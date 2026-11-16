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költségvetés

Magyar munkahelyek kerülhetnek veszélybe – súlyos figyelmeztetés hangzott el a parlamentben

44 perce
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Súlyos gazdasági következményekre figyelmeztetett a Fidesz az Országgyűlésben. Palóc André szerint a 2027-es költségvetés új adókat, illetve adóemelést tartalmaz, amelyek a magyar béreket és munkahelyeket is veszélyeztethetik. A politikus úgy véli, a fiatalok, az édesanyák és a nyugdíjasok is a költségvetés vesztesei lehetnek.
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A magyar béreket és munkahelyeket is veszélyeztethetik a 2027-es költségvetésben szereplő adóemelések. Erről beszélt Palóc André, a Fidesz vezérszónoka hétfőn az Országgyűlésben, a törvényjavaslat általános vitájában. A politikus szerint a jövő évi költségvetés 26 új adót, illetve adóemelést tartalmaz, amelyek súlyos következményekkel járhatnak a munkavállalók számára.

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2027-es költségvetés: elbocsátásokra és gyárbezárásokra figyelmeztetett a Fidesz Fotó: Hatlaczki Balázs

2027-es költségvetés: elbocsátásokra és gyárbezárásokra figyelmeztetett a Fidesz

Palóc André hangsúlyozta, hogy az adóemelések munkahelyekbe kerülhetnek, a vállalatok 14 százaléka pedig már elbocsátásokat tervez. Hozzátette, hogy a gyárbezárások már a nyár folyamán elkezdődtek.

A minimálbért keresők helyzete is szóba került. Szerinte ők is átverve érezhetik magukat, hiszen a miniszterelnök korábban a minimálbér megduplázását ígérte.

A fiatalok, az édesanyák és a nyugdíjasok is rosszul járhatnak

A politikus szerint a 2027-es költségvetés vesztesei között vannak a fiatalok is. A diákhitelre szánt források 40 százalékkal csökkennek, munkáshitelre feleannyi, babaváró hitelre pedig 23 százalékkal kevesebb pénz jut.

Palóc André arra is felhívta a figyelmet, hogy 110–120 ezer, 40 év feletti kétgyermekes édesanya számított a jövő évi szja-mentességre, amely a felszólalása szerint elmarad.

  • A nyugdíjasokat szintén a vesztesek közé sorolta, mivel állítása szerint nem kapják meg a 14. havi nyugdíj második heti részletét.
  • A külhoni magyarok helyzetét is kifogásolta: elmondása szerint a Bethlen Gábor Alapban 26 milliárd forinttal kevesebb forrás szerepel.

 

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