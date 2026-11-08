A Fidesz szerint visszalépés, a geográfus szerint szinte semmi – kemény kritikákat kapott a Tisza fásítási programja

„Visszalépés a Tisza fásítási programja!” – vélekedett közösségi oldalán a Fidesz-frakció. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter még szombaton jelentette be, hogy a kormány döntött a héten az Országfásítási és Települészöldítési Program elindításáról.
Mint írta, a következő években a korábbiaknál sokkal jelentősebb programot indítanak, közel 60 milliárd forintot értékben. Ennek keretében:
- 12 millió facsemetét ültetnek el,
- legalább 13200 hektár új állami erdőt hoznak létre,
- 4 millió csemetével 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz mentén végeznek fásítást,
- 39,6 milliárd forintból a településeket zöldítik,
- és elvégzik az erdőtüzek megelőzéséhez szükséges feladatokat
A Fidesz-frakció azonban emlékeztetett, Magyarországon nem 2026 novemberében kezdődött fásítási program: az előző kormány alatt már működött az Országfásítási Program, a Településfásítási Program és a Közös Agrárpolitika keretében támogatott erdőtelepítés.
Felidézték: erdőtelepítésre, fásításra, agrárerdészeti rendszerek telepítésére és fenntartására, erdőgazdálkodási beruházásokra a Fidesz–KDNP-kormány 98,2 milliárd forintot irányzott elő 2025–2026-ban.
Az Országfásítási Program 2019-es indulása óta közel 200 millió fát ültettünk el. A gazdálkodók közel 32 ezer hektár új erdőt telepítettek, további mintegy 10 ezer hektárra támogatói döntés született
– hangsúlyozták, hozzátéve: a Településfásítási Program első négy ütemében 56 ezer sorfát ültettek el, az ötödik ütem további 21 300 fáról szólt. A Fidesz–KDNP-kormány 2030-ra az ország fával borított területének 27 százalékra növelését tűzte ki célul.
A Tisza egy csökkentett fásítási programot indított
A frakció szerint nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza fásítási programja a korábban elindított programok csökkentett finanszírozású és korlátozott tartalmú verziója. A korábbi rendszer a gazdálkodóknak is közvetlen támogatást biztosított, a mezővédő erdősávokra, fás legelőkre és az agrárerdészeti rendszerekre is kiterjedt. A korábbi rendszerben a 12 éves kompenzáció az erdőtelepítést vállaló gazdálkodók egyik legfontosabb ösztönzője volt. Rámutattak: ennek megőrzéséről nincs egyértelmű új vállalás.
Nem tudjuk még, hogy a Tisza által megnevezett 57,8 milliárd forint teljes egészében új forrás-e, vagy a korábban elindított intézkedések finanszírozását is tartalmazza. A Tisza programja visszalépés
– húzták alá.
Jól hangzik, de valójában nem sok
A kormány bejelentése kapcsán nem csak a politikai ellenzék, hanem a szakma sem sincs elragadtatva. Tobar Norbert geográfus közösségi oldalán adatokkal magyarázta el, valójában mekkora horderővel bírnak a fásítási program számai. Felhívta a figyelmet arra, hogy 13 ezer hektár ugyan a laikusoknak soknak tűnhet, de az valójában mindössze 130 négyzetkilométer – vagyis körülbelül 25x5 kilométeres terület lenne összesen, úgy, hogy ez még csak nem is egy blokkban valósul meg (Magyarország területe több mint 93 ezer négyeztkilométer, az erdők teljes területe 20 ezer négyzetkilométer – szerk.).
Górcső alá vette a 12 millió fáról szóló bejelentést is. Mint írta, ugyan ez is soknak hangzik, de valójában Magyarországon évente 30-40 millió facsemetét telepítenek. Rámutatott: ahhoz, hogy Magyarországon a következő évtizedben a jelenlegi körülbelül 22 százalékos jelenlegi erdősültségi értéket 25 százalékra emeljék, ahhoz legalább egymilliárd fát kellene ültetni.
Meglátása szerint
a 25 százalékos arányt 2035-re kellene elérni, hosszabb távon pedig a 30 százalékos erdősültség lehetne a cél.
„Szóval, ha esetleg valamit szeretne mondani Gajdos László miniszter úr, akkor azt mondaná, hogy a jelenlegi éves 30-40 milliós faültetési számot felemelik 100 millióra s nem ilyen évi 3-4 millióval dobálózna. Ja, s 60 milliárd forint egy 4 éves programra... A közmédiára csak 2027-re 80 milliárd forint van beállítva. Erről is kb. ennyit” – zárta bejegyzését a geográfus.