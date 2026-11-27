Nem lesz lakossági adóemelés 2027-ben Kaposváron – derült ki a város közgyűlésének döntéséből, amelyről Szita Károly polgármester a közösségi oldalán is beszámolt. A magánszemélyek építmény- és telekadója, valamint kommunális adója mellett az idegenforgalmi és az iparűzési adó is változatlan marad.

Nem lesz adóemelés 2027-ben Kaposváron

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A városvezető hangsúlyozta, hogy nem szeretnének további terheket róni a kaposvári lakosokra és a helyi vállalkozásokra.

Elmarad a lakossági adóemelés Kaposváron

Szita Károly a döntés kapcsán arról beszélt, hogy a következő évek gazdasági kilátásai mérsékeltebb optimizmusra adnak okot. Az országos adórendszer változásai és az energiaárak körüli bizonytalanság egyaránt megnehezítik a gazdasági szereplők tervezését.

A polgármester szerint ilyen körülmények között kiemelten fontos a gazdasági stabilitás megőrzése, valamint a városban elért színvonal fenntartása és további javítása.

Ne az emberek zsebében turkáljunk, és ne a vállalkozások zsebében turkáljunk, hogy onnét próbáljuk megszerezni a többlet forrásainkat

– fogalmazott Szita Károly.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosságot és a vállalkozásokat érintő egyes helyi adók már 11–13 éve változatlanok, és ezek mértéke 2027-ben sem emelkedik.

Egyes díjak azonban változnak januártól

A kaposvári közgyűlés csütörtöki ülésén több önkormányzati szolgáltatás díjáról is döntött. Bizonyos üzleti célra használt ingatlanok – köztük kereskedelmi, pénzügyi, biztosítási és távközlési célú ingatlanok, valamint üzemanyagtöltő állomások – után fizetendő építmény- és telekadó mintegy 5 százalékkal emelkedik.

Januártól változik egyes buszjegyek, parkolási szolgáltatások és múzeumi belépők ára is.

Az elővételben vásárolt buszjegy 400 helyett 450 forintba kerül majd, az összvonalas havi bérlet ára ugyanakkor 10 500 forintról 9200 forintra csökken.

A város négy parkolási övezetéből háromban emelkedik az óradíj, a parkolóbérletek és a digitálisan vásárolt parkolójegyek ára azonban változatlan marad.