Áder János nyílt levelet írt Forsthoffer Ágnesnek: hátrányos helyzetű fiatalok jövője a tét

Nyílt levélben kérte jótékonysági keretéből elindított, tehetséges fiatalokat támogató programja folytatását Áder János volt köztársasági elnök Forsthoffer Ágnes házelnöktől szombaton. A volt államfő azt szeretné elérni, hogy a kormány által tervezett változtatások miatt ne szűnjön meg a fiataloknak nyújtott segítség.

Áder János volt köztársasági elnök a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatásának folytatását kérte (Fotó: Fidesz frakció)

Áder János 88 fiatal tanulmányait segítette

A dokumentumot szombaton juttatta el a volt államfő sajtómunkatársa az MTI-hez, emlékeztetve arra, hogy a kormány megszüntetné a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos támogatási – úgynevezett jótékonysági – keretét, a hivatalban lévő házelnök és köztársasági elnök keretét ugyanakkor évi 100 millió forintra emeli.

Áder János az Országgyűlés elnökét a nyílt levélben arról tájékoztatta, hogy négy éve ezt a támogatási keretet tanulmányi ösztöndíjjá alakította, az összeg túlnyomó részét hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok támogatására fordítva. Kifejtette: olyan fiatalokról van szó, akik egyik vagy mindkét szülőjüket elveszítették, illetve egyéb okból vannak hátrányos helyzetben.

Jelezte, hogy évi keretéből az elmúlt években 88 fiatalt támogatott havi 100 ezer forinttal, így segítve őket abban, hogy befejezzék középiskolai tanulmányaikat, diplomát vagy szakmát szerezzenek.

A szervezet munkáját Forsthoffer Ágnes figyelmébe ajánlva jelezte: a jogosultak kiválasztásában, a havi összeg folyósításában és az ellenőrzésben a több mint 20 éve működő Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségére (MATEHETSZ) támaszkodott.

A házelnöktől kéri a program folytatását

Áder János arra kérte a házelnököt, hogy megnövelt támogatási keretéből folytassa a program támogatását. A volt államfő írásában három levélrészletet is közzétett, bemutatva a támogatást igénylők nehéz életkörülményeit.

A kérés különösen fontos lehet azoknak a fiataloknak, akik tanulmányaik folytatásához számítanak az ösztöndíjra. A program jövője a tervezett kormányzati változtatások miatt bizonytalanná vált.

Magyar Péter bejelentette a korábbi államfők juttatásainak megszüntetését

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök november 2-án a parlamentben bejelentette: a 2027-es költségvetésben „ki fogják söpörni a régi rendszer utolsó kiváltságait is”, így megszűnik a volt köztársasági elnökök több tízmilliós, különböző alapítványoknak szabadon szétosztható kerete.