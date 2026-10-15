Zelenszkij árulással vádolja Trumpot: szerinte az amerikai elnök Oroszország oldalára állt

Élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt Volodimir Zelenszkij, miután az ukrán hadsereg által használt Starlink műholdas kommunikációs rendszer működését váratlanul korlátozták. A The Guardian beszámolója szerint az intézkedés számos ukrán drón működését ellehetetlenítette, és a légvédelem hatékonyságát is veszélyezteti. Zelenszkij Piers Morgan műsorában elismerte, hogy személyes árulásként éli meg a történteket.
Biztos vagyok benne, hogy pontosan tudták, mit tesznek”
– fogalmazott az ukrán elnök, aki szerint a döntés súlyos emberveszteségekhez vezethet.
Elon Musk szerint Trumpék döntöttek a korlátozásról
A Starlinket üzemeltető SpaceX vezetője, Elon Musk közölte, hogy a katonai célú Starshield rendszer az amerikai kormány ellenőrzése alatt áll, így a korlátozásokról az amerikai hadsereg, végső soron pedig Donald Trump dönt.
A két ország kapcsolatát tovább terheli, hogy Zelenszkij szerint Washington előzetes figyelmeztetés nélkül hagyta Ukrajnát a legutóbbi orosz rakétatámadások előtt. Trump ugyanakkor tagadta, hogy leállították volna a hírszerzési együttműködést.
Az amerikai elnök emellett az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások beszüntetését követeli, mivel szerinte azok hozzájárulnak a dízelüzemanyag árának emelkedéséhez.
Nagy-Britannia további támogatást ígért Zelenszkijnek
Zelenszkij szerdán Londonban tárgyalt Andy Burnham brit miniszterelnökkel, aki további katonai segítséget ígért Ukrajnának, többek között a dróntámadások elleni védekezéshez szükséges rakéták szállításának felgyorsítását.
Mindeközben Oroszország újabb nagyszabású támadást hajtott végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Zelenszkij közlése szerint 39 ballisztikus rakétát és 120 drónt vetettek be, a csapások következtében pedig legalább 600 ezer ember maradt áram nélkül.
A támadások annak ellenére folytatódtak, hogy Trump korábban energetikai tűzszünetet jelentett be. Moszkva szerint azonban a megállapodás részleteit nem pontosították, így Oroszország álláspontja szerint nem sértette meg azt.