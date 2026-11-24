Az adótörvény veszélybe sodorja a magyar vállalkozókat és a családokat

Bóka János kiemelte, hogy a kata megduplázása 138 ezer önfoglalkoztató egyéni vállalkozó adóterhét növeli meg jelentősen. Emellett elmarad a 40 év feletti többgyermekes édesanyák szja-mentességének bevezetése, míg a 40 év alatti többgyermekes anyák adómentességét jelentősen korlátozzák.

A politikus az árrésstop kivezetésére is kitért, amely szerinte az alapvető élelmiszerek drágulásához vezethet, miközben a megnövekedett profit a multinacionális vállalatokhoz kerülhet.

Bóka az új vagyonadót „magyaradónak” nevezte, mondván, az intézkedés nemcsak a munkahelyeket és a beruházásokat sodorhatja veszélybe, hanem a magyar vállalkozásokat is súlyosabban érintheti, mint külföldi versenytársaikat.

Vagyis a Tisza az adóemelés és a multik kormánya”

– összegezte álláspontját Bóka János.