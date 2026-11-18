Sürgős és összehangolt fellépést sürgetett Baka András köztársasági elnök a Nyugat-Dunántúlt sújtó azbesztszennyezés ügyében. Az államfő szerdán Szombathelyre látogatott, ahol a szennyezés környezeti és egészségügyi hatásairól, a veszélyes anyag semlegesítésének lehetőségeiről, valamint a helyzet rendezéséhez szükséges intézkedésekről tájékozódott. Baka András egy szakértői kerekasztal-beszélgetésen is részt vett, ahol hangsúlyozta, hogy a több ezer embert érintő probléma megoldása nem tűr halasztást.
Több ezer ember egészsége lehet veszélyben az azbesztszennyezés miatt
Baka András szerint a Nyugat-Dunántúlt érintő azbesztszennyezés rendkívül súlyos, határon átnyúló környezeti probléma, amely közvetlenül érinti a térség településein élőket.
A veszélyes anyag jelenléte nemcsak a környezetre, hanem az ott élők egészségére, különösen a gyermekekre és a jövő nemzedékeire is hosszú távú hatással lehet.
Az államfő úgy véli, a kialakult helyzet rendezéséhez közös fellépésre van szükség, méghozzá a lehető leggyorsabban. Baka András hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt tisztázni kell a szennyezés kialakulásának körülményeit, fel kell mérni a veszélyeket, és meg kell vizsgálni, hogy a Szombathelyen alkalmazott ideiglenes megoldások más érintett településeken is alkalmazhatók-e. A köztársasági elnök a nemzetközi együttműködés fontosságára is felhívta a figyelmet. Mint fogalmazott,
Magyarországhoz hasonlóan Ausztriának is közös érdeke, hogy a szennyezés körülményeit minél alaposabban feltárják.
Az államfő azt is bejelentette, hogy
december 4-én találkozik az osztrák köztársasági elnökkel,
és a tárgyaláson kiemelt figyelmet kap a két ország közös felelőssége az azbesztszennyezés ügyében. Baka András a kerekasztal zárásakor hangsúlyozta, hogy a probléma rengeteg ember mindennapjait érinti, a lakosság pedig joggal érezheti úgy, hogy a megoldás már most késik.
Az ügy hátterében ugyanis az Ausztriából Magyarországra szállított, azbeszttartalmú kőzúzalék áll, amelyet több száz magyarországi helyszínen, egyebek mellett utak és parkolók burkolására használtak fel.
A szakértői egyeztetésen a jogi akadályok is előkerültek. Bándi Gyula professzor, a jövő nemzedékek szószólója arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi szabályozás nem rendezi megfelelően a természetes kőzetben előforduló azbeszt kérdését. Hangsúlyozta, hogy a környezet védelme elsősorban állami feladat, ezért országos szintű megoldásra van szükség. A résztvevők egy átfogó stratégia kidolgozását sürgették, és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának megkeresése is felmerült.
Hónapok óta várnak a tényleges állami támogatásra
A köztársasági elnök látogatása azért is különösen jelentős, mert a tavasszal kirobbant azbesztbotrány ügyében az érintett települések hónapok óta próbálnak megoldást találni, miközben a kormány által meghirdetett támogatások tényleges kifizetéséről továbbra sincs hír. Az Origo korábban részletesen beszámolt arról, hogy a Tisza-kormány az önkormányzatokra hagyta a sürgős beavatkozások terhét. Szombathelyen a városvezetés saját forrásból kezdte meg az azbeszttartalmú kőzúzalékkal borított területek lefedését, hogy megakadályozza a rákkeltő rostok levegőbe kerülését.
Nemény András polgármester október végén arról számolt be, hogy a város már közel 1,5 milliárd forintot fordított a munkálatokra. Eközben a kormány által létrehozott, hárommilliárd forintos Azbesztmentesítési Alap pályázati feltételeinek utólagos módosítása a város többmilliárdos támogatási igényét is veszélybe sodorta.
A szennyezés felszámolására elkülönített összeg ráadásul az igényekhez képest is kevésnek bizonyulhat: 35 önkormányzat összesen 5,5 milliárd forint támogatást igényelt, vagyis csaknem kétszer annyit, mint amennyi az eredeti keretben rendelkezésre áll. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy Zalaegerszeg önkormányzata már hitelfelvételről is döntött, hogy szükség esetén saját forrásból finanszírozhassa az azbesztmentesítést. A város legfeljebb 600 millió forintos kölcsönt venne fel, miközben továbbra is bízik az állami támogatásban.
Több száz helyszínen találtak azbesztet
Az azbesztszennyezés ügye áprilisban került országos figyelem középpontjába, amikor Szombathelyen kiderült, hogy az Oladi plató több utcájának útburkolatához azbeszttartalmú kőzúzalékot használtak fel. Az azóta elvégzett vizsgálatok alapján azonban világossá vált, hogy a probléma messze túlmutat a vasi megyeszékhelyen. A Vas Vármegyei Kormányhivatalhoz már 720 helyszínről érkezett bejelentés, a szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége pedig meghaladta a 216 ezer tonnát.
A szennyezés különösen Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyét érinti, de az eddig feltárt adatok szerint legalább 250 magyar településre kerülhetett azbesztet tartalmazó, Ausztriából származó kőzúzalék.
A szerdai kerekasztalon Károlyi Ákos, Szombathely jegyzője arról számolt be, hogy a városban 359 ingatlanon, összesen 220 ezer négyzetméteren igazolták az azbeszt jelenlétét. Ebből eddig 136 ezer négyzetmétert fedtek le, további 40 ezer négyzetméteren pedig még tervezik a munkálatokat. A jegyző hangsúlyozta, hogy a lefedés csak ideiglenes kármentesítés: csökkenti a veszélyes rostok kiporzását, de az azbeszt továbbra is a talajban marad.
Az azbeszt belélegezhető rostjai súlyos, akár évtizedekkel később jelentkező betegségeket, többek között tüdőrákot és mellhártyadaganatot okozhatnak. Éppen ezért a szakemberek szerint kiemelten fontos a kiporzás megakadályozása és a szennyezett területek hosszú távú biztonságossá tétele.
A kerekasztalon az érintett lakosok képviseletében felszólaló Barta Veronika arról beszélt, hogy a szennyezés híre pánikot váltott ki a családok körében, és voltak, akik átmenetileg otthonukat is elhagyták. Bár a területek lefedése megnyugvást hozott, a gyermekek egészsége miatti aggodalom továbbra is jelen van a helyiek mindennapjaiban.
Baka András szerdai látogatása újabb figyelmet irányított a hónapok óta húzódó ügyre. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az, hogy mikor jutnak hozzá az érintett települések a beígért forrásokhoz, és mikor kezdődhet meg a szennyezés tartós felszámolása.