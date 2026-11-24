Több meghatározó témában is döntenie kellett ma a képviselőknek a parlamentben. Azonban nem csak a Független Közmédia Testületbe jelölt Dörner Györgyről és Klausmann Viktorról vagy Magyar Péter mentelmi jogáról döntött határozottan a tiszás többség, hanem olyan adóügyi dolgokban is, amelyet a legnagyobb ellenzéki frakció képviselői úgy jellemeztek, hogy „egyik kezükkel adnak, a másikkal elvesznek, de mindig többet vesznek el”.
A főleg a Tisza frakciója által megszavazott javaslatok között olyan, az adórendszert érintő javaslatok voltak, mint a személyi jövedelemadó rendszerének módosítása, a kata adóterheinek növelése, a családokat érintő kedvezmények megváltoztatása, a vagyonadó bevezetése, valamint a vállalatok adózásának megváltoztatása.
Ezek mellett elfogadták a családi pótlék megduplázását az öregségi nyugdíj minimumának emelését is. Utóbbiakat a nagyobb ellenzéki pártok is megszavazták, ugyanis már korábban közölték: ami jó az embereknek, azt ők is meg fogják szavazni, viszont ami kivesz a magyarok zsebéből azt elutasítják majd.
Nem figyelt az emberekre a Tisza az adóemelésük kapcsán
A most elfogadott javaslatok közül a legtöbbet kritizált a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának megváltoztatása. Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy az új rendszer szerint a főállású vállalkozóknak a mostani 50 ezer forint helyett havi 100 ezer forintot kell fizetniük (aki eddig is katázott, annak jövőre havi 75 ezer forintot kell fizetnie és majd 2028-tól 100 ezer forintot), míg a mellékállásúaknak havi 50 ezer forintot. Azonban a újra számlázhatnak majd cégeknek és az éves keret 22 millió forint lesz.
A Tisza-kormány adóemelése ellen már sokan felszólaltak, köztük maguk a vállalkozók is, azonban láthatóan a kormánypártot ez nem tántorította el az adóemeléstől.
Pedig az érvek egyértelműek voltak: a kata drágulása újabb terhet ró a kisvállalkozókra, áremelésre kényszerítheti a szolgáltatókat, és tovább erősítheti a feketegazdaságot.
De nem csak az adóemelés az, amelyre most a tiszás többség igent nyomott a parlamentben. Azt is megszavazták, hogy a 40 év feletti többgyermekes édesanyák ne kaphassák meg az adómentességet. Ráadásul még egymillió forintos jövedelem határt is bevezetnek, így az a többgyermekes édesanya, aki legalább ennyit keres az is kiesik az adómentesek köréből a korától függetlenül.
A döntés rengeteg magyar édesanyára lesz kihatással és sokan csalódtak Magyar Péterékben, akik korábban azt ígérték, hogy a családtámogatás jó elemeit megtartják a kormányra kerülésük esetén.
Az adóemelés és az adómentesség széleskörű elérhetőségének csökkentéséből fakadó csalódottságot hivatott felülírni azonban a minimálbér személyi jövedelemadójának adójóváírás útján történő 9 százalékra csökkentése. Ráadásul a minimálbérnél magasabb keresetű munkavállalók is jogosultak lesznek adójóváírásra, amelynek összege a bér növekedésével fokozatosan csökken.
A jogosultság azonban a minimálbér kétszeresénél, havi 680 ezer forint bruttó keresetnél megszűnik.
Emellett megduplázzák a családi pótlékot, ami egy gyermek esetén így 24 400 forint lesz havonta, valamint adómentessé teszik a csecsemőgondozási díjat, a gyermekgondozási díjat és az örökbefogadói díjat is. Bár ez önmagában sok családnál kevesebb plusz pénzt jelent, mint amit mondjuk a 40 év feletti édesanya adómentessége jelentett volna.
