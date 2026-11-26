Csalódottan vette tudomásul a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA), hogy az Országgyűlés november 24-én elfogadta az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop kivezetését – derül ki a szervezet MTI-n megjelent közleményéből. A kormány az inflációs folyamatok normalizálódásával és a forint erősödésével indokolta a korlátozás megszüntetését.

A CÖF-CÖKA nem hagyná, hogy a magyar családok fizessék meg az árrésstop kivezetésének árát (Fotó: CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOT / CPD)

Konkrét garanciákat követelnek a multiktól

A CÖF-CÖKA szerint az ünnepi bevásárlási időszak küszöbén a magyar családok joggal várják el, hogy a multinacionális kereskedelmi láncok és az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nyilvánosan ismertessék az árrésstop megszűnése utáni árpolitikájukat.

A szervezet felszólította a kereskedelmi láncokat és az érdekképviseletet, hogy haladéktalanul hozzák nyilvánosságra:

milyen árréspolitikát alkalmaznak az alapvető élelmiszerek esetében az ünnepi időszakban;

milyen konkrét kedvezményeket, akciókat és promóciókat terveznek a karácsonyi bevásárlások idején;

T udják-e garantálni, hogy nem hajtanak végre indokolatlan, inflációt gerjesztő áremeléseket.

Az OKSZ korábbi nyilatkozatai szerint a már meghirdetett karácsonyi akciók érvényben maradnak, a piaci verseny pedig biztosítja a kedvező árú termékek elérhetőségét. A CÖF-CÖKA azonban túlságosan általánosnak és számonkérhetetlennek tartja ezeket a kijelentéseket.