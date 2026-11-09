Súlyos alkotmányossági aggályok merültek fel – Baka András nem írta alá a törvényt

- Miért nem írta alá Baka András az új törvényt?
Nem írta alá az állami vagyon védelméről szóló, 2026. november 3-án elfogadott törvényt Baka András köztársasági elnök. Az államfő az Alkotmánybírósághoz fordult, mert álláspontja szerint a jogszabály több rendelkezése is sértheti a tulajdonhoz való jogot és a jogbiztonságot. A döntés hátterében a befektetők érdekeit érintő változtatások állnak – írja az Index. Az államfő előzetes normakontrollt kezdeményezett, vagyis azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy a törvény kihirdetése előtt vizsgálja meg annak alkotmányosságát.
Baka András nem írta alá a törvényt, az Alkotmánybírósághoz fordult
Baka András két rendelkezést kifogásolt. Az egyik lehetővé tenné, hogy a befektetési jegyek tulajdonosainak 60 százaléka kikényszerítse egy zártkörű befektetési alap alapkezelőjének leváltását. A változtatás a már működő alapokat is érinthetné, köztük olyanokat, amelyek egyáltalán nem kezelnek állami vagyont.
Az államfő szerint ez sértheti a befektetők jogait és a korábban megkötött szerződésekhez fűződő jogos elvárásokat. A másik kifogásolt szabály bizonyos esetekben mentesítené a jelentős tulajdonrészt szerző befektetőket a kötelező vételi ajánlattétel alól. Ez gyengítheti a kisebbségi részvényesek védelmét.
Mindössze 26 óra alatt fogadták el a törvényt
A köztársasági elnök a jogalkotás körülményeit is bírálta. A törvényjavaslat benyújtása és elfogadása között ugyanis mindössze 26 óra telt el, miközben sem társadalmi, sem szakmai egyeztetést nem tartottak.
Szerinte különösen aggályos, hogy az állami vagyon védelmére hivatkozva olyan magánbefektetéseket is érinthetnek a változtatások, amelyek nem kapcsolódnak állami forrásokhoz.
Arra is figyelmeztetett, hogy a pénzügyi piac működésébe történő indokolatlan állami beavatkozások megingathatják a magyar pénzügyi rendszer iránti bizalmat, és elbizonytalaníthatják a külföldi befektetőket.
Az Alkotmánybíróságnak most arról kell döntenie, hogy a kifogásolt rendelkezések összhangban állnak-e az Alaptörvénnyel.
Baka András: Magyarország elkötelezett partner kíván lenni a közös Európa építésében
A visegrádi országok közötti kapcsolatok erősítéséről és a biztonságosabb, stabilabb, sikeresebb Európa megteremtéséhez hozzájáruló együttműködés fontosságáról beszélt a magyar köztársasági elnök a szlovákiai Trencsénben csütörtökön, a visegrádi csoport államfői találkozóját követő sajtótájékoztatón. Baka András azt mondta, Magyarország a korábbinál is elkötelezettebb partner kíván lenni a közös Európa építésében.