Szintén fontos eleme a Tisza 2027-es terveinek a vagyonadó bevezetése, amelyet egymilliárd forintos értékhatárral vezetnek majd be. Az új adónak 1 és 1,5 százalékos adókulcsa lesz majd, ugyanis egy lépcsőzetesen emelkedő adóról van szó. A vagyonadóval kapcsolatban korábban az Origónak nyilatkozó közgazdászprofesszor a tervezetet úgy értékelte, hogy az egymilliárd forintos értékhatár nagyon alacsony és mindenképpen magasabb összegre kellene ezt bevezetni.
Ráadásul arra is felhívta a figyelmet, hogy ez az új adó a magyarok vállalkozói kedvét is visszavetheti.
Van még jópár a lakosságot érintő változás:
- Az egyik legfontosabb, hogy az öregségi nyugdíj minimuma 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik.
- Az árvaellátás legkisebb összege is változik havi 50 ezerről 60 ezer forintra. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak alapösszege 10 százalékkal lesz magasabb, az időskorúak járadékának jogosultsági jövedelemhatára és az ellátás összege megduplázódik.
- De a lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára is megemelkedik, 50 ezer forintról 150 ezer forintra. Míg az illeték tételes felső korlátja 20 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedik.
- Megszűnik a sportolók, az edzők és a nemzetközi sportszövetségek munkavállalóinak eddigi lehetősége, ugyanis ezután számukra is csak az általános bevételi határig, 60 millió forintig választhatják az ekho szerinti adózást.
- Míg az egészségre károsnak tartott, magas alkoholtartalmú alkoholtermékek jövedéki adómértéke januártól 12 százalékkal emelkedik. De a többi dohánytermék jövedéki adóemelése után a szivarok és a szivarkák esetében is emelés történik, ugyanis a 14 helyett 21 százalék lesz az adószint.
Több olyan intézkedést is megszavaztak, amelyek nem közvetlenül a lakosságot, inkább a cégeket érintik:
- a vállalatok adózása megváltozik, a társasági adó nagyvállalatok esetében 9 százalék helyett 15 százalék lesz,
- bevezetik a reklámadót is, amely az eddigi nulla százalékról sávosan emelkedik majd,
- jövőre megszűnik a tao-törvény által szabályozott látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye. A kormány új sportfinanszírozási rendszert vezet be,
- valamint az innovációs járulék kulcsa januártól 0,3-ról 0,5 százalékra emelkedik,
- de mindemellé a kiskereskedelmi adóban a második legalacsonyabb kulcs 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelkedik.
- A jövőévi változások sora azonban nem áll meg, ugyanis januártól a cégek legfeljebb évi 50 millió forintig költhetnek adómentesen éttermi vagy cukrászdai reprezentációs költségekre az eddigi 100 millió forint helyett.
- Változik a cégautóadó is, amely miatt jövőre a a 120 kW-nál magasabb teljesítményű személygépkocsikra adómértékrendszert vezetnek be. Emellett megszűnik az a lehetőség is, hogy a cégek az összes cégautójuknál levonhatják a befizetett éves gépjárműadót a cégautóadóból. Ez 2027-től cégenként csak egyetlen autóra lesz érvényesíthető.
- Azt is megszavazták, hogy sávos mértékben emelkedjen a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a foglalkoztatotti létszámtól függően.
- Végezetül a prémium üzemanyagok és a kerozin jövedéki adómértékeinek 2027-es valorizációját fél évvel elhalasztják.
Nem ezt ígérte Magyar Péter
Magyar Péter a választási kampányban még azt ígérte, hogy minden adó csökkenni fog vagy változatlan marad – idézte fel közösségi oldalán Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott: a parlamentben ma elfogadott javaslatok azonban mégis adóemeléseket tartalmaznak, amelyek jelentős többletterhet róhatnak a magyar vállalkozókra és a családokra.
Majd az árrésstop kivezetésére is kitért, amely szerinte az alapvető élelmiszerek drágulásához vezethet, miközben a megnövekedett profit a multinacionális vállalatokhoz kerülhet.