Start kivezetésétől ugyanakkor nem vár jelentős, általános ingatlanár-csökkenést.
Az új otthonteremtési rendszer legnagyobb kérdése így az lesz, hogy a többféle támogatásból álló konstrukció valóban szélesebb társadalmi rétegek számára teszi-e elérhetőbbé a lakhatást, vagy a kedvezményes hitelfeltételek szigorítása miatt éppen azok kerülnek nehezebb helyzetbe, akiknek a legnagyobb szükségük lenne az állami segítségre.