Az Országgyűlés kedden 135 igen, 49 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán számolt be a döntésről, amelyet már hónapokkal ezelőtt előrevetített Magyar Péter. A miniszterelnök október 2-án, országjárásának kisvárdai állomásán beszélt az intézkedés megszüntetésének szükségességéről, majd október 19-i parlamenti felszólalásában is megerősítette a kormány szándékát.

Az Országgyűlés megszavazta az árrésstop kivezetését, amelynek következtében akár 27 százalékkal is drágulhatnak egyes alapvető élelmiszerek (Fotó: MEDIAWORKS)

Az inflációt is jelentősen mérsékelte az árrésstop

Kapitány István a parlamenti szavazást követően közösségi oldalán elhibázott intézkedésnek nevezte az árréskorlátozást, és azt állította, hogy az nem tette olcsóbbá a bevásárlást.

Kivezettünk egy elhibázott intézkedést, amely nem tette olcsóbbá a bevásárlást”

– fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter.

A korábbi elemzői becslések ugyanakkor árnyalják a tárcavezető állítását. Mint arról korábban az Origo is beszámolt, az Orbán-kormány által bevezetett árrésstop mintegy 1,5 százalékponttal mérsékelte az éves inflációt, vagyis érdemben hozzájárult a fogyasztói árak emelkedésének visszafogásához.

Ráadásul az árréskorlátozás kedvező hatását korábban Kozák Tamás helyettes államtitkár is elismerte, bár álláspontja szerint a szabályozás hosszabb távú fenntartása már kedvezőtlen következményekkel járt. Kapitány István a hétfőn közzétett videójában azzal indokolta a kivezetést, hogy októberben két százalékra mérséklődött az infláció, az élelmiszerek ára pedig éves összevetésben átlagosan 4,7 százalékkal csökkent. A tárcavezető szerint a kereskedők nagyobb árazási szabadsága élénkítheti a versenyt, ami hosszabb távon kedvezőbb árakat és szélesebb termékválasztékot eredményezhet.

Az alacsonyabb infláció azonban önmagában nem garantálja, hogy az árréskorlátozás megszüntetése után is folytatódik az érintett élelmiszerek árának csökkenése.

Akár 27 százalékkal is drágulhatnak az alapvető élelmiszerek

Az árrésstop bevezetése előtt a kereskedelmi láncok számos alapvető élelmiszernél 30–40 százalékos, egyes tejtermékek esetében pedig ennél is magasabb árrést alkalmaztak. Mint azt októberben részletesen bemutattuk, változatlan beszerzési árak mellett a 30 százalékos árrés visszaállítása 18,2 százalékos, a 40 százalékos árrés alkalmazása pedig 27,3 százalékos fogyasztóiár-emelkedést eredményezhet a tízszázalékos árréssel számolt árakhoz képest.