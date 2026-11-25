Adó- és díjemelésekről döntött a hódmezővásárhelyi közgyűlés szerdai ülésén. Márki-Zay Péter polgármester kifejtette, a fejlesztésekhez szükséges saját forrás biztosítása érdekében van szükség az adóemelés bevezetésére. Idén kétmilliárd forintnyi beruházás valósul meg a városban az önkormányzat saját bevételeiből. Tíz év alatt a vállalkozások helyiadó-terhelése 48 százalékkal csökkent – közölte.
Adóemelés Hódmezővásárhelyen: az építményadó és a telekadó is növekszik
A 2027. január 1-jén életbe lépő adó- és díjemelésről szóló előterjesztéseket a Fidesz–KDNP képviselői nem támogatták.
A közgyűlés az építményadót átlagosan 2 százalékkal emelte. Így a tulajdonosoknak a műhelyek, raktárak, garázsok, kisebb üzletek után négyzetméterenként 1530, nagyobb üzletek, irodák után 1630 forintot kell majd fizetniük évente. Az önkormányzat építményadóból tervezett bevétele így jövőre meghaladja az egymilliárd forintot.
A telekadó mértékén differenciáltan változtatnak. Az átlagos növekedés 2,5 százalékos, de bizonyos, a városközponttól távoli településrészeken a belterületi telkek után fizetendő adó 25 százalékkal csökken. A napelemes kiserőművek után 6,7, a szemétlerakó telep után 16,7 százalékkal magasabb adót kell fizetni. A telekadóból származó önkormányzati bevétel így 12 millió forinttal, 483 millió forintra nő majd. Nem először változtat a helyi adókon a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat: 2023-ban a termőföldek megadóztatása váltott ki vitát.
A gyermekétkeztetés és az idősek ellátása is drágul
A gyermekétkeztetési díjak átlagosan 5 százalékkal emelkednek:
a napi háromszori étkezés az óvodában 1180 helyett 1245 forintba, az általános iskolában 1335 helyett 1400 forintba kerül majd.
Az előterjesztés szerint az önkormányzat naponta csaknem 2300 gyermek étkeztetéséről gondoskodik, kétharmaduk ingyen vagy 50 százalékos kedvezménnyel veheti igénybe a szolgáltatást.
A bölcsődei térítési díjakat 16,7 százalékkal emelik jövő év elejétől, így a gondozási díj napi 700 forintra, az időszakos gyermekfelügyelet díja 1400 forintra nő. Az önkormányzat a gyermekétkeztetési és a bölcsődei díjak emeléséből 12 millió forintos többletbevételre számít jövőre.
Emelkedik a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában a térítési díj: 9,52 százalékkal többet, 6900 forintot kell fizetniük naponta az étkezést kérőknek, anélkül 4900-ról 5100 forintra nő a díj. A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító Csodaházban a napidíj 400-ról 500 forintra emelkedik, az életkortól függő étkezési díj mintegy 5 százalékkal nő.
A parkolásért is többet kell fizetni
Az óránkénti várakozási díj 400-ról 420 forintra nő, a napijegy ára 1600-ról 1700 forintra emelkedik. A havi és éves bérletek ára 5–6 százalékkal növekszik. Az emelés nyomán 7–8 millió forintos árbevétel-növekedéssel számolnak.
A közterület-használati díjról szóló rendelet módosításával 50 százalékkal, 10 ezerről 15 ezer forintra emelik a csónaktárolás díját a mártélyi Tisza-holtágon.