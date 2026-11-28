Megérkezett az ATV vezérigazgatójának válasza a felvásárlási ajánlatra. A csatorna megvételéről Borsány-Gyenes András, a Network4 csoport tulajdonosa beszélt a HVG-nek adott interjúban. Németh S. Szilárd erre azt a választ adta a Telexnek: "A vételi ajánlatok terén nekem is sok álmom van, például a Manchester United megvásárlása, de talán mindenkinek jobb, ha a realitások szintjén maradunk."

Szemet vetettek a csatornára

Fotó: ATV/Facebook

Borsány-Gyenes András elmondása szerint a választások után beszélgetett Németh S. Szilárddal a médiapiac kilátásairól, felvette neki, hogy az állami hirdetések világának vége, és nem biztos, hogy az ATV önálló szereplőként a megváltozott körülmények között versenyképes tud-e maradni. Németh S. Szilárd szerint az elmúlt fél évben valóban nagy átrendeződések történtek a médiapiacon, aminek keretében voltak távozók és újonnan érkezők is az ATV-nél. „Ez minden komolyan vehető tévécsatornánál így történt. Számunkra az elsődleges cél az volt, hogy győztesei legyünk ezeknek a változásoknak, és ez sikerült” – mondta az ATV vezetője.

Az ATV-ről a Network4-hez igazolt Rónai Egon

Valóban voltak változások az ATV-nél, például a Network4-hez igazolt a csatorna egyik legismertebb politikai műsorvezetője, Rónai Egon. (Az ő helyére érkezik Azurák Csaba január 1-től.) Egy másik politikai műsorvezetőt is leigazolt a Network4, Krug Emíliát, aki 2025 novemberéig szintén az ATV-nél dolgozott.

Rónai Egon az ATV stúdiójában

Fotó: Rónai Egon oldala/Facebook

A Network4 saját honlapja szerint luxemburgi székhelyű médiaszolgáltató, amely Magyarország mellett Csehországban és Szlovákiában is működik. Magyarországon hét csatorna és egy steamingszolgáltatás tartozik hozzá, és ellátja a Viasat World csatornáinak kereskedelmi képviseletét is. Eddig nem különösebben érdeklődtek a politika és a közélet iránt, de ez a kormányváltás után megváltozott.

Együttműködés Magyar Mártonnal

A Network4 és a Kontroll.hu szeptember 3-án jelentették be, hogy együttműködésre lépnek egymással. A közös munka részeként új, saját gyártású közéleti produkciók készülnek, miközben a Kontroll több, eddig elsősorban online látható műsora is televíziós képernyőre kerül. A portál alapítója és felelős kiadója Magyar Márton, Magyar Péter miniszterelnök testvére.