Foci, kaszinók, adóemelés, nyugdíjak – 660 milliárd forintos megszorítás jöhet

Hosszasan vitáztak a képviselők a Tisza új adócsomagjáról. Ahogy az Országgyűlés szerdai üléséről készült előző cikkünkben is beszámoltunk, a parlamentben szerdán az egyes adózással kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslatokat vették górcső alá.

Hosszasan vitáztak a képviselők a Tisza új adócsomagjáról (Fotó. Mediaworks)

A javaslatcsomag több adózási változást is tartalmaz:

2027-től 15 százalékos társasági adót vezetnének be az évi 500 millió eurót meghaladó bevételű nagyvállalatoknál,

60 millió forintban korlátoznák a sportolók és edzők ekho szerinti adózásának bevételi határát,

ismét bevezetnék a reklámadót,

12 százalékkal emelkedne a tömény szeszes italok és egyes alkoholtermékek jövedéki adója,

a szivarok és szivarkák adóterhe 14-ről 21 százalékra nőne,

a lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára ugyanakkor 50 ezerről 150 ezer forintra emelkedne.

A vita képviselői felszólalásokkal folytatódott. Borsós Gabriella tiszás képviselő arról beszélt, az adórendszer nem pusztán arról szól, hogy mennyi bevétel folyik be az államkasszába, hanem arról is, hogy a közteherviselés igazságos, a szabályozás kiszámítható, az adminisztráció pedig észszerű legyen. Kövesdy Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára a korábbi ellenzéki felszólalásokra reagálva azt mondta: hiánycsökkentést nem lehet úgy csinálni, hogy ne nyúlnának hozzá az adórendszerhez.

Számításai szerint a nettó 660 milliárd forintos kiigazítás vállalható, egy olyan mértékű bevételnövekedés a költségvetési oldalon, ami nem jár majd növekedési áldozattal.

A sport tao forrásokról megjegyezte: nem gondolja a kormány, hogy a közpénz felhasználását a vállalkozásokra kell bízni, hogy az elmaradt adóbevételek fejében milyen sportegyesületet és hogyan támogatnak, mert ez kormányzati feladat. Erre csatlakozott rá a szintén tiszás Polgár György is. Mint mondta, nem volt igazságos, átlátható, célravezető a sporttámogatások korábbi rendszere. – Hozott ugyan eredményeket, de nem lehet elhallgatni, hogy a rendszer nem a sportszakmai szempontokat helyezte középpontba és visszaélésekre adott lehetőséget – jelentette ki. Például kifogásolta, hogy a felcsúti futballakadémia kiemelten sok támogatást kapott, többet, mint más sportágak összesen.