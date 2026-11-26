Csalódottan vette tudomásul a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA), hogy az Országgyűlés november 24-én elfogadta az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop kivezetését – derül ki a szervezet MTI-n megjelent közleményéből. A kormány az inflációs folyamatok normalizálódásával és a forint erősödésével indokolta a korlátozás megszüntetését.
Konkrét garanciákat követelnek a multiktól
A CÖF-CÖKA szerint az ünnepi bevásárlási időszak küszöbén a magyar családok joggal várják el, hogy a multinacionális kereskedelmi láncok és az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nyilvánosan ismertessék az árrésstop megszűnése utáni árpolitikájukat.
A szervezet felszólította a kereskedelmi láncokat és az érdekképviseletet, hogy haladéktalanul hozzák nyilvánosságra:
- milyen árréspolitikát alkalmaznak az alapvető élelmiszerek esetében az ünnepi időszakban;
- milyen konkrét kedvezményeket, akciókat és promóciókat terveznek a karácsonyi bevásárlások idején;
- Tudják-e garantálni, hogy nem hajtanak végre indokolatlan, inflációt gerjesztő áremeléseket.
Az OKSZ korábbi nyilatkozatai szerint a már meghirdetett karácsonyi akciók érvényben maradnak, a piaci verseny pedig biztosítja a kedvező árú termékek elérhetőségét. A CÖF-CÖKA azonban túlságosan általánosnak és számonkérhetetlennek tartja ezeket a kijelentéseket.
Ne a magyar családok fizessék meg az árrésstop kivezetésének árát
A szervezet emlékeztetett arra, hogy a multinacionális kereskedelmi láncok jelentős piaci erővel rendelkeznek Magyarországon, ez a pozíció pedig felelősséggel jár.
Különösen fontosnak tartják, hogy a kereskedők az ünnepi időszakban ne éljenek vissza a korlátozás megszűnésével, és ne terheljék a magyar családokat indokolatlan áremelésekkel.
A CÖF-CÖKA az alapvető élelmiszerek árának kiszámíthatósága mellett a hazai termékek előnyben részesítését is elvárja a kereskedőktől.
Felhívjuk a multikat és az OKSZ-t, hogy a nyilvánosság előtt vállaljanak felelősséget az ünnepi árszabásukért. A magyar családok megérdemlik az átláthatóságot és a tisztességes árakat!”
– zárta közleményét a szervezet vezetősége.