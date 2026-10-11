Furcsa helyzet állt elő Windisch László ügyében, újabb Alaptörvény-módosítás is jöhet

Kissé ellentmondásos helyzet alakult ki, ugyanis Windisch László megbízatásának megszüntetésének folyamatát egyedül az általa sikertelenül elmozdítani kívánt Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke indíthatná el – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Fülöp Botond, a „Vidéki prókátor.”

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke (Fotó: Mudra László/Origo)

A közismerten Tisza Párttal szimpatizáló jogász rámutatott: az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének megbízatása csak akkor lenne megszüntethető, ha az Integritás Hatóság jelentésében azt állapítaná meg, hogy az ÁSZ elnöke a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztotta vagy a vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt.

Alkotmány-módosítással mozdítanák el Windisch Lászlót?

Mint írta, ebben az esetben az Országgyűlés mentelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága köteles lenne kezdeményezni az elnök megbízatásának kizárással történő megszüntetését, amiről az Országgyűlés kétharmados többséggel döntene. Az Integritás Hatóság vagyonnyilatkozati vizsgálati eljárás keretében ellenőrizheti az Állami Számvevőszék elnökének vagyonnyilatkozatát.

Kizárással az Országgyűlés kétharmados többséggel akkor is megszüntetheti az Állami Számvevőszék elnökének megbízatását, ha neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, ám ezt a törvény értelmében az Országgyűlés mentelmi ügyekkel foglalkozó bizottságának kell(ene) kezdeményeznie, ami viszont paritásos bizottság, vagyis nincs többsége a Tiszának

– emelte ki Fülöp Botond, majd úgy összegzett: amennyiben az elnök nem mond le és az Integritás Hatóság nem készít jelentést a fenti tartalommal, akkor a megbízatás megszüntetése minden valószínűség szerint csak alaptörvény-, vagy törvénymódosítás által lehetséges.