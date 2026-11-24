Sorra érkeznek az ellenzéki reakciók a Tisza-kormány adóintézkedéseivel kapcsolatban. Az Országgyűlés keddi ülésén több, a magyar családok és vállalkozások megélhetését közvetlenül érintő kérdésben is döntést hoznak a képviselők. Az adótörvény rendelkezéseivel kapcsolatban az ellenzéki politikusok egyebek mellett a kisadózók terheinek növelését, valamint a korábban törvénybe iktatott családpolitikai intézkedések visszavonását kifogásolták.
Tapssal ünnepelte a Tisza-frakció az adótörvény egyik legsúlyosabban bírált intézkedését
Takács Péter közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyar Péter nem szavazta meg a családi pótlék megduplázásáról, az adócsökkentésről, a minimálnyugdíj 120 ezer forintra emeléséről, a milliárdosok vagyonadójáról, valamint a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt sem. (A kormányfő nem volt bent a szavazáson.)
A politikus bejegyzésében a kisadózó vállalkozásokat érintő adóemelésre is kitért.
Emellett a Tisza-frakció tapssal ünnepelte a KATA-adóterhének duplájára emelését”
– fogalmazott Takács Péter.
Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a Tisza-kormány tervei alapján a jelenleg havi 50 ezer forintos tételes adót fizető kisvállalkozók terhei 2027-ben havi 75 ezer, 2028-tól pedig 100 ezer forintra emelkednek. Ez éves szinten előbb 300 ezer, majd 600 ezer forintos többletkiadást jelent az érintetteknek.
A kata átalakítása ugyan szélesebb kör számára teszi elérhetővé az adózási formát, a már jelenleg is katás vállalkozók azonban jelentős adóemeléssel szembesülnek. A változtatás miatt korábban számos vállalkozó fejezte ki aggodalmát, hiszen a magasabb fix adóteher különösen az alacsonyabb bevétellel rendelkező kisvállalkozókat érintheti érzékenyen.
Ezermilliárd forintot meghaladó adóemelésre figyelmeztetett Palóc André
Palóc André az Országgyűlésben szólalt fel a Tisza-kormány adópolitikájával kapcsolatban. A fideszes politikus arra figyelmeztetett, hogy a kormány 26 új adóintézkedéssel dolgozik, amelyek jelentős többletterhet rónak a magyar vállalkozásokra.
Önök brutális adóemeléseket csinálnak a magyar vállalkozások számára. Önök veszélybe sodorják a munkahelyeket, veszélybe sodorják a bérdinamikát”
– hangsúlyozta Palóc André.
A képviselő kifogásolta, hogy a kormánypárti politikusok érdemi válaszok helyett személyeskedéssel próbálják elterelni a figyelmet az adóemelések következményeiről.
Palóc André kiemelte: a Tisza-kormány több mint ezermilliárd forinttal több adót szedne be a magyar vállalkozásoktól. A politikus arra szólította fel a kormánypárti képviselőket, hogy adjanak magyarázatot arra, miért tartják elfogadhatónak a vállalkozások terheinek ilyen mértékű növelését.
A vállalkozásokat érintő intézkedések között szerepel a társasági adó és az innovációs járulék emelése is. A tervezett változtatások már az adócsomag november eleji parlamenti vitájában is komoly bírálatokat váltottak ki.
Leszavazták a kétgyermekes édesanyák adómentességének kiterjesztését
Hegedűs Barbara közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Tisza-frakció elutasította a negyven év feletti kétgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentességének kiterjesztésére vonatkozó ellenzéki módosító indítványt.
Most szavazta le a Tisza frakció a módosító javaslatunkat, hogy a 40 fölötti 2 gyermekes édesanyák is SZJA mentesek legyenek! Szomorú!”
– írta a fideszes politikus.
A korábbi Fidesz–KDNP-kormány által törvénybe iktatott menetrend értelmében 2026-ban a negyven év alatti, 2027-ben az ötven év alatti, 2028-ban a hatvan év alatti, 2029-től pedig életkortól függetlenül valamennyi kétgyermekes édesanya jogosulttá vált volna a munkajövedelme utáni szja-mentességre.
A Tisza-kormány azonban nem folytatná az adómentesség fokozatos kiterjesztését, ráadásul a már jogosult édesanyák esetében is jövedelmi korlátot vezetne be. A Fidesz módosító indítvánnyal próbálta megőrizni a korábban elfogadott családpolitikai intézkedést.
Az ellenzéki politikusok megszólalásai így egyaránt a magyar családokat és vállalkozásokat érintő többletterhekre, valamint a korábban biztosított adókedvezmények szűkítésére irányították a figyelmet.