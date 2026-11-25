A keddi parlamenti szavazás után a közösségi médiában is megjelentek az adótörvénnyel kapcsolatos indulatos reakciók. Mint arról az Origo is beszámolt, az ellenzéki politikusok a kisvállalkozók adóterheinek növelését, a munkahelyek veszélyeztetését, valamint a kétgyermekes édesanyák adómentességének elmaradó kiterjesztését is kifogásolták. A kormány hivatalos Facebook-oldalán közzétett hozzászólások között ugyanezek a problémák köszönnek vissza.
A kommentelők egyebek mellett az alábbi intézkedéseket bírálták:
- a kata fokozatos megduplázását;
- a társasági adó emelését;
- a negyven év feletti kétgyermekes édesanyák szja-mentességének elmaradását;
- a családokat érintő adókedvezmények korlátozását;
- az adójóváírás jövedelmi korlátját;
- a nyugdíjasokat érintő intézkedéseket.
Adótörvény kiverte a biztosítékot a kommentelőknél
Különösen indulatos reakciókat váltott ki a kata megduplázása. Az intézkedés értelmében a jelenlegi havi 50 ezer forintos tételes adó 2027-ben 75 ezer, 2028-ban pedig 100 ezer forintra emelkedik.
Mi (kisjövedelmű katások) fizetjük meg ennek az árát! Nem minden katás keres ám 1 millió felett!”
– fakadt ki az egyik hozzászóló.
Mások a családokat érintő intézkedéseket kifogásolták, különösen a negyven év feletti kétgyermekes édesanyák szja-mentességének elmaradó kiterjesztését.
Faxa, éves szinten több százezer mínusz a családoknak”
– fogalmazott az egyik kommentelő.
Egy másik hozzászóló a társasági adó emelését, a kata megduplázását és az édesanyák adómentességének ügyét egyaránt szóvá tette, majd szarkasztikusan csak annyit írt: „Szép munka!”
A nyugdíjasokat érintő intézkedések is vitát váltottak ki
A hozzászólók közül többen a nyugdíjintézkedésekkel kapcsolatban is elégedetlenségüknek adtak hangot. Egyesek a ledolgozott évek és a befizetett járulékok figyelembevételét hiányolták, mások a 13. és a 14. havi nyugdíj jövőjével kapcsolatban tettek fel kérdéseket.
Az a véleményem, hogy a szociális rászorultságot nem kellene összekeverni a munkával szerzett, járulékfizetést követő nyugdíjakkal!”
– írta az egyik hozzászóló.
A kormány által kommunikált juttatások és az egyéb gazdasági intézkedések közötti ellentmondást is többen kifogásolták.
Adnak 20–30 ezret, és visszavesznek 50–70-et. Gratulálok! Van aki eszi ezt?”
– fogalmazott az egyik kommentelő, akinek hozzászólására a képernyőkép készítésekor már több mint kétszáz reakció érkezett.
A kormány Facebook-oldalán megjelent kritikus hozzászólások alapján az adóintézkedések nemcsak a parlamentben, hanem a közösségi médiában is heves vitát váltottak ki.