Családok tízezrei járhatnak rosszul a 2027-es költségvetés miatt. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerint a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének korlátozása következtében 40–60 ezer magyar háztartás fizethet magasabb adót jövőre. Az ellenzéki párt szerdai közleményében élesen bírálta a Tisza-kormány családpolitikai intézkedéseit.

2027-es költségvetés: a KDNP szerint családok tízezrei járhatnak rosszul (A képen Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője) Fotó: Mediaworks

2027-es költségvetés: több tízezer családot érinthet az szja-mentesség korlátozása

A korábbi (Fidesz–KDNP) kormány által meghirdetett intézkedés szerint 2026-tól a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya jogosulttá vált volna a munkajövedelme utáni szja-mentességre. A KDNP szerint a változtatás azokat is hátrányosan érintené, akik 2026-ban már megszerezték a kedvezményt, mivel annak érvényesítése a 40. életévük betöltésével megszűnne.

A párt konkrét példát is említett:

egy 45 éves, kétgyermekes, havi bruttó 700 ezer forintot kereső édesanya az eredeti szabályok alapján 2027-től havi 105 ezer forint adókedvezményben részesülhetett volna. Ezzel szemben a megemelt családi pótlék két gyermek esetében csupán 53 200 forint lenne.

A kereszténydemokraták szerint a 2027-es költségvetés a dolgozó középosztályt és a gyermekes családokat sújtja, miközben szakít az elmúlt 16 év családpolitikai irányával. A KDNP ezért módosító indítványokat nyújt be, hogy megőrizze a kétgyermekes édesanyák adókedvezményét, és nagyobb támogatást biztosítson a családoknak.