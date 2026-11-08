A Fidesz szerint visszalépés, a geográfus szerint szinte semmi – kemény kritikákat kapott a Tisza fásítási programja

„Visszalépés a Tisza fásítási programja!” – vélekedett közösségi oldalán a Fidesz-frakció. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter még szombaton jelentette be, hogy a kormány döntött a héten az Országfásítási és Települészöldítési Program elindításáról.

A Fidesz szerint visszalépés a Tisza fásítási programja (Forrás: Gajdos László/Facebook)

Mint írta, a következő években a korábbiaknál sokkal jelentősebb programot indítanak, közel 60 milliárd forintot értékben. Ennek keretében:

12 millió facsemetét ültetnek el,

legalább 13200 hektár új állami erdőt hoznak létre,

4 millió csemetével 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz mentén végeznek fásítást,

39,6 milliárd forintból a településeket zöldítik,

és elvégzik az erdőtüzek megelőzéséhez szükséges feladatokat

A Fidesz-frakció azonban emlékeztetett, Magyarországon nem 2026 novemberében kezdődött fásítási program: az előző kormány alatt már működött az Országfásítási Program, a Településfásítási Program és a Közös Agrárpolitika keretében támogatott erdőtelepítés.

Felidézték: erdőtelepítésre, fásításra, agrárerdészeti rendszerek telepítésére és fenntartására, erdőgazdálkodási beruházásokra a Fidesz–KDNP-kormány 98,2 milliárd forintot irányzott elő 2025–2026-ban.

Az Országfásítási Program 2019-es indulása óta közel 200 millió fát ültettünk el. A gazdálkodók közel 32 ezer hektár új erdőt telepítettek, további mintegy 10 ezer hektárra támogatói döntés született

– hangsúlyozták, hozzátéve: a Településfásítási Program első négy ütemében 56 ezer sorfát ültettek el, az ötödik ütem további 21 300 fáról szólt. A Fidesz–KDNP-kormány 2030-ra az ország fával borított területének 27 százalékra növelését tűzte ki célul.

A Tisza egy csökkentett fásítási programot indított

A frakció szerint nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza fásítási programja a korábban elindított programok csökkentett finanszírozású és korlátozott tartalmú verziója. A korábbi rendszer a gazdálkodóknak is közvetlen támogatást biztosított, a mezővédő erdősávokra, fás legelőkre és az agrárerdészeti rendszerekre is kiterjedt. A korábbi rendszerben a 12 éves kompenzáció az erdőtelepítést vállaló gazdálkodók egyik legfontosabb ösztönzője volt. Rámutattak: ennek megőrzéséről nincs egyértelmű új vállalás.

Nem tudjuk még, hogy a Tisza által megnevezett 57,8 milliárd forint teljes egészében új forrás-e, vagy a korábban elindított intézkedések finanszírozását is tartalmazza. A Tisza programja visszalépés

– húzták alá.