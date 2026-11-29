„Karácsonyi ajándék a multiknak” – jegyezte meg közösségi oldalán Bóka János annak kapcsán, hogy a Tisza-kormány még idén kivezeti az árrésstoppot. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint ennek az lesz a következménye, hogy a nagy, külföldi bevásárlóüzlet-láncok szabad kezet kapnak az alapvető élelmiszerek és drogériatermékek áremelésére éppen az adventi időszakban, a nagy bevásárlások kellős közepén.
Bóka János szerint nem tudható, hogy ezt az elvárást is megfogalmazta-e Friedrich Merz német kancellár Magyar Péternek berlini látogatása alkalmából – az viszont igen, hogy a külföldi multik tulajdonában lévő nagy áruházláncok lelkesen üdvözölték a döntést.
És azt is tudjuk, hogy a multiláncoknak a saját márkás és a beszállítói termékek arányára sem kell ügyelniük már a jövőben
– mutatott rá, hozzátéve: a magyar vásárlók mellett a magyar beszállítók is kapnak egy pofont a multik kormányától.
A frakcióvezető úgy fogalmazott, „itt bizony zsebre megy a játék”: az alapvető élelmiszerek és drogériatermékek ára minden bizonnyal emelkedni fog. Az egyik nagy nemzetközi hitelminősítő, az S&P szerint jövőre az infláció megugrik, ennek egyik oka pedig éppen az árrésstop kivezetése.
A Tisza-kormány letette voksát a multik mellett, és nagylelkű ajándékot ad nekik karácsonyra. Az ajándék árát pedig a magyar emberekkel fizetteti meg
– zárta bejegyzését a politikus.
A héten szavazták meg az árrésstop kivezetését
Az Országgyűlés kedden elfogadta a Tisza-kormány javaslatát az alapvető élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozás megszüntetéséről. Bár Magyar Péter és Kapitány István többször is elhibázott lépésnek nevezte az árréstop bevezetését, a korábbi elemzői becslések árnyalják ezt a hozzáállást.
Az árrésstop bevezetése előtt a kereskedelmi láncok számos alapvető élelmiszernél 30–40 százalékos, egyes tejtermékek esetében pedig ennél is magasabb árrést alkalmaztak. A változatlan beszerzési árak mellett a 30 százalékos árrés visszaállítása 18,2 százalékos, a 40 százalékos árrés alkalmazása pedig 27,3 százalékos fogyasztói ár-emelkedést eredményezhet a tízszázalékos árréssel számolt árakhoz képest.