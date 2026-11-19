A Fidesz azután adott ki újabb közleményt, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: a kormány megszünteti a 35 éves autópálya-koncessziót, és visszaveszi az autópályák üzemeltetését Mészáros Lőrinctől és Szíjj Lászlótól.

Fidesz: Magyar Péter nem veheti vissza önkényesen az autópálya-koncessziót. Fotó: Magyar Közút Zrt.

Újabb vita robbant ki az autópálya-koncesszió miatt

A közlemény szerint Magyar Péter félrevezeti az embereket, amikor azt állítja, hogy a koncessziót egyszerűen visszaveszik az azt elnyerő magyar vállalatoktól.

A Fidesz úgy fogalmazott, hogy a koncessziós jogokat a törvény alapján lejáratukkor lehet visszavenni, idő előtti megszüntetésükre pedig kizárólag a felek közötti megegyezéssel kerülhet sor. A párt ezért „politikai filmszínháznak” nevezte a kormány bejelentését.

A közleményben azt is állították, hogy Magyar Péter és Vitézy Dávid a magyar vállalatokat külföldi cégekkel váltaná fel az autópályák fenntartásában.

A Fidesz szerint ez több ezer munkahelyet, valamint sok ezer család megélhetését sodorhatná veszélybe, és akár három évtizedre kiszolgáltatott helyzetbe hozhatná Magyarországot - olvasható a Havasi Bertalan közleményében.