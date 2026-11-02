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Sonnevend Pál lett az Alkotmánybíróság elnöke

sonnevend pál

Sonnevend Pál lett az Alkotmánybíróság elnöke

52 perce
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Hétfőn új elnököt választott az Alkotmánybíróság, a testületet a következő három évben Sonnevend Pál vezeti. Az Alkotmánybíróság új elnökének egyik legfontosabb célja az alkotmánybíráskodásba vetett bizalom helyreállítása.
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sonnevend pálelnökalkotmánybíróság

Sonnevend Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új elnökének a testület hétfői teljes ülése. A jogász titkos szavazáson kapta meg a megbízatást, amely az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján azonnal hatályba lépett. Az új elnök megbízatása három évre szól - írja az Alkotmánybíróság honlapja.

Alkotmánybíróság
Sonnevend Pál lett az Alkotmánybíróság elnöke - Fotó: Ladóczki Balázs

Sonnevend pályázatában kiemelt célként jelölte meg az alkotmánybíráskodásba vetett bizalom helyreállítását, a testület belső együttműködésének erősítését, valamint az európai társszervezetekkel fenntartott kapcsolatok újjáépítését.

Az Alkotmánybíróság új elnökének élete

Sonnevend Pál 1995-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, doktori fokozatát pedig a németországi heidelbergi Ruprecht-Karls Egyetemen szerezte meg. 

Pályafutása során már korábban is dolgozott az Alkotmánybíróságon: 1997 és 2000 között Sólyom László tanácsadója volt.

2000-től 2010-ig a Köztársasági Elnöki Hivatalban Mádl Ferenc és Sólyom László alkotmányjogi tanácsadójaként tevékenykedett, később az alkotmányügyi és jogi főosztályt is vezette. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2010 és 2019 között dékánhelyettesként, 2019 és 2025 között pedig dékánként dolgozott. 

A göttingeni Georg-August Egyetem 2025-ben díszdoktori címmel ismerte el munkásságát.

Az Alkotmánybíróságról történt távozásáról, a Magyar Péterrel való viszonyáról, az új vagyonvisszaszerzési hivatalról és a Matolcsy-ügyről is beszélt a HírTV híradójának különkiadásában a korábbi legfőbb ügyész, Polt Péter.

Fidesz: Sonnevend nem alkotmánybíró, így az Alkotmánybíróság elnöke sem lehet

Sonnevend Pál nem legitim módon lett alkotmánybíró, ezért az Alkotmánybíróság elnöke sem lehet. Mivel a testületből a jogállamiság lábbal tiprásával eltávolított Hende Csaba helyére ültette a Tisza önkénye, Sonnevend Pál alkotmányellenes módon bitorolja a székét 

– írta lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Fidesz. A Havasi Bertalan, a párt sajtófőnöke által kiadott közleményben úgy fogalmaztak: „a jogállamiság helyreállítását követően a Tisza önkényuralmának kiépítői és statisztái is rövid úton oda kerülnek, ahová valók.”

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