Németh Balázs: Februártól a saját pénztárcájukon érezhetik meg az emberek Magyar Péter adóügyi átverését

Élesen bírálta a Tisza-kormány adócsomagját Németh Balázs egy friss videóban. A politikus szerint Magyar Péterék az adójóváírással próbálják megnyerni a költségvetés körüli vitát, miközben a változtatások valódi következményeivel a dolgozók csak jövőre szembesülnek.

Németh Balázs szerint a Tisza-kormány adóváltozásainak valódi hatása a februári fizetéseknél derülhet ki (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A legnagyobb átverés az egész törvénycsomagban az az adójóváírással kapcsolatos kamu, amivel próbálják megnyerni a költségvetési vitát”

– fogalmazott Németh Balázs.

Hozzátette, hogy a magyar emberek szerinte átlátnak a kormány ígéretein, januártól pedig a változások hatását is megtapasztalhatják.

A februárban megkapott fizetés alapján a pénztárcájukban is látni fogják, hogy átverik őket”

– jelentette ki.