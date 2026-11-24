A Lidl Magyarország üdvözli és fontos lépésnek tartja az Országgyűlés döntését az árrésstop megszüntetéséről – derül ki az áruházlánc közleményéből, amelyet a Világgazdaság ismertetett. A vállalat azt ígéri, hogy a szabályozás kivezetése után is megőrzi az alacsony árakat az általa megjelölt termékek esetében.

A Lidl Magyarország üdvözli az árrésstop kivezetését, továbbra is alacsony árakat ígérnek (Fotó: Bánkúti Sándor / MW)

Külön jelöléssel segíti a vásárlókat a Lidl

Az áruházlánc szerint az árrésstop eltörlésével a kiskereskedelmi piac működése visszatérhet a korábbi, piaci alapú keretek közé, ami lehetőséget teremt arra, hogy az akciókat a jogszabályi előírások helyett a fogyasztói igényekhez igazítsák.

A vállalat felkészülten várja a piaci környezet változását, és továbbra is alacsony árakkal áll a vásárlók rendelkezésére, akik a mindennapi bevásárlások során nyugodtan és kiszámíthatóan tervezhetnek”

– fogalmaztak a közleményben.