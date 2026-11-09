Súlyos alkotmányossági aggályok merültek fel – Baka András nem írta alá a törvényt

Az államfő szerint ez sértheti a befektetők jogait és a korábban megkötött szerződésekhez fűződő jogos elvárásokat. A másik kifogásolt szabály bizonyos esetekben mentesítené a jelentős tulajdonrészt szerző befektetőket a kötelező vételi ajánlattétel alól. Ez gyengítheti a kisebbségi részvényesek védelmét.

Mindössze 26 óra alatt fogadták el a törvényt

A köztársasági elnök a jogalkotás körülményeit is bírálta. A törvényjavaslat benyújtása és elfogadása között ugyanis mindössze 26 óra telt el, miközben sem társadalmi, sem szakmai egyeztetést nem tartottak.

Szerinte különösen aggályos, hogy az állami vagyon védelmére hivatkozva olyan magánbefektetéseket is érinthetnek a változtatások, amelyek nem kapcsolódnak állami forrásokhoz.

Arra is figyelmeztetett, hogy a pénzügyi piac működésébe történő indokolatlan állami beavatkozások megingathatják a magyar pénzügyi rendszer iránti bizalmat, és elbizonytalaníthatják a külföldi befektetőket.

Az Alkotmánybíróságnak most arról kell döntenie, hogy a kifogásolt rendelkezések összhangban állnak-e az Alaptörvénnyel.