"Lebuktak! Hazudtak és lebuktak!" – jelentette ki Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője kifejtette: kiderült, hogy a sokat emlegetett pénz Fabó György milliárdos vállalkozóhoz és cégeihez köthető ingatlanokban volt elrejtve és az ő földjeiben volt elásva. Ma kiderült az is, hogy a rendőrség házkutatást tartott Fabó György milliárdos vállalkozó házában – sorolta. Mindezt tudta Magyar Péter és tudta az új ÁVH elnöke (Unger Anna – a szerk.) is – hangsúlyozta a frakcióvezető.

Bóka János: Politikai célból becsapták az embereket!

Fotó: Facebook/nvvh

Átvertek mindenkit Bóka János szerint

Ennek ellenére Magyar Péter azt állította, hogy Seszták Miklós (a Fidesz-KDNP képviselője) elásott milliárdjai kerültek elő – emlékeztetett Bóka János. Az új ÁVH elnöke pedig azt mondta, hogy nem tudja, kié a pénz és nem tudja, hogy kié az a föld, ahonnan ez előkerült, annak ellenére, hogy az ingatlannyilvántartás adataiból is mindez egyértelműen megállapítható – mutatott rá a frakcióvezető. "Becsapták a magyar embereket, átvertek mindenkit, és mindezt kizárólag politikai célból tették – hangsúlyozta Bóka. Magyar Péter és az új ÁVH, a Tisza politikai rendőrsége becsapta, átverte a magyar embereket, de lebuktak!" – jegyezte meg.

Adócsalásból származó milliárdok

Ismert: tegnap este a TV2 híradója derítette ki, hogy Fabó György milliárdos vállalkozóhoz és cégeihez kötődik az a nógrádi terület, ahol megtalálhatták a kiásott milliárdokat. Ma a Blikk pedig azt tudta meg, hogy Fabó budapesti ingatlanjaiban is házkutatás volt, ezek lehettek azok a fővárosi helyszínek, ahol szintén pénzt találtak (a több, mint 6 milliárd forintnyi készpénzt és valutát nem egy helyről, hanem többek között nógrádi és budapesti helyszínekről gyűjtötték össze). A Magyar Nemzet cikke pedig arra mutat rá: Fabó György ellen a Győri Törvényszéken jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyárügyben. Ez az ügy lehet a lefoglalt milliárdok forrása, nem pedig az, amiről Magyar Péter beszélt.