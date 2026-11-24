A Lidl Magyarország üdvözli és fontos lépésnek tartja az Országgyűlés döntését az árrésstop megszüntetéséről – derül ki az áruházlánc közleményéből, amelyet a Világgazdaság ismertetett. A vállalat azt ígéri, hogy a szabályozás kivezetése után is megőrzi az alacsony árakat az általa megjelölt termékek esetében.
Külön jelöléssel segíti a vásárlókat a Lidl
Az áruházlánc szerint az árrésstop eltörlésével a kiskereskedelmi piac működése visszatérhet a korábbi, piaci alapú keretek közé, ami lehetőséget teremt arra, hogy az akciókat a jogszabályi előírások helyett a fogyasztói igényekhez igazítsák.
A vállalat felkészülten várja a piaci környezet változását, és továbbra is alacsony árakkal áll a vásárlók rendelkezésére, akik a mindennapi bevásárlások során nyugodtan és kiszámíthatóan tervezhetnek”
– fogalmaztak a közleményben.
A vásárlók tájékozódását a „Továbbra is alacsony áron!” felirat segíti majd az üzletekben. Ezzel azokat a korábban árrésstopos termékeket jelölik meg, amelyek ára a szabályozás megszüntetése után sem változik.
Az elhalasztott fejlesztések is megvalósulhatnak
A Lidl szerint az árrésstop kivezetése az ellátási láncnak is új lendületet adhat, így az áruházlánc és hazai beszállítói megvalósíthatják az elmúlt időszakban elhalasztott fejlesztéseket, innovációkat és új termékbevezetéseket.
A vállalat arra is felhívta a figyelmet, hogy saját összesítése szerint a Gazdasági Versenyhivatal Árfigyelő rendszerében szereplő napi élelmiszerkosár a termékek egységára alapján immár tíz hónapja átlagosan a Lidlnél volt a legolcsóbb a vizsgált élelmiszerláncok között.
Akár 27 százalékos drágulás is jöhet az árrésstop nélkül
A Lidl ígérete mellett ugyanakkor érdemes felidézni, hogy az Origo korábban részletesen bemutatta, milyen mértékű drágulást eredményezhet az árrésstop eltörlése.
Az intézkedés bevezetése előtt a kereskedelmi láncok számos alapvető élelmiszer esetében 30–40 százalékos, egyes tejtermékeknél pedig ennél is magasabb árrést alkalmaztak.
Változatlan beszerzési árak mellett a 30 százalékos árrés visszaállítása 18,2 százalékos, a 40 százalékos árrés alkalmazása pedig 27,3 százalékos fogyasztóiár-emelkedést eredményezhet a tízszázalékos árréssel számolt árakhoz képest.
A Központi Statisztikai Hivatal fogyasztói átlagárai és a Gazdasági Versenyhivatal Árfigyelő rendszerének adatai alapján húsz alapvető élelmiszer esetében vizsgálta meg a lehetséges drágulás mértékét. A számítások szerint a korábbi árrések visszaállítása esetén:
- a csirkemellfilé kilogrammonkénti ára 2250 forintról akár 2865 forintra;
- a sertéskaraj kilogrammonkénti ára 2390 forintról akár 3040 forintra;
- a trappista sajt kilogrammonkénti ára 2950 forintról akár 3755 forintra;
- tíz darab tojás ára 690 forintról akár 880 forintra;
- egy liter napraforgó-étolaj ára 680 forintról akár 865 forintra;
- egy kilogramm finomliszt ára 230 forintról akár 295 forintra;
- egy liter 2,8 százalékos ESL tej ára 420 forintról akár 535 forintra emelkedhet.
Mindez azt jelenti, hogy egy kilogramm csirkemellfilé akár 615 forinttal, ugyanennyi sertéskaraj 650 forinttal, egy kilogramm trappista sajt pedig több mint 800 forinttal is többe kerülhet.
A lehetséges áremelkedés ráadásul nem kizárólag az élelmiszereket érintheti, hiszen a kedden elfogadott törvénymódosítás a drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozás megszüntetéséről is rendelkezik.