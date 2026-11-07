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Magyar Péter

Németh Balázs: Februártól a saját pénztárcájukon érezhetik meg az emberek Magyar Péter adóügyi átverését

Tegnap, 9:55
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Németh Balázs szerint hamarosan a kiskeresetűek is szembesülhetnek azzal, hogy Magyar Péter félrevezette őket. A politikus úgy véli, a Tisza-kormány adójóváírással kapcsolatos ígéreteinek valódi hatása a februári fizetéseknél válhat nyilvánvalóvá.
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Magyar Péternémeth balázsadóemelés

Élesen bírálta a Tisza-kormány adócsomagját Németh Balázs egy friss videóban. A politikus szerint Magyar Péterék az adójóváírással próbálják megnyerni a költségvetés körüli vitát, miközben a változtatások valódi következményeivel a dolgozók csak jövőre szembesülnek.

Németh Balázs szerint a Tisza-kormány adóváltozásainak valódi hatása a februári fizetéseknél derülhet ki (Forrás: Facebook/Németh Balázs)
Németh Balázs szerint a Tisza-kormány adóváltozásainak valódi hatása a februári fizetéseknél derülhet ki (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A legnagyobb átverés az egész törvénycsomagban az az adójóváírással kapcsolatos kamu, amivel próbálják megnyerni a költségvetési vitát”

 – fogalmazott Németh Balázs.

Hozzátette, hogy a magyar emberek szerinte átlátnak a kormány ígéretein, januártól pedig a változások hatását is megtapasztalhatják.

A februárban megkapott fizetés alapján a pénztárcájukban is látni fogják, hogy átverik őket” 

– jelentette ki.

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Több adóemelést is tervez a kormány

A Tisza-kormány adóváltozásai a munkavállalók számára is kedvezőtlen következményekkel járhatnak. Ahogy az Origó korábban megírta, az adójóváírás miatt a munkáltatók a korábban vállalt 14 százalék helyett mindössze négyszázalékos minimálbér-emelést javasoltak.

Ráadásul a kormány további adóemeléseket is tervez: emelkedhet a nagyvállalatok társasági adója, visszatérhet a reklámadó, és növekedhet egyes alkohol- és dohánytermékek adóterhe is.

Németh Balázs szerint a kiskeresetűek legkésőbb februárban, a fizetésük kézhezvételekor szembesülhetnek Magyar Péter adópolitikájának valódi következményeivel.

 

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