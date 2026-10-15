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volodimir zelenszkij

Zelenszkij árulással vádolja Trumpot: szerinte az amerikai elnök Oroszország oldalára állt

30 perce
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Az ukrán elnök személyes árulásként éli meg, hogy az Egyesült Államok korlátozta az ukrán hadsereg hozzáférését a Starlink műholdas rendszeréhez. Volodimir Zelenszkij szerint Donald Trump döntése emberéletekbe kerülhet.
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Élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt Volodimir Zelenszkij, miután az ukrán hadsereg által használt Starlink műholdas kommunikációs rendszer működését váratlanul korlátozták. A The Guardian beszámolója szerint az intézkedés számos ukrán drón működését ellehetetlenítette, és a légvédelem hatékonyságát is veszélyezteti. Zelenszkij Piers Morgan műsorában elismerte, hogy személyes árulásként éli meg a történteket.

Zelenszkij
Tovább mélyült a szakadék Trump és Zelenszkij között azzal, hogy hogy az Egyesült Államok korlátozta az ukrán hadsereg hozzáférését a Starlink műholdas rendszeréhez (Fotó: AFP)

 

Biztos vagyok benne, hogy pontosan tudták, mit tesznek” 

– fogalmazott az ukrán elnök, aki szerint a döntés súlyos emberveszteségekhez vezethet.

Elon Musk szerint Trumpék döntöttek a korlátozásról

A Starlinket üzemeltető SpaceX vezetője, Elon Musk közölte, hogy a katonai célú Starshield rendszer az amerikai kormány ellenőrzése alatt áll, így a korlátozásokról az amerikai hadsereg, végső soron pedig Donald Trump dönt.

A két ország kapcsolatát tovább terheli, hogy Zelenszkij szerint Washington előzetes figyelmeztetés nélkül hagyta Ukrajnát a legutóbbi orosz rakétatámadások előtt. Trump ugyanakkor tagadta, hogy leállították volna a hírszerzési együttműködést.

Az amerikai elnök emellett az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások beszüntetését követeli, mivel szerinte azok hozzájárulnak a dízelüzemanyag árának emelkedéséhez.

 

Magyar Péter és Zelenszkij találkozója az uniós vezetőknek is üzenet lehet

Nagy-Britannia további támogatást ígért Zelenszkijnek

Zelenszkij szerdán Londonban tárgyalt Andy Burnham brit miniszterelnökkel, aki további katonai segítséget ígért Ukrajnának, többek között a dróntámadások elleni védekezéshez szükséges rakéták szállításának felgyorsítását.

Mindeközben Oroszország újabb nagyszabású támadást hajtott végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Zelenszkij közlése szerint 39 ballisztikus rakétát és 120 drónt vetettek be, a csapások következtében pedig legalább 600 ezer ember maradt áram nélkül.

A támadások annak ellenére folytatódtak, hogy Trump korábban energetikai tűzszünetet jelentett be. Moszkva szerint azonban a megállapodás részleteit nem pontosították, így Oroszország álláspontja szerint nem sértette meg azt.

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