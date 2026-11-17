Élesen bírálja az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) a HUN-REN-ről szóló új törvénymódosítási javaslatot. A szervezet négy követelést fogalmazott meg: a tervezet visszavonását, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali menesztését, parlamenti vizsgálóbizottság felállítását az IFUA-Horváth tanácsadó cég közpénzből végzett tevékenységének feltárására, valamint a kutatóhálózattól korábban elszakított négy kutatóközpont dolgozói elmaradt béreinek még idei kifizetését.javaslatot, arra fogják kérni a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvényt.
A Tudományos és Technológiai Minisztérium által társadalmi vitára bocsátott tervezet az ADF értékelése szerint a korábbi, Hankó Balázs minisztersége alatt készült HUN-REN-törvény tovább módosított változata.
A szervezet úgy fogalmaz, hogy a javaslat „inkább tekinthető az elmúlt tizenhat év törvényalkotási mementójának, mint előremutató és méltó akadémiai szabályozásnak”.
A közlemény szerint a normaszöveg csaknem 50 százalékban átfed a korábbi változattal, amely ellen az akadémiai szféra több szereplője is tiltakozott.
Az MTA szerepét is kifogásolják
Az ADF több ponton vitatja a tervezetet. Kifogásolja például, hogy a HUN-REN létrehozásakor a törvényből „mintegy száz paragrafusnyi joganyag” hiányzott, és úgy látja, a mostani módosítás sem rendezi megfelelően a problémákat.
Különösen fontosnak tartják a Magyar Tudományos Akadémia szerepét. A tervezet az MTA Közgyűlését, a legfőbb döntéshozó szervet mindössze egyszer említi, és „annak semmilyen érdemi jogosítványt” nem biztosít.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma ezért úgy látja, hogy az Akadémia szerepe a kutatóhálózat működtetésében csak névleges maradna. A szervezet azt is kifogásolja, hogy az új törvény másfél hónapon belül hatályba léphet, miközben az MTA 2024. december 11-i rendkívüli közgyűlésén egyéves felkészülési időt tartott szükségesnek.
Tanács Zoltán menesztését akarják
A fórum a tudományos és technológiai miniszter munkáját is élesen bírálja. Közleményük szerint az érdekképviseletekkel nem történt megfelelő, rendszeres és érdemi egyeztetés a törvényjavaslatról, ezért „Tanács Zoltán Facebook-oldaláról voltunk kénytelenek tájékozódni”.
Az ADF úgy véli, a minisztérium egyik legfontosabb feladata lett volna a kutatóhálózat visszaintegrálása az Akadémiai törvénybe, ezt azonban nem sikerült megfelelő színvonalon és a kitűzött határidőre elvégezni. Ezért Tanács Zoltán azonnali menesztését követelik.
A közleményben ironikusan azt írják, hogy a miniszter folytathatná pályafutását akár a Budapesti Planetárium élén, vagy olyan pozícióban, amely távolabb van a közigazgatástól és a tudományirányítástól.
Vizsgálóbizottságot akarnak az IFUA-Horváth miatt
Az ADF külön kitér az IFUA-Horváth tanácsadó cégre, amelynek korábban Tanács Zoltán volt a vezetője. A szervezet közadatigénylésekkel próbálja megszerezni a cég által készített dokumentumokat, amelyek a közlemény szerint szerepet játszhattak a közérdekű vagyonkezelő alapítványokra épülő rendszer kialakításában.
Az elmúlt napokban – írják – olyan állítások jelentek meg, amelyek alapján az IFUA-Horváth konzorciumi partnereivel együtt a NER időszakában „több százmilliárdnyi forráshoz jutott”. Az ADF szerint ezeket Tanács Zoltán eddig nem cáfolta.
A szervezet parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi az ügyben. A közleményben szereplő, a cég forráshoz jutására vonatkozó állítások megalapozottságát ugyanakkor nem támasztják alá nyilvánosan bemutatott bizonyítékok.
Az elmaradt béreket is követelik
Az ADF szerint a kutatóhálózattól elszakított négy kutatóközpont húsz intézetének munkatársai „tragikus anyagi körülmények között” dolgoznak.
A közlemény szerint a dolgozók csaknem két éve nem kapták meg az őket megillető pénzt.
A fórum azt kifogásolja, hogy időről időre különböző információk jelennek meg arról, hol lehet az összeg. A közleményben ezért élesen fogalmaznak:
Legyen éppen a minisztériumnál, az ELTE-nél, a HUN-REN-nél, egy számlán, egy széfben vagy az erdőben elásva, annak a pénznek a helye a dolgozók bankszámláján van.
A követelés egyértelmű: az elmaradt dolgozói béreket még ebben az évben ki kell fizetni.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma közölte azt is, hogy ha az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, arra fogják kérni a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvényt.