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zászlómenet

A Zászlómenet nem Békemenet: Magyar Péter és propagandistái ismét lyukra futottak

46 perce
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Magyar Péter és a kormánypárti propaganda gúnyolódik az október 23-i Zászlómeneten, pedig a rendezvénynek nyolcéves múltja van, és még a szervezője is ugyanaz – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A politikai elemző szerint az október 23-i rendezvény kapcsán a miniszterelnök a Békemenettel mossa össze a Zászlómenetet, miközben a Fidesz külön megemlékezést is szervez a Terror Háza előtt.
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zászlómenetBékemenetOktóber 23Terror Háza MúzeumMagyar Péter

„A közpénzekkel kitömött fideszes hátország 1956 október 23. hetvenedik évfordulóján békemenet helyett »no war, no gender, no migration« jelszóval szervez vonulást. Mindig bebizonyítják, hogy van lejjebb” – írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök, akinek nyomán a balliberális sajtó egy része is úgy számol be az eseményről, mintha egy új, a Békemenet pótlására kitalált kezdeményezés lenne.

Magyar Péter és a kormánypárti propaganda gúnyolódik az október 23-i Zászlómeneten, pedig a rendezvénynek nyolcéves múltja van, és még a szervezője is ugyanaz (Forrás: Deák Dániel/Facebook)
 Magyar Péter és a kormánypárti propaganda gúnyolódik az október 23-i Zászlómeneten, pedig a rendezvénynek nyolcéves múltja van, és még a szervezője is ugyanaz  (Forrás: Deák Dániel/Facebook)

Deák Dániel politikai elemző azonban felhívta a figyelmet egy fontos részletre: a Nemzet Zászlója kezdeményezés már 2018-ban elindult, és azóta több alkalommal is megszervezték. Emlékeztetett, 

A Nemzet Zászlója kezdeményezés keretében 2018. március 16-án 1848 méter hosszú magyar zászlót vittek végig Budapesten, az Andrássy úton, az Operától a Hősök teréig. A felvonuláshoz 1848 résztvevőt vártak. Az eseményről annak idején még a most már kormánypárti HVG is beszámolt.

A zászlómenetet már többször is megtartották

A kezdeményezés egyik ötletgazdája és szervezője Szilágyi Ákos volt, az 56 Lángja Alapítvány alapítója. Pontosan ugyanaz a Szilágyi Ákos, akinek az alapítványa most az október 23-i Zászlómenetet is meghirdette. 2019-ben ismét 1848 önkéntes vitte végig a hatalmas lobogót, majd a Hősök terén élő kokárdát formáltak. A rendezvényt a következő években is több alkalommal megtartották.

Vagyis nem egy most kitalált rendezvényről van szó, hanem egy nyolcéves múltra visszatekintő kezdeményezés folytatásáról. Az idei Zászlómenetet az 1956-os forradalom 70. évfordulójára hirdették meg, a Műegyetemtől a Bem térig. Eközben a Fidesz külön megemlékezést szervez a Terror Háza előtt.

Fontos tehát különbséget tenni a Zászlómenet, a Békemenet és a Fidesz saját október 23-i rendezvénye között. Három különböző eseményről van szó, amelyeket a mostani politikai kommunikáció gyakran összemos

– mutatott rá Deák Dániel.

 

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