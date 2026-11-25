Adó- és díjemelésekről döntött a hódmezővásárhelyi közgyűlés szerdai ülésén. Márki-Zay Péter polgármester kifejtette, a fejlesztésekhez szükséges saját forrás biztosítása érdekében van szükség az adóemelés bevezetésére. Idén kétmilliárd forintnyi beruházás valósul meg a városban az önkormányzat saját bevételeiből. Tíz év alatt a vállalkozások helyiadó-terhelése 48 százalékkal csökkent – közölte.

Márki-Zay Péter a városi fejlesztések finanszírozásával indokolta az adóemelés szükségességét (Forrás: Facebook/Márki-Zay Péter)

Adóemelés Hódmezővásárhelyen: az építményadó és a telekadó is növekszik

A 2027. január 1-jén életbe lépő adó- és díjemelésről szóló előterjesztéseket a Fidesz–KDNP képviselői nem támogatták.

A közgyűlés az építményadót átlagosan 2 százalékkal emelte. Így a tulajdonosoknak a műhelyek, raktárak, garázsok, kisebb üzletek után négyzetméterenként 1530, nagyobb üzletek, irodák után 1630 forintot kell majd fizetniük évente. Az önkormányzat építményadóból tervezett bevétele így jövőre meghaladja az egymilliárd forintot.

A telekadó mértékén differenciáltan változtatnak. Az átlagos növekedés 2,5 százalékos, de bizonyos, a városközponttól távoli településrészeken a belterületi telkek után fizetendő adó 25 százalékkal csökken. A napelemes kiserőművek után 6,7, a szemétlerakó telep után 16,7 százalékkal magasabb adót kell fizetni. A telekadóból származó önkormányzati bevétel így 12 millió forinttal, 483 millió forintra nő majd. Nem először változtat a helyi adókon a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat: 2023-ban a termőföldek megadóztatása váltott ki vitát.

A gyermekétkeztetés és az idősek ellátása is drágul

A gyermekétkeztetési díjak átlagosan 5 százalékkal emelkednek:

a napi háromszori étkezés az óvodában 1180 helyett 1245 forintba, az általános iskolában 1335 helyett 1400 forintba kerül majd.

Az előterjesztés szerint az önkormányzat naponta csaknem 2300 gyermek étkeztetéséről gondoskodik, kétharmaduk ingyen vagy 50 százalékos kedvezménnyel veheti igénybe a szolgáltatást.

A bölcsődei térítési díjakat 16,7 százalékkal emelik jövő év elejétől, így a gondozási díj napi 700 forintra, az időszakos gyermekfelügyelet díja 1400 forintra nő. Az önkormányzat a gyermekétkeztetési és a bölcsődei díjak emeléséből 12 millió forintos többletbevételre számít jövőre.