Ma, pénteken kapták meg Hoffman István, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkárának a levelét arról, hogy elutasították Zalaegerszeg azbesztmentesítési pályázatát – jelentette be közösségi oldalán Balaicz Zoltán, a város polgármestere. Aki beszámolt arról: Zalaegerszegen 34 közterület érintett, ezeknek a teljes azbesztmentesítése közel 600 millió forintba kerülne. A pályázatban vállalták 138 millió forint önrész biztosítását is, banki hitelből finanszírozva.

Zalaegerszeg, Szent István szobor Fotó: Katona Tibor

A város közgyűlése szakértők által kidolgozott pályázat beadásáról szeptember 30-án, rendkívüli közgyűlésen egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött – emlékeztetett a polgármester. Azt követően két alkalommal is pontosítást, hiánypótlást kért tőlük a Magyar Államkincstár, ezekre a szükséges válaszokat és anyagokat először október 19-én, majd október 26-án beadták.

Azbesztmentesítés: a kormány csak az ideiglenes megoldást támogatta volna

Sajnos a minisztérium csak az ideiglenes lefedést támogatta (ami nem végleges megoldás) – ismertette a polgármester. Az elutasító indoklás szerint: „a pályázatuk nem kizárólag fedéses jellegű megoldás alkalmazására vonatkozó támogatási igényt tartalmazott, így önkormányzatuk pályázata nem részesült támogatásban.” (Azokra a tételekre, közterületekre sem kaptak támogatást, ahol a lefedést jelölték meg.)

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium ugyanakkor arról tájékoztatta Zalaegerszeget, hogy a kormány új pályázatot ír ki az azbeszmentesítésre. Ennek a szakmai feltételeit az Élő Környezetért Felelős Minisztérium dolgozza ki. Ha a város a következő, újragondolt pályázaton sem kap támogatást, akkor az azbesztmentesítést teljes mértékben a 600 millió forintos banki hitelből fogják megoldani. Méghozzá az érintett utcákban lakó zalaegerszegi családok egészsége érdekében nem ideiglenes lefedéssel, hanem végleges megoldással, a szennyezett anyagok elszállításával és teljesen új burkolatok elhelyezésével – hangsúlyozta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.