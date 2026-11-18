Sürgős és összehangolt fellépést sürgetett Baka András köztársasági elnök a Nyugat-Dunántúlt sújtó azbesztszennyezés ügyében. Az államfő szerdán Szombathelyre látogatott, ahol a szennyezés környezeti és egészségügyi hatásairól, a veszélyes anyag semlegesítésének lehetőségeiről, valamint a helyzet rendezéséhez szükséges intézkedésekről tájékozódott. Baka András egy szakértői kerekasztal-beszélgetésen is részt vett, ahol hangsúlyozta, hogy a több ezer embert érintő probléma megoldása nem tűr halasztást.

Baka András köztársasági elnök Szombathelyen tájékozódott a súlyos azbesztszennyezésről (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Több ezer ember egészsége lehet veszélyben az azbesztszennyezés miatt

Baka András szerint a Nyugat-Dunántúlt érintő azbesztszennyezés rendkívül súlyos, határon átnyúló környezeti probléma, amely közvetlenül érinti a térség településein élőket.

A veszélyes anyag jelenléte nemcsak a környezetre, hanem az ott élők egészségére, különösen a gyermekekre és a jövő nemzedékeire is hosszú távú hatással lehet.

Az államfő úgy véli, a kialakult helyzet rendezéséhez közös fellépésre van szükség, méghozzá a lehető leggyorsabban. Baka András hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt tisztázni kell a szennyezés kialakulásának körülményeit, fel kell mérni a veszélyeket, és meg kell vizsgálni, hogy a Szombathelyen alkalmazott ideiglenes megoldások más érintett településeken is alkalmazhatók-e. A köztársasági elnök a nemzetközi együttműködés fontosságára is felhívta a figyelmet. Mint fogalmazott,

Magyarországhoz hasonlóan Ausztriának is közös érdeke, hogy a szennyezés körülményeit minél alaposabban feltárják.

Az államfő azt is bejelentette, hogy

december 4-én találkozik az osztrák köztársasági elnökkel,

és a tárgyaláson kiemelt figyelmet kap a két ország közös felelőssége az azbesztszennyezés ügyében. Baka András a kerekasztal zárásakor hangsúlyozta, hogy a probléma rengeteg ember mindennapjait érinti, a lakosság pedig joggal érezheti úgy, hogy a megoldás már most késik.

Az ügy hátterében ugyanis az Ausztriából Magyarországra szállított, azbeszttartalmú kőzúzalék áll, amelyet több száz magyarországi helyszínen, egyebek mellett utak és parkolók burkolására használtak fel.