A keddi parlamenti szavazás után a közösségi médiában is megjelentek az adótörvénnyel kapcsolatos indulatos reakciók. Mint arról az Origo is beszámolt, az ellenzéki politikusok a kisvállalkozók adóterheinek növelését, a munkahelyek veszélyeztetését, valamint a kétgyermekes édesanyák adómentességének elmaradó kiterjesztését is kifogásolták. A kormány hivatalos Facebook-oldalán közzétett hozzászólások között ugyanezek a problémák köszönnek vissza.

Kedden megszavazta a tiszás többségű parlament az új adótörvényt, de ennek sokan nem örültek (Fotó: Darnay Katalin)

A kommentelők egyebek mellett az alábbi intézkedéseket bírálták: