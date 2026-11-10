Karácsony előtt megszűnhet az árrésstop: drágulást hozhat a Tisza-kormány döntése

A karácsonyi bevásárlások előtt jelentős változás jöhet a boltokban, miután a Tisza-kormány korábbi ígérete szerint még az év vége előtt megszüntethetik az árrésstopot. A Világgazdaság beszámolója szerint a kérdés a gazdasági és energetikai bizottság ülésén is vitát váltott ki, ahol Hortay Olivér fideszes politikus és Kozák Tamás helyettes államtitkár eltérően ítélte meg a korlátozás megszüntetésének várható következményeit. A vita középpontjában az állt, hogy az intézkedés kivezetése miként érinti a fogyasztói árakat, a kisboltok helyzetét és a nagy kereskedelmi láncok piaci erejét.

Komoly esély van rá, hogy már karácsony előtt kivezeti a kormány az árrésstopot (Fotó: AFP)

Drágulástól és a kisboltok további nehézségeitől tartanak

Hortay Olivér két alapvető kérdést vetett fel az árrésstop megszüntetésével kapcsolatban. Egyrészt arra volt kíváncsi, hogyan segítheti a kisebb üzleteket egy olyan korlátozás feloldása, amely eddig a nagy kereskedelmi láncok árrését szabályozta. Másrészt azt kérdezte, milyen garanciák akadályozhatják meg, hogy az intézkedés megszüntetése újabb áremelkedést idézzen elő.

A fideszes politikus szerint a változtatás éppen a nagy kereskedők helyzetét erősítheti a kisboltokkal és a helyi termelőkkel szemben. Úgy vélte, a nagyobb árazási szabadság a kereskedelmi láncok alkuerejének növekedéséhez vezethet a teljes ellátási láncban.

Hortay azt a várakozást is megkérdőjelezte, hogy az árrésstop megszüntetése mellett az érintett termékek ára változatlan maradhat, miközben más árucikkek olcsóbbá válnak.

Az általa felvázolt kockázat szerint a korábban megdrágult termékek ára továbbra is magas maradhat, miközben az árréskorlátozás alól kikerülő árucikkek ára emelkedhet.

A politikus ezért arra kért választ, hogyan lehetne megakadályozni, hogy az esetleges áremelkedés sokkszerűen érje a vásárlókat.

Kozák Tamás helyettes államtitkár ezzel szemben azzal érvelt, hogy az árrésstop következményeit a teljes ellátási láncban vizsgálni kell, a mezőgazdasági termelőktől kezdve a feldolgozókon és a kereskedőkön át egészen a fogyasztókig.

Álláspontja szerint a tartósan kedvező árakat elsősorban az erős piaci verseny biztosíthatja.

A kisboltok nehézségeivel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeknek az üzleteknek a kínálatát 80–90 százalékban élelmiszerek, jellemzően alapvető élelmiszerek alkotják.

Emiatt kevésbé képesek más termékeken ellensúlyozni a kieső árrést, ráadásul beszerzési feltételeik is kedvezőtlenebbek a nagy láncokénál.