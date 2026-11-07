Németh Balázs: Februártól a saját pénztárcájukon érezhetik meg az emberek Magyar Péter adóügyi átverését

Élesen bírálta a Tisza-kormány adócsomagját Németh Balázs egy friss videóban. A politikus szerint Magyar Péterék az adójóváírással próbálják megnyerni a költségvetés körüli vitát, miközben a változtatások valódi következményeivel a dolgozók csak jövőre szembesülnek.
A legnagyobb átverés az egész törvénycsomagban az az adójóváírással kapcsolatos kamu, amivel próbálják megnyerni a költségvetési vitát”
– fogalmazott Németh Balázs.
Hozzátette, hogy a magyar emberek szerinte átlátnak a kormány ígéretein, januártól pedig a változások hatását is megtapasztalhatják.
A februárban megkapott fizetés alapján a pénztárcájukban is látni fogják, hogy átverik őket”
– jelentette ki.
Több adóemelést is tervez a kormány
A Tisza-kormány adóváltozásai a munkavállalók számára is kedvezőtlen következményekkel járhatnak. Ahogy az Origó korábban megírta, az adójóváírás miatt a munkáltatók a korábban vállalt 14 százalék helyett mindössze négyszázalékos minimálbér-emelést javasoltak.
Ráadásul a kormány további adóemeléseket is tervez: emelkedhet a nagyvállalatok társasági adója, visszatérhet a reklámadó, és növekedhet egyes alkohol- és dohánytermékek adóterhe is.
Németh Balázs szerint a kiskeresetűek legkésőbb februárban, a fizetésük kézhezvételekor szembesülhetnek Magyar Péter adópolitikájának valódi következményeivel.