Élesen bírálja az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) a HUN-REN-ről szóló új törvénymódosítási javaslatot. A szervezet négy követelést fogalmazott meg: a tervezet visszavonását, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali menesztését, parlamenti vizsgálóbizottság felállítását az IFUA-Horváth tanácsadó cég közpénzből végzett tevékenységének feltárására, valamint a kutatóhálózattól korábban elszakított négy kutatóközpont dolgozói elmaradt béreinek még idei kifizetését.javaslatot, arra fogják kérni a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvényt.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter menesztését követeli az Akadémiai Dolgozók Fóruma.

Fotó: Facebook

A Tudományos és Technológiai Minisztérium által társadalmi vitára bocsátott tervezet az ADF értékelése szerint a korábbi, Hankó Balázs minisztersége alatt készült HUN-REN-törvény tovább módosított változata.

A szervezet úgy fogalmaz, hogy a javaslat „inkább tekinthető az elmúlt tizenhat év törvényalkotási mementójának, mint előremutató és méltó akadémiai szabályozásnak”.

A közlemény szerint a normaszöveg csaknem 50 százalékban átfed a korábbi változattal, amely ellen az akadémiai szféra több szereplője is tiltakozott.

Az MTA szerepét is kifogásolják

Az ADF több ponton vitatja a tervezetet. Kifogásolja például, hogy a HUN-REN létrehozásakor a törvényből „mintegy száz paragrafusnyi joganyag” hiányzott, és úgy látja, a mostani módosítás sem rendezi megfelelően a problémákat.

Különösen fontosnak tartják a Magyar Tudományos Akadémia szerepét. A tervezet az MTA Közgyűlését, a legfőbb döntéshozó szervet mindössze egyszer említi, és „annak semmilyen érdemi jogosítványt” nem biztosít.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma ezért úgy látja, hogy az Akadémia szerepe a kutatóhálózat működtetésében csak névleges maradna. A szervezet azt is kifogásolja, hogy az új törvény másfél hónapon belül hatályba léphet, miközben az MTA 2024. december 11-i rendkívüli közgyűlésén egyéves felkészülési időt tartott szükségesnek.

Tanács Zoltán menesztését akarják

A fórum a tudományos és technológiai miniszter munkáját is élesen bírálja. Közleményük szerint az érdekképviseletekkel nem történt megfelelő, rendszeres és érdemi egyeztetés a törvényjavaslatról, ezért „Tanács Zoltán Facebook-oldaláról voltunk kénytelenek tájékozódni”.

Az ADF úgy véli, a minisztérium egyik legfontosabb feladata lett volna a kutatóhálózat visszaintegrálása az Akadémiai törvénybe, ezt azonban nem sikerült megfelelő színvonalon és a kitűzött határidőre elvégezni. Ezért Tanács Zoltán azonnali menesztését követelik.

A közleményben ironikusan azt írják, hogy a miniszter folytathatná pályafutását akár a Budapesti Planetárium élén, vagy olyan pozícióban, amely távolabb van a közigazgatástól és a tudományirányítástól.