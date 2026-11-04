„Amit egyik kezükkel adnak, azt a másikkal elveszik” – éles vita a parlamentben a kormány új adócsomagjáról

Ma is összeült az Országgyűlés, az ülés kezdetén az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékeztek a képviselők, majd megkezdték az egyes adózással kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslatok megvitatását.
Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, a javaslatcsomag több adózási változást is tartalmaz:
- 2027-től 15 százalékos társasági adót vezetnének be az évi 500 millió eurót meghaladó bevételű nagyvállalatoknál,
- 60 millió forintban korlátoznák a sportolók és edzők ekho szerinti adózásának bevételi határát
- ismét bevezetnék a reklámadót
- 12 százalékkal emelkedne a tömény szeszes italok és egyes alkoholtermékek jövedéki adója,
- a szivarok és szivarkák adóterhe pedig 14-ről 21 százalékra nőne
- a lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára ugyanakkor 50 ezerről 150 ezer forintra emelkedne.
Elsőként Kövesdy Attila Zoltán adópolitikáért felelős államtitkára szólalt fel, aki szerint az igazságosabb adórendszerben a nagyobb bevétellel és vagyonnal rendelkezőknek nagyobb részt kell vállalniuk a közteherviselésből. Hozzátette, a javaslatok a költségvetési bevételek növelése mellett a versenyképességet is javítanák, korszerűsítenék az adórendszert és csökkentenék az adminisztrációt. Gyuk Zsolt, a Tisza-frakció vezérszónoka szerint a gazdaságpolitikának az igazságos közteherviselés és a versenyképesség között kell egyensúlyt teremtenie.
Hangsúlyozta, hogy a vállalkozásoknak egyértelmű szabályokra és megfelelő átmeneti időre van szükségük a tervezéshez. A gyakori, kiszámíthatatlan adóváltoztatások ugyanis növelik az adminisztrációt és a bizonytalanságot, valamint hátráltathatják a beruházásokat. Szerinte az adópolitika eredményességét nemcsak az állami bevételek, hanem a foglalkoztatásra, a beruházásokra, az innovációra és a hazai vállalkozások fejlődésére gyakorolt hatása alapján is mérni kell.
A Fidesz szerint a hazai középvállalkozások lesznek a vesztesei az adóváltozásoknak
Bencsik János, a Fidesz-frakció vezérszónoka a korábbi Orbán-kormányok és a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját összehasonlítva arról beszélt: az előző kabinet a munkaalapú gazdaságot képviselte, a Tisza viszont a segélyalapú újraelosztásban gondolkodik. Úgy értékelt: a kormány által benyújtott adócsomag baloldali fordulatot jelent, aminek a középpontjában a „növekvő adóprés” van.
Jelezte: a mostani adócsomag és a korábban bejelentett adóemelések, így például a jövedéki adó növelése azt jelzi, hogy a kormány 1000 milliárd forint feletti többlet adóbevétellel számol jövőre, miközben mindössze 260-270 milliárd forintos adókönnyítést vezet be elsősorban a minimálbért érintő szja-csökkentéssel.
Amit egyik kezükkel adnak, azt a másikkal elveszik
– jelentette ki.
Gyárbezárásokkal is járhat az adóátalakítás
Úgy fogalmazott: a kormány nem oda céloz, ahova lőni szeretne, ezért a hazai középvállalkozások lesznek az igazi vesztesei az adótörvények módosításának, míg a külföldi vállalatok egy része kifejezetten a nyertesek közé tartozik majd. Szerinte ezt támasztja alá az is, hogy a bevezetni tervezett vagyonadó hatálya alá több ezer középvállalkozás esik majd, míg a külföldi tulajdonban lévő társaságokat ezzel az adónemmel nem fogják utolérni.
Palóc André, a képviselőcsoport másik vezérszónoka a két javaslatban szereplő adóemeléseket sorolta fel, kiemelve a társasági adó, az innovációs járulék, a jövedéki adó, a cégautóadó, illetve a tranzakciós illeték növelését. Hangsúlyozta: míg az elmúlt másfél évtizedben az adócsökkentés, a munkahelyteremtés és fizetések dinamikus növekedése volt a gazdaságpolitika célja,
most kifejezetten a vállalkozásokat terhelő adók emelkednek, aminek következtében a bérdinamika lassulni fog, és munkahelyek kerülhetnek veszélybe, elbocsátások indulhatnak el, és szélsőséges esetben gyártó üzemek zárhatnak be.
Rámutatott: a kormány mintha a teljesítményt akarná büntetni. Arra figyelmeztetett: ha bizonyos értékhatár felett vezetnek be egy adót, akkor a vállalkozások úgy dönthetnek, nem éri meg nekik jobban teljesíteni, több munkavállalót foglalkoztatni.
Hiányzik az előnyök és a hátrányok összevetése
Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselő felszólalásában jelezte: nem támogatja a javaslatot, mert szerinte az növeli a vállalkozások terheit, és visszafoghatja a beruházásokat, valamint a foglalkoztatást.
A jövedéki adó emelését támogatta, de hiányolta mellőle a népegészségügyi intézkedéseket, például a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését. A céges vendéglátás adómentes értékhatárának megfelezését is bírálta, és a sporttámogatások átalakításának következményeire figyelmeztetett.
Apáti István, a Mi Hazánk vezérszónoka pedig vegyesnek nevezte a javaslatcsomagot. Támogatta az adóelkerülési lehetőségek szűkítését, de kifogásolta a középvállalatok terheinek növelését, és sürgette a zöldségek, gyümölcsök áfájának csökkentését. A sporttámogatási rendszer átalakítását is élesen bírálta. Apáti István szerint a taotámogatások megnyirbálása a Ferencvárosnak és más hazai kluboknak is komoly károkat okozhat, emellett magyar tehetségek és külföldi játékosok távozását eredményezheti. Azt javasolta, hogy a támogatási rendszert a látványsportok mellett a küzdősportokra is terjesszék ki.