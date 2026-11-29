A Tisza-kormány intézkedéseinek eredményeképpen a hazai szénhidrogén-kitermelőket és az energiaigényes ágazatokat is jelentős többletterhek sújthatják jövőre – számolt be a Magyar Nemzet. A kedden 134 igen szavazattal elfogadott adócsomag – amely a Fidesz összesítése szerint 26 adóemelést vagy új közterhet tartalmaz – mellett a 2027-es költségvetés tervezete további energetikai elvonásokat is előirányoz. Az intézkedések negatív eredményeit megérezhetik nem csak az autósok, hanem az energiaigényes ágazatok termékeit fogyasztók is.

Az új adócsomag mellett a 2027-es költségvetés tervezete további energetikai elvonásokat is előirányoz, ami nem csak az autósokra hathat negatívan. (Fotó: Mediaworks)

Csak átmeneti könnyítést kapnak az autósok

A prémium benzin, a prémium gázolaj és a kerozin jövedéki adójának 1,2 százalékos, inflációkövető emelését 2027. július 1-jéig elhalasztották.

Ez a prémium üzemanyagot használó autósoknak az első fél évben egy ötvenliteres tankolásnál mindössze 120–130 forintos átmeneti megtakarítást jelenthet, a nyári utazási szezonban azonban már életbe lép a magasabb adókulcs.

Az üzemanyag-forgalmazók működését eközben számos további adóintézkedés érinti, köztük:

a Robin Hood-adó adóalapjának szigorítása;

a kiskereskedelmi különadó emelése;

a társasági adó és az innovációs járulék szigorítása;

a pénzügyi tranzakciós illeték növelése;

a reklámadó és a cégautóadó szigorítása.

A lap szerint a vállalatok többletköltségei idővel a piaci árazású üzemanyagok és a benzinkutakon forgalmazott termékek árában is megjelenhetnek.