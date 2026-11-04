„Amit egyik kezükkel adnak, azt a másikkal elveszik” – éles vita a parlamentben a kormány új adócsomagjáról

Ma is összeült az Országgyűlés, az ülés kezdetén az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékeztek a képviselők, majd megkezdték az egyes adózással kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslatok megvitatását.

Szerdán is ülésezik a parlament, a képviselők az adópolitikáról vitáztak (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, a javaslatcsomag több adózási változást is tartalmaz:

2027-től 15 százalékos társasági adót vezetnének be az évi 500 millió eurót meghaladó bevételű nagyvállalatoknál,

60 millió forintban korlátoznák a sportolók és edzők ekho szerinti adózásának bevételi határát

ismét bevezetnék a reklámadót

12 százalékkal emelkedne a tömény szeszes italok és egyes alkoholtermékek jövedéki adója,

a szivarok és szivarkák adóterhe pedig 14-ről 21 százalékra nőne

a lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára ugyanakkor 50 ezerről 150 ezer forintra emelkedne.

Elsőként Kövesdy Attila Zoltán adópolitikáért felelős államtitkára szólalt fel, aki szerint az igazságosabb adórendszerben a nagyobb bevétellel és vagyonnal rendelkezőknek nagyobb részt kell vállalniuk a közteherviselésből. Hozzátette, a javaslatok a költségvetési bevételek növelése mellett a versenyképességet is javítanák, korszerűsítenék az adórendszert és csökkentenék az adminisztrációt. Gyuk Zsolt, a Tisza-frakció vezérszónoka szerint a gazdaságpolitikának az igazságos közteherviselés és a versenyképesség között kell egyensúlyt teremtenie.

Hangsúlyozta, hogy a vállalkozásoknak egyértelmű szabályokra és megfelelő átmeneti időre van szükségük a tervezéshez. A gyakori, kiszámíthatatlan adóváltoztatások ugyanis növelik az adminisztrációt és a bizonytalanságot, valamint hátráltathatják a beruházásokat. Szerinte az adópolitika eredményességét nemcsak az állami bevételek, hanem a foglalkoztatásra, a beruházásokra, az innovációra és a hazai vállalkozások fejlődésére gyakorolt hatása alapján is mérni kell.

A Fidesz szerint a hazai középvállalkozások lesznek a vesztesei az adóváltozásoknak

Bencsik János, a Fidesz-frakció vezérszónoka a korábbi Orbán-kormányok és a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját összehasonlítva arról beszélt: az előző kabinet a munkaalapú gazdaságot képviselte, a Tisza viszont a segélyalapú újraelosztásban gondolkodik. Úgy értékelt: a kormány által benyújtott adócsomag baloldali fordulatot jelent, aminek a középpontjában a „növekvő adóprés” van.