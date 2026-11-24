Sorra érkeznek az ellenzéki reakciók a Tisza-kormány adóintézkedéseivel kapcsolatban. Az Országgyűlés keddi ülésén több, a magyar családok és vállalkozások megélhetését közvetlenül érintő kérdésben is döntést hoznak a képviselők. Az adótörvény rendelkezéseivel kapcsolatban az ellenzéki politikusok egyebek mellett a kisadózók terheinek növelését, valamint a korábban törvénybe iktatott családpolitikai intézkedések visszavonását kifogásolták.

Takács Péter, Palóc André és Hegedűs Barbara is bírálta a Tisza-kormány által beterjesztett adótörvény rendelkezéseit (Fotó: Mediaworks)

Tapssal ünnepelte a Tisza-frakció az adótörvény egyik legsúlyosabban bírált intézkedését

Takács Péter közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyar Péter nem szavazta meg a családi pótlék megduplázásáról, az adócsökkentésről, a minimálnyugdíj 120 ezer forintra emeléséről, a milliárdosok vagyonadójáról, valamint a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt sem. (A kormányfő nem volt bent a szavazáson.)

A politikus bejegyzésében a kisadózó vállalkozásokat érintő adóemelésre is kitért.

Emellett a Tisza-frakció tapssal ünnepelte a KATA-adóterhének duplájára emelését”

– fogalmazott Takács Péter.

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a Tisza-kormány tervei alapján a jelenleg havi 50 ezer forintos tételes adót fizető kisvállalkozók terhei 2027-ben havi 75 ezer, 2028-tól pedig 100 ezer forintra emelkednek. Ez éves szinten előbb 300 ezer, majd 600 ezer forintos többletkiadást jelent az érintetteknek.

A kata átalakítása ugyan szélesebb kör számára teszi elérhetővé az adózási formát, a már jelenleg is katás vállalkozók azonban jelentős adóemeléssel szembesülnek. A változtatás miatt korábban számos vállalkozó fejezte ki aggodalmát, hiszen a magasabb fix adóteher különösen az alacsonyabb bevétellel rendelkező kisvállalkozókat érintheti érzékenyen.

Ezermilliárd forintot meghaladó adóemelésre figyelmeztetett Palóc André

Palóc André az Országgyűlésben szólalt fel a Tisza-kormány adópolitikájával kapcsolatban. A fideszes politikus arra figyelmeztetett, hogy a kormány 26 új adóintézkedéssel dolgozik, amelyek jelentős többletterhet rónak a magyar vállalkozásokra.

Önök brutális adóemeléseket csinálnak a magyar vállalkozások számára. Önök veszélybe sodorják a munkahelyeket, veszélybe sodorják a bérdinamikát”

– hangsúlyozta Palóc André.