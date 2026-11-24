A jövő évi adótörvények között fogadta el az Országgyűlés a pénzügyi tranzakciós illeték módosítását. A Bankmonitor.hu elemzése felhívja a figyelmet arra: A 2026. december 31. után teljesített céges átutalásoknál az általános kulcs 0,45 százalék marad, az egy utalásra jutó illeték felső határa viszont 20 ezerről 30 ezer forintra emelkedik. Az illetéket a bank fizeti az államnak. A számlacsomag díjazásán múlik, hogy ebből mennyit terhel át végül a számlavezető bank.

Átutalási adó: érdemes kiszámolni, hogyan érinti a cégeket az illetékemelés

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A céges forintutalások illetéke 4,44 millió forintnál éri el a jelenlegi, 20 ezer forintos plafont. Az ennél kisebb utalások illetéke 2027-ben is ugyanannyi marad. A 4,44 és 6,67 millió forint közötti sávban minél nagyobb az utalás, annál nagyobb az illetékemelkedés összege. 6,67 millió forinttól már az új, 30 ezer forintos plafon érvényesül, így egy 10 milliós és egy 500 milliós utalás illetéke egyaránt 10 ezer forinttal nő.

A lakossági számlák esetén az illetékmentes rész 50 ezerről 150 ezer forintra nő 2027-től. A vállalkozói számláról indított utalásnál viszont továbbra is a teljes összeg az illeték alapja, a katás és más egyéni vállalkozók vállalkozói számláin is. A készpénzfelvétel illetéke nem változik, marad 0,9 százalék, felső határ nélkül – írja a szakportál.

Adó 2027: könnyen milliós is lehet a levont többlet

Ha egy cég havonta tízszer utal 5 millió forintot, ezeken a tételeken összesen 25 ezer forinttal nő az illeték. Ha emellett öt, egyenként 10 millió forint feletti utalást is indít, az további 50 ezer forint. Így ugyanaz a 15 utalás havonta 75 ezer, évente 900 ezer forinttal kerülhet többe.

Egy vállalkozásnál, amely havonta negyvenszer utal 10 millió forint felett, a többlet már havi 400 ezer, évi 4,8 millió forint. Egy másik cég akár havi harminc utalást is indíthat úgy, hogy egyetlen forinttal sem nő az illetéke, ha minden utalása 4 millió forint alatti. A saját többlet így két adatból becsülhető meg: mekkora összegeket utal valaki, és havonta hányszor.

Érdemes összehasonlítani a különböző banki ajánlatokat

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Tovább nőhet az illeték mértéke, ha a bank az átutaláskor devizát is vált. Egy tízmillió forintnak megfelelő euróutalásnál a két illeték együtt 40 ezerről 60 ezer forintra emelkedik. Havi tíz ilyen fizetésnél ez teljes áthárítás mellett havi 200 ezer, évi 2,4 millió forint többlet, fele az általános, fele a kiegészítő illeték emeléséből. A Bankmonitor.hu felhívja a figyelmet arra: érdemes összehasonlítani a különböző számlavezetői ajánlatokat, mert egy kedvezőbb csomaggal sokat lehet spórolni.