Zalaegerszeg kénytelen hitelt felvenni, hogy megszabadulhasson az osztrák rákkeltő azbeszttől

"Ma újabb rendkívüli közgyűlést tartottunk, ahol elfogadtuk az OTP Bank 7,09 százalékos fix kamatozású, tíz éves futamidejű ajánlatát a maximum 600 millió forintos önkormányzati hitelfelvételről, ami sikeres pályázat és állami támogatás esetén az önrészre, sikertelen pályázat és állami támogatás hiánya esetén az azbesztmentesítés saját erőből történő megoldására kell" – számolt be Balaicz Zoltán a közösségi oldalán Zalaegerszeg megyei jogú város közgyűlésének keddi, rendkívüli üléséről. A zalai megyeszékhely polgármestere jelezte: azért kell hitelt felvennie a városnak az önrészhez, vagy ha nem kapnak támogatást, akkor a teljes költség biztosításához, mert a 9 milliárd forintos éves adóbevételből a 67 százalékos állami elvonás után 2,9 milliárd marad "az összes feladat ellátására, a város működtetésére és az intézmények fenntartására".

A városvezető hangsúlyozta, a mostani hitelfelvétel terhet jelent majd a következő évek költségvetéseire, és felül kell majd vizsgálni a kiadásokat is.

Az érintett utcákban lakó zalaegerszegi családok egészsége fontosabb

– jegyezte meg Balaicz Zoltán.

Fotó: facebook

Az azbesztmentesítés állami forrására pályázni kell

Zalaegerszeg önkormányzata szeptember 30-án, ugyancsak rendkívüli közgyűlésen egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött úgy, hogy pályázatot nyújtanak be a kormány által létrehozott, 3 milliárd forint keretösszegű azbesztmentesítési pályázatra, a Magyar Államkincstár ehhez két alkalommal kért pontosítást, hiánypótlást.

Zalaegerszegen 34 érintett közterületen közel 600 millió forint ráfordítással, 138 millió forint önrész biztosításával lehetne elvégezni a mentesítést.

Balaicz Zoltán polgármester szerint összesen 250 magyarországi település érintett, így átlagosan 12 millió forint jutna egy-egy településre a 3 milliárdos alapból, de nyilván az érintettség mértéke a lényeg.

A legnagyobb arányban Szombathely érintett, de Zalaegerszegen is van az elvégzett mérések alapján 34 beazonosított közterület. Bízunk a támogatásban!

– tette hozzá.