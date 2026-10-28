Ők lehetnek a Tisza-kormány lakáspolitikájának vesztesei

Panyi Miklós szerdai sajtótájékoztatóján élesen bírálta a Tisza-kormány lakáspolitikai döntéseit, különösen az Otthon Start program kivezetését és a helyébe lépő Wekerle Plusz bevezetését. A politikus szerint a változtatások legnagyobb vesztesei éppen azok a fiatalok lehetnek, akik első saját otthonukat szeretnék megvásárolni. Kifogásolta azt is, hogy a kormány megfelelő társadalmi egyeztetés nélkül, rendkívül rövid idő alatt vezette be az új konstrukciót.

Wekerle Plusz: a fiatalok és a közszolgálati dolgozók is vesztesei lehetnek a Tisza-kormány lakáspolitikai változtatásainak (Fotó: Jakub Zerdzicki)

Milliókkal drágulhat a fiatalok lakásvásárlása a Wekerle Plusz után

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az új Wekerle Plusz keretében a használt ingatlanokra felvehető támogatott hitel kamata a korábbi 3 százalék helyett 5 százalékra emelkedik. Ez egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitel esetében havonta mintegy 55 ezer forinttal magasabb törlesztőrészletet jelenthet, a teljes futamidő alatt pedig megközelítőleg 16 millió forintos többletkiadást eredményezhet.

Panyi szerint a változtatás különösen a fiatalokat hozza nehéz helyzetbe, akik számára a használt lakások megvásárlása eddig is komoly anyagi kihívást jelentett.

A Wekerle Plusz szerdán hatályba lépett szabályai szerint az új építésű ingatlanokra továbbra is 3 százalékos kamattal lehet hitelt felvenni, a használt lakások esetében azonban már az 5 százalékos kamat az irányadó.

A közszolgálati dolgozók is elveszíthetik a támogatást

Panyi Miklós a közszolgálati otthontámogatás megszüntetését is bírálta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány döntése nyomán mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozó veszítheti el az évente egymillió forintos lakhatási támogatás igénybevételének lehetőségét. A támogatást idén 186 ezren vették igénybe, jövőre azonban a program kivezetésével már nem számolhatnak ezzel a lehetőséggel.

A bankok sincsenek felkészülve, problémás lesz a szerződéskötés

A sajtótájékoztatón Panyi Miklós arról is beszámolt, hogy személyesen keresett meg bankokat az új lakáshitelprogram bevezetésével kapcsolatban.

Elmondása szerint

a pénzintézetek munkatársai sem értik, miként lehetett ilyen rövid idő alatt, érdemi egyeztetés nélkül átalakítani a lakástámogatási rendszert. Panyi hangsúlyozta: a bankok nincsenek felkészülve az új konstrukcióra, ezért szerinte a következő hónapokban akár lehetetlenné is válhat az új hitelszerződések megkötése.

A politikus szerint az egyik napról a másikra végrehajtott átalakítás nemcsak a lakásvásárlók tervezhetőségét veszélyezteti, hanem a lakáshitelezés működésében is komoly fennakadásokat okozhat.