A Tisza-kormány intézkedéseinek eredményeképpen a hazai szénhidrogén-kitermelőket és az energiaigényes ágazatokat is jelentős többletterhek sújthatják jövőre – számolt be a Magyar Nemzet. A kedden 134 igen szavazattal elfogadott adócsomag – amely a Fidesz összesítése szerint 26 adóemelést vagy új közterhet tartalmaz – mellett a 2027-es költségvetés tervezete további energetikai elvonásokat is előirányoz. Az intézkedések negatív eredményeit megérezhetik nem csak az autósok, hanem az energiaigényes ágazatok termékeit fogyasztók is.
Csak átmeneti könnyítést kapnak az autósok
A prémium benzin, a prémium gázolaj és a kerozin jövedéki adójának 1,2 százalékos, inflációkövető emelését 2027. július 1-jéig elhalasztották.
Ez a prémium üzemanyagot használó autósoknak az első fél évben egy ötvenliteres tankolásnál mindössze 120–130 forintos átmeneti megtakarítást jelenthet, a nyári utazási szezonban azonban már életbe lép a magasabb adókulcs.
Az üzemanyag-forgalmazók működését eközben számos további adóintézkedés érinti, köztük:
- a Robin Hood-adó adóalapjának szigorítása;
- a kiskereskedelmi különadó emelése;
- a társasági adó és az innovációs járulék szigorítása;
- a pénzügyi tranzakciós illeték növelése;
- a reklámadó és a cégautóadó szigorítása.
A lap szerint a vállalatok többletköltségei idővel a piaci árazású üzemanyagok és a benzinkutakon forgalmazott termékek árában is megjelenhetnek.
Újabb milliárdos elvonásokra készül a Tisza-kormány
A 2027-es költségvetés tervezete a bányajáradékból az idei 93,3 milliárd forint után már 129,6 milliárd forintos bevétellel számol, ami 39 százalékos növekedést jelent. Emellett egy új hazai szén-dioxid-adóból további 25,2 milliárd forintot tervez beszedni a kabinet.
Mindkét bevételi előirányzatnál kockázatokat azonosított az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A bányajáradék esetében 29,1 milliárd forintos kockázatot állapított meg, míg a szén-dioxid-adóból tervezett bevétel teljes összegét bizonytalannak ítélte a jogszabályi háttér és az alátámasztó számítások hiánya miatt.
A bányajáradék emelése ronthatja a hazai olaj- és gázkitermelés jövedelmezőségét, ami hosszabb távon Magyarország importkitettségének növekedéséhez vezethet. Az új szén-dioxid-adó pedig – attól függően, hogy mely vállalatokra vetik ki – az energiatermelők, a távhőszolgáltatók és az energiaigényes iparágak költségeit is növelheti.
A Magyar Nemzet szerint az energetikai elvonások így a benzinkutakon túl is éreztethetik hatásukat: a vállalatok a megnövekedett költségeik egy részét átháríthatják a fogyasztókra, ami tovább erősítheti az inflációt és ronthatja a magyar családok vásárlóerejét.