Az Országgyűlés kedden 135 igen, 49 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán számolt be a döntésről, amelyet már hónapokkal ezelőtt előrevetített Magyar Péter. A miniszterelnök október 2-án, országjárásának kisvárdai állomásán beszélt az intézkedés megszüntetésének szükségességéről, majd október 19-i parlamenti felszólalásában is megerősítette a kormány szándékát.
Az inflációt is jelentősen mérsékelte az árrésstop
Kapitány István a parlamenti szavazást követően közösségi oldalán elhibázott intézkedésnek nevezte az árréskorlátozást, és azt állította, hogy az nem tette olcsóbbá a bevásárlást.
Kivezettünk egy elhibázott intézkedést, amely nem tette olcsóbbá a bevásárlást”
– fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter.
A korábbi elemzői becslések ugyanakkor árnyalják a tárcavezető állítását. Mint arról korábban az Origo is beszámolt, az Orbán-kormány által bevezetett árrésstop mintegy 1,5 százalékponttal mérsékelte az éves inflációt, vagyis érdemben hozzájárult a fogyasztói árak emelkedésének visszafogásához.
Ráadásul az árréskorlátozás kedvező hatását korábban Kozák Tamás helyettes államtitkár is elismerte, bár álláspontja szerint a szabályozás hosszabb távú fenntartása már kedvezőtlen következményekkel járt. Kapitány István a hétfőn közzétett videójában azzal indokolta a kivezetést, hogy októberben két százalékra mérséklődött az infláció, az élelmiszerek ára pedig éves összevetésben átlagosan 4,7 százalékkal csökkent. A tárcavezető szerint a kereskedők nagyobb árazási szabadsága élénkítheti a versenyt, ami hosszabb távon kedvezőbb árakat és szélesebb termékválasztékot eredményezhet.
Az alacsonyabb infláció azonban önmagában nem garantálja, hogy az árréskorlátozás megszüntetése után is folytatódik az érintett élelmiszerek árának csökkenése.
Akár 27 százalékkal is drágulhatnak az alapvető élelmiszerek
Az árrésstop bevezetése előtt a kereskedelmi láncok számos alapvető élelmiszernél 30–40 százalékos, egyes tejtermékek esetében pedig ennél is magasabb árrést alkalmaztak. Mint azt októberben részletesen bemutattuk, változatlan beszerzési árak mellett a 30 százalékos árrés visszaállítása 18,2 százalékos, a 40 százalékos árrés alkalmazása pedig 27,3 százalékos fogyasztóiár-emelkedést eredményezhet a tízszázalékos árréssel számolt árakhoz képest.
A Magyar Nemzet a Központi Statisztikai Hivatal fogyasztói átlagárai és a Gazdasági Versenyhivatal Árfigyelő rendszerének adatai alapján húsz alapvető élelmiszer esetében vizsgálta meg a lehetséges drágulás mértékét.
Ennyivel kerülhetnek többe a legfontosabb élelmiszerek
Az októberi átlagárakból kiindulva így alakulhatnak az egyes termékek árai, amennyiben a kereskedők visszaállítják a korábbi, 30–40 százalékos árréseket:
|Termék
|Októberi átlagár
|Várható ár
|Csirkemellfilé (1 kg)
|2250 Ft
|2660–2865 Ft
|Sertéskaraj (1 kg)
|2390 Ft
|2825–3040 Ft
|Sertéscomb (1 kg)
|1890 Ft
|2235–2405 Ft
|Csirkecomb (1 kg)
|1150 Ft
|1360–1465 Ft
|Trappista sajt (1 kg)
|2950 Ft
|3485–3755 Ft
|Teavaj (100 g)
|460 Ft
|545–585 Ft
|Tejföl (330 g)
|450 Ft
|530–575 Ft
|Tehéntúró (250 g)
|490 Ft
|580–625 Ft
|ESL tej (2,8 százalékos, 1 l)
|420 Ft
|495–535 Ft
|UHT tej (1,5 százalékos, 1 l)
|350 Ft
|415–445 Ft
|Natúr joghurt (150 g)
|135 Ft
|160–175 Ft
|Tojás (10 db)
|690 Ft
|815–880 Ft
|Napraforgó-étolaj (1 l)
|680 Ft
|805–865 Ft
|Sertészsír (500 g)
|650 Ft
|770–830 Ft
|Margarin (450 g)
|690 Ft
|815–880 Ft
|Finomliszt (1 kg)
|230 Ft
|270–295 Ft
|Kristálycukor (1 kg)
|390 Ft
|460–495 Ft
|Burgonya (1 kg)
|380 Ft
|450–485 Ft
|Száraztészta (500 g)
|460 Ft
|545–585 Ft
|Párizsi (1 kg)
|2100 Ft
|2480–2675 Ft
A számítások szerint egy kilogramm csirkemellfilé akár 615 forinttal, ugyanennyi sertéskaraj 650 forinttal, egy kilogramm trappista sajt pedig több mint 800 forinttal is drágulhat. Az áremelkedés ráadásul nem csupán az élelmiszereket érintheti, hiszen a kedden elfogadott törvénymódosítás a drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozás megszüntetéséről is rendelkezik.
Az inflációra és a bérek vásárlóerejére is hatással lehet a döntés
Az alapvető élelmiszerek esetleges drágulása közvetlenül érintheti a magyar háztartások megélhetési költségeit, mérsékelheti a bérek vásárlóerejét, és ismét felfelé húzhatja az inflációt. Hortay Olivér fideszes országgyűlési képviselő már a törvény parlamenti vitájában is arra figyelmeztetett, hogy az árréskorlátozás eltörlésével fennáll annak a veszélye, hogy a korábban megdrágult termékek ára magas marad, miközben a szabályozás alól kikerülő árucikkek is drágulnak.
Mindeközben a Tisza-kormány a gyümölcsök és zöldségek áfájának korábban ígért, öt százalékra történő csökkentését sem tervezi megvalósítani a 2027-es költségvetési évben, amiről korábban Kármán András pénzügyminiszter beszélt.
Az Országgyűlés keddi döntésével eldőlt az árrésstop sorsa. Az árréstop nyolc nappal azt követően szűnik meg, hogy a döntést közzéteszik a Magyar Közlönyben. A következő időszakban az lesz a meghatározó kérdés, hogy a kereskedelmi láncok milyen mértékben emelik vissza árréseiket, és ebből mennyit érzékelnek majd a magyar vásárlók a kasszáknál.