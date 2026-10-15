Zelenszkij árulással vádolja Trumpot: szerinte az amerikai elnök Oroszország oldalára állt

Élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt Volodimir Zelenszkij, miután az ukrán hadsereg által használt Starlink műholdas kommunikációs rendszer működését váratlanul korlátozták. A The Guardian beszámolója szerint az intézkedés számos ukrán drón működését ellehetetlenítette, és a légvédelem hatékonyságát is veszélyezteti. Zelenszkij Piers Morgan műsorában elismerte, hogy személyes árulásként éli meg a történteket.

Tovább mélyült a szakadék Trump és Zelenszkij között azzal, hogy hogy az Egyesült Államok korlátozta az ukrán hadsereg hozzáférését a Starlink műholdas rendszeréhez (Fotó: AFP)

Biztos vagyok benne, hogy pontosan tudták, mit tesznek”

– fogalmazott az ukrán elnök, aki szerint a döntés súlyos emberveszteségekhez vezethet.

Elon Musk szerint Trumpék döntöttek a korlátozásról

A Starlinket üzemeltető SpaceX vezetője, Elon Musk közölte, hogy a katonai célú Starshield rendszer az amerikai kormány ellenőrzése alatt áll, így a korlátozásokról az amerikai hadsereg, végső soron pedig Donald Trump dönt.

A két ország kapcsolatát tovább terheli, hogy Zelenszkij szerint Washington előzetes figyelmeztetés nélkül hagyta Ukrajnát a legutóbbi orosz rakétatámadások előtt. Trump ugyanakkor tagadta, hogy leállították volna a hírszerzési együttműködést.