Baka András Prágában tárgyalt: Ukrajna támogatása is szóba került

Baka András köztársasági elnök kedden hivatalos látogatásra érkezett Prágába, ahol a prágai várban találkozott Petr Pavel cseh államfővel – adta hírül az MTI. A tárgyalásokat követő közös nyilatkozatában hangsúlyozta a két ország közötti történelmi kapcsolatokat és a közös kihívásokat. Mint fogalmazott, „a nemzeti érdekek képviselete és a nemzetközi együttműködés szorgalmazása között nincs ellentét”. A magyar államfő szerint a közelmúltban megtartott magyar–cseh együttes kormányülés új lendületet adott a kétoldalú kapcsolatoknak, amelyet a jövőben is fenn kell tartani.

Baka András nyilatkozatában kiemelten fontosnak minősítette a magyar-cseh együttműködést (Fotó: Facebook/Sándor-palota)

Baka András szerint a bővítés stratégiai beruházás a békébe

A magyar köztársasági elnök kiemelte, hogy az új magyar vezetés célja Magyarország megbízható partneri szerepének megerősítése az Európai Unióban és a NATO-ban. Ennek részeként Magyarország támogatja az uniós bővítést, beleértve a nyugat-balkáni országok és a Keleti Partnerség államainak, köztük Ukrajnának az integrációját.

A bővítés stratégiai beruházás a békébe, a stabilitásba és Európa prosperitásába”

– fogalmazott Baka András. Petr Pavel cseh államfő szerint a magyarországi politikai változások új lendületet adtak a regionális együttműködésnek.