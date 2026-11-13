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baka andrás

Baka András visszaküldte az Országgyűlésnek a törvényt, több kifogást is emelt

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Megfontolásra visszaküldte a politikusok vagyongyarapodási vizsgálatának szabályait tartalmazó, a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló törvényt az Országgyűlésnek Baka András köztársasági elnök pénteken - közölte a Sándor-palota a Facebook-oldalán.
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baka andrásországgyűléstörvény

Az államfő a november 3-án elfogadott törvény fő célkitűzéseivel egyetért, ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, a jogszabályban garantálni kellene azt, hogy a kiemelt hatósági figyelem ne vezethessen a politikusok - akár még a tisztségük megszűnését követő hosszú éveken át fennálló - folyamatos kockázatelemzési eljárás alatt állásához, valamint ne feltételezzen eleve rosszhiszeműséget a törvény a politikusokról sem, hanem a többi adózóhoz hasonlóan biztosítson számukra is lehetőséget a kockázatként feltárt kisebb hibák, hiányosságok önellenőrzés vagy adategyeztetés keretében történő javítására.

Baka András visszaküldte az Országgyűlésnek a törvényt, több kifogást is emelt A képen: Baka András sajtótájékoztatót tart a parlamentben Fotó: Hatlaczki Balazs
Baka András visszaküldte az Országgyűlésnek a törvényt, több kifogást is emelt  A képen: Baka András sajtótájékoztatót tart a parlamentben 
Fotó: Hatlaczki Balazs

Baka András szerint biztosítékokra lenne szükség annak érdekében is, hogy a transzparencia ne jelenthessen egyet a politikusok megbélyegzésével, figyelmen kívül hagyva adott esetben az utólagos jogkövető magatartást, illetve a jogorvoslathoz való jogot.

Az államfő arra is rámutatott, hogy az adóhatósági eljárásoknak, illetve az adatszolgáltatási szabályoknak meg kell felelniük az uniós jogból is következő adatvédelmi követelményeknek.

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