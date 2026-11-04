Zalaegerszeg kénytelen hitelt felvenni, hogy megszabadulhasson az osztrák rákkeltő azbeszttől

"Ma újabb rendkívüli közgyűlést tartottunk, ahol elfogadtuk az OTP Bank 7,09 százalékos fix kamatozású, tíz éves futamidejű ajánlatát a maximum 600 millió forintos önkormányzati hitelfelvételről, ami sikeres pályázat és állami támogatás esetén az önrészre, sikertelen pályázat és állami támogatás hiánya esetén az azbesztmentesítés saját erőből történő megoldására kell" – számolt be Balaicz Zoltán a közösségi oldalán Zalaegerszeg megyei jogú város közgyűlésének keddi, rendkívüli üléséről. A zalai megyeszékhely polgármestere jelezte: azért kell hitelt felvennie a városnak az önrészhez, vagy ha nem kapnak támogatást, akkor a teljes költség biztosításához, mert a 9 milliárd forintos éves adóbevételből a 67 százalékos állami elvonás után 2,9 milliárd marad "az összes feladat ellátására, a város működtetésére és az intézmények fenntartására".
A városvezető hangsúlyozta, a mostani hitelfelvétel terhet jelent majd a következő évek költségvetéseire, és felül kell majd vizsgálni a kiadásokat is.
Az érintett utcákban lakó zalaegerszegi családok egészsége fontosabb
– jegyezte meg Balaicz Zoltán.
Az azbesztmentesítés állami forrására pályázni kell
Zalaegerszeg önkormányzata szeptember 30-án, ugyancsak rendkívüli közgyűlésen egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött úgy, hogy pályázatot nyújtanak be a kormány által létrehozott, 3 milliárd forint keretösszegű azbesztmentesítési pályázatra, a Magyar Államkincstár ehhez két alkalommal kért pontosítást, hiánypótlást.
Zalaegerszegen 34 érintett közterületen közel 600 millió forint ráfordítással, 138 millió forint önrész biztosításával lehetne elvégezni a mentesítést.
Balaicz Zoltán polgármester szerint összesen 250 magyarországi település érintett, így átlagosan 12 millió forint jutna egy-egy településre a 3 milliárdos alapból, de nyilván az érintettség mértéke a lényeg.
A legnagyobb arányban Szombathely érintett, de Zalaegerszegen is van az elvégzett mérések alapján 34 beazonosított közterület. Bízunk a támogatásban!
– tette hozzá.
A kormány utólag módosította az azbesztmentesítési pályázat szabályait
Nem csak a zalai megyeszékhely számára jelent óriási gondot az osztrák bányákból származó azbesztszennyezés és annak kormányzati kezelése. Felháborítónak és szakmaiatlannak nevezte az azbesztpályázat utólagos módosítását Nemény András, Szombathely polgármestere a városi közgyűlés október végi ülésén. Az azbesztalapra benyújtott pályázat szabályainak módosításának lényege, hogy a pályázat elbírálásánál csak olyan területeken végzett munkákat lehet figyelembe venni, ahol rendelkezésre állnak olyan akkreditált mérések, amelyek kimutatják, hogy a levegőben azbesztszálak vannak. Szombathely polgármestere hangsúlyozta, ez az előírás veszélybe sodorhatja a város 2,5 milliárdos azbesztpályázatát, amihez 10 százalékos önrészt vállaltak.
Szombathely már kifizetett közel 1,5 milliárd forintot az Oladi Platón és a város más területein végzett bitumenes lefedések után.
Több száz települést érint az azbesztszennyezés
Az azbesztszennyezés ügye április 13-án robbant ki Vas megyében, ahol a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere sajtótájékoztatón közölte, hogy a város egyik családi házas övezetének 12 utcájában azbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban.
Az eddig feltárt adatok és mintavételek alapján 2015 és 2026 között legalább 250 magyar településre érkezett kőzúzalék-szállítmány abból a négy-öt osztrák bányából (Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf, Rumpersdorf, Rechnitz), ahol azbeszttartalmú kőzetet termeltek ki. Egyes becslések szerint a kiterjedtebb továbbszállítások miatt a potenciális helyszínek száma az 1000-et is meghaladhatja. A rákkeltő anyaggal szennyezett területek elsősorban Nyugat-Magyarországon (Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megye) vannak. A legsúlyosabb szennyezések helyszínei: Szombathely, Sopron, Kőszeg, Zalaegerszeg, Szentgotthárd, Bozsok és Harka
A kormány nagyon lassan reagált az azbeszt-ügyre
- Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, "de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja".
Július elején 14 nemzetközi azbesztellenes munkavédelmi és egészségügyi környezetvédelmi szervezet és szakértő közös nyílt levélben fordult az Európai Unió és a magyar állam vezetőihez. Levelükben felhívták a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik. A nyílt levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista kezdeményezte, és Laurie Kazah-Allen, az International Ban Asbestos Secretariat (IBAS) koordinátorának segítségével jutott el a nemzetközi szervezetekhez.
Július 23-án a kormányszóvivő jelentette be, hogy a magyar kormány úgy döntött, hárommilliárd forintos, felülről nyitott alapot hoz létre az azbesztkérdés megoldására.
A kormány rendelkezése szerint a mentesítési munkálatokat az önkormányzatok szervezik meg a kormányhivatalok támogatásával, minden érintett önkormányzatnak létre kell hoznia egy azbeszttérképet.