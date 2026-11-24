Több meghatározó témában is döntenie kellett ma a képviselőknek a parlamentben. Azonban nem csak a Független Közmédia Testületbe jelölt Dörner Györgyről és Klausmann Viktorról vagy Magyar Péter mentelmi jogáról döntött határozottan a tiszás többség, hanem olyan adóügyi dolgokban is, amelyet a legnagyobb ellenzéki frakció képviselői úgy jellemeztek, hogy „egyik kezükkel adnak, a másikkal elvesznek, de mindig többet vesznek el”.

Adóemelések és az adómentességi kör szűkítése vár a magyarokra jövőre Fotó: Hatlaczki Balazs

A főleg a Tisza frakciója által megszavazott javaslatok között olyan, az adórendszert érintő javaslatok voltak, mint a személyi jövedelemadó rendszerének módosítása, a kata adóterheinek növelése, a családokat érintő kedvezmények megváltoztatása, a vagyonadó bevezetése, valamint a vállalatok adózásának megváltoztatása.

Ezek mellett elfogadták a családi pótlék megduplázását az öregségi nyugdíj minimumának emelését is. Utóbbiakat a nagyobb ellenzéki pártok is megszavazták, ugyanis már korábban közölték: ami jó az embereknek, azt ők is meg fogják szavazni, viszont ami kivesz a magyarok zsebéből azt elutasítják majd.

Nem figyelt az emberekre a Tisza az adóemelésük kapcsán

A most elfogadott javaslatok közül a legtöbbet kritizált a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának megváltoztatása. Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy az új rendszer szerint a főállású vállalkozóknak a mostani 50 ezer forint helyett havi 100 ezer forintot kell fizetniük (aki eddig is katázott, annak jövőre havi 75 ezer forintot kell fizetnie és majd 2028-tól 100 ezer forintot), míg a mellékállásúaknak havi 50 ezer forintot. Azonban a újra számlázhatnak majd cégeknek és az éves keret 22 millió forint lesz.

A Tisza-kormány adóemelése ellen már sokan felszólaltak, köztük maguk a vállalkozók is, azonban láthatóan a kormánypártot ez nem tántorította el az adóemeléstől.

Pedig az érvek egyértelműek voltak: a kata drágulása újabb terhet ró a kisvállalkozókra, áremelésre kényszerítheti a szolgáltatókat, és tovább erősítheti a feketegazdaságot.

De nem csak az adóemelés az, amelyre most a tiszás többség igent nyomott a parlamentben. Azt is megszavazták, hogy a 40 év feletti többgyermekes édesanyák ne kaphassák meg az adómentességet. Ráadásul még egymillió forintos jövedelem határt is bevezetnek, így az a többgyermekes édesanya, aki legalább ennyit keres az is kiesik az adómentesek köréből a korától függetlenül.