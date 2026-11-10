Karácsony előtt megszűnhet az árrésstop: drágulást hozhat a Tisza-kormány döntése

A karácsonyi bevásárlások előtt jelentős változás jöhet a boltokban, miután a Tisza-kormány korábbi ígérete szerint még az év vége előtt megszüntethetik az árrésstopot. A Világgazdaság beszámolója szerint a kérdés a gazdasági és energetikai bizottság ülésén is vitát váltott ki, ahol Hortay Olivér fideszes politikus és Kozák Tamás helyettes államtitkár eltérően ítélte meg a korlátozás megszüntetésének várható következményeit. A vita középpontjában az állt, hogy az intézkedés kivezetése miként érinti a fogyasztói árakat, a kisboltok helyzetét és a nagy kereskedelmi láncok piaci erejét.
Drágulástól és a kisboltok további nehézségeitől tartanak
Hortay Olivér két alapvető kérdést vetett fel az árrésstop megszüntetésével kapcsolatban. Egyrészt arra volt kíváncsi, hogyan segítheti a kisebb üzleteket egy olyan korlátozás feloldása, amely eddig a nagy kereskedelmi láncok árrését szabályozta. Másrészt azt kérdezte, milyen garanciák akadályozhatják meg, hogy az intézkedés megszüntetése újabb áremelkedést idézzen elő.
A fideszes politikus szerint a változtatás éppen a nagy kereskedők helyzetét erősítheti a kisboltokkal és a helyi termelőkkel szemben. Úgy vélte, a nagyobb árazási szabadság a kereskedelmi láncok alkuerejének növekedéséhez vezethet a teljes ellátási láncban.
Hortay azt a várakozást is megkérdőjelezte, hogy az árrésstop megszüntetése mellett az érintett termékek ára változatlan maradhat, miközben más árucikkek olcsóbbá válnak.
Az általa felvázolt kockázat szerint a korábban megdrágult termékek ára továbbra is magas maradhat, miközben az árréskorlátozás alól kikerülő árucikkek ára emelkedhet.
A politikus ezért arra kért választ, hogyan lehetne megakadályozni, hogy az esetleges áremelkedés sokkszerűen érje a vásárlókat.
Kozák Tamás helyettes államtitkár ezzel szemben azzal érvelt, hogy az árrésstop következményeit a teljes ellátási láncban vizsgálni kell, a mezőgazdasági termelőktől kezdve a feldolgozókon és a kereskedőkön át egészen a fogyasztókig.
Álláspontja szerint a tartósan kedvező árakat elsősorban az erős piaci verseny biztosíthatja.
A kisboltok nehézségeivel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeknek az üzleteknek a kínálatát 80–90 százalékban élelmiszerek, jellemzően alapvető élelmiszerek alkotják.
Emiatt kevésbé képesek más termékeken ellensúlyozni a kieső árrést, ráadásul beszerzési feltételeik is kedvezőtlenebbek a nagy láncokénál.
Kozák szerint az árréskorlátozás időszakában felgyorsultak a boltbezárások, és számos kisebb kereskedő fordult segítségért a kormányzathoz.
A helyettes államtitkár az intézkedés kivezetésének karácsony előtti időzítését az ünnepi akciókkal is indokolta. A kabinet arra számít, hogy a kereskedők szélesebb körű kedvezményekkel versenyezhetnek a vásárlókért.
Kozák emellett arra is rámutatott, hogy az élelmiszer- és napicikk-kereskedelem jövedelmezősége mindössze 1–2 százalék körül alakul, ami korlátozza a beruházásokat. Szerinte az árrésstop elhúzódása a hazai élelmiszer-feldolgozókat is kedvezőtlenül érinthette, mivel az olcsóbb beszerzési lehetőségek keresése az importtermékek felé terelhette a kereskedőket.
Ezeknek a termékeknek az ára változhat az árrésstop megszüntetésével
Az árrésstopot még 2025 márciusában vezette be az Orbán-kormány, miután a volt miniszterelnök évértékelő beszédében élesen bírálta a nagy kereskedelmi láncokat az alapvető élelmiszerek drágulása miatt. Orbán Viktor akkor felszólította a nemzetgazdasági minisztert, hogy állapodjon meg a kereskedőkkel az áremelkedések megfékezéséről, ellenkező esetben pedig hatósági beavatkozást helyezett kilátásba.
Az intézkedést kezdetben 30 alapvető élelmiszerre vezették be, majd később további termékkategóriákra is kiterjesztették.
Az árrésstop kivezetése többek között az alábbi termékcsoportokat érintheti:
- Húsfélék: baromfi- és sertéshúsok.
- Tejtermékek: tej, joghurt, vaj és sajt.
- Alapvető élelmiszerek: tojás, étolaj, liszt és cukor.
- Tisztálkodási termékek: szappan, folyékony szappan, tusfürdő, sampon, fogkrém, fogkefe, testápoló, dezodor és borotválkozási termékek.
- Háztartási tisztítószerek: mosópor, folyékony mosószer, öblítő, mosogatószer, mosogatótabletta és általános tisztítószerek.
- Papíráruk: toalettpapír, papír zsebkendő és papír kéztörlő.
- Higiéniai termékek: egészségügyi betét, tampon, kézfertőtlenítő és eldobható nadrágpelenka.
- Egyéb háztartási cikkek: alufólia és folyékony súrolószer.
Az intézkedés eredményességét illetően a Világgazdaság arra emlékeztetett, hogy az árrésstop valóban hozzájárult az áremelkedések megfékezéséhez.
A lap által idézett elemzői becslések szerint mintegy 1,5 százalékponttal mérsékelte az éves inflációt.
Kozák Tamás is elismerte, hogy a szabályozás bevezetésekor kedvező hatást gyakorolt az árakra, és válságkezelő szerepet töltött be. Álláspontja szerint azonban ez a hatás csak átmeneti volt, miközben az intézkedés fenntartása egyre több kedvezőtlen következménnyel járt.
A helyettes államtitkár a magas fogyasztói árak kapcsán az adóterhek felülvizsgálatát is szükségesnek nevezte.
Az árrésstop megszüntetésének pontos időpontja egyelőre nem ismert, ahogyan az sem, hogy a kereskedők milyen mértékben változtatják majd meg áraikat. A kormány az ünnepi akciókban és a piaci versenyben bízik, a kritikusok azonban attól tartanak, hogy a változtatás végül a vásárlók pénztárcáját terheli meg.
A karácsony előtti hetekben így az egyik legfontosabb kérdés az lehet, hogy az árrésstop kivezetése valóban több kedvezményt hoz-e, vagy éppen az ünnepi bevásárlás válik drágábbá.