Baka András Prágában tárgyalt: Ukrajna támogatása is szóba került

Baka András köztársasági elnök kedden hivatalos látogatásra érkezett Prágába, ahol a prágai várban találkozott Petr Pavel cseh államfővel – adta hírül az MTI. A tárgyalásokat követő közös nyilatkozatában hangsúlyozta a két ország közötti történelmi kapcsolatokat és a közös kihívásokat. Mint fogalmazott, „a nemzeti érdekek képviselete és a nemzetközi együttműködés szorgalmazása között nincs ellentét”. A magyar államfő szerint a közelmúltban megtartott magyar–cseh együttes kormányülés új lendületet adott a kétoldalú kapcsolatoknak, amelyet a jövőben is fenn kell tartani.
Baka András szerint a bővítés stratégiai beruházás a békébe
A magyar köztársasági elnök kiemelte, hogy az új magyar vezetés célja Magyarország megbízható partneri szerepének megerősítése az Európai Unióban és a NATO-ban. Ennek részeként Magyarország támogatja az uniós bővítést, beleértve a nyugat-balkáni országok és a Keleti Partnerség államainak, köztük Ukrajnának az integrációját.
A bővítés stratégiai beruházás a békébe, a stabilitásba és Európa prosperitásába”
– fogalmazott Baka András. Petr Pavel cseh államfő szerint a magyarországi politikai változások új lendületet adtak a regionális együttműködésnek.
A két elnök egyetértett abban, hogy folytatni kell a visegrádi négyek, vagyis Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia együttműködését, amely hozzájárulhat a térség fejlődéséhez és érdekeinek hatékonyabb európai képviseletéhez.
A tárgyalások során több olyan területet is azonosítottak, amelyeken a két ország álláspontja közel áll egymáshoz, vagy teljesen megegyezik. Ezek közé tartozik:
- az energiapolitikai együttműködés;
- a közlekedési infrastruktúra, különösen a gyorsvasúti hálózat fejlesztése;
- a hadiipari kapcsolatok erősítése;
- az európai biztonságpolitika;
- a regionális együttműködés folytatása.
A két államfő az ukrajnai háború kérdését is érintette. Baka András elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót, míg Petr Pavel hangsúlyozta, hogy Ukrajna további támogatása Európa saját biztonsági érdekeit is szolgálja.
Nagyon hasonló a nézetünk, ami Európa biztonságát illeti. Folytatni kell Ukrajna támogatását, nem mint valamiféle emberbaráti beruházást Ukrajnába, hanem mint saját biztonságunkba fektetett beruházást”
– jelentette ki a cseh elnök.
Baka András kétnapos hivatalos látogatása szerdán folytatódik, amikor Andrej Babis cseh miniszterelnökkel találkozik.
A prágai egyeztetések így a kétoldalú kapcsolatok mellett a közép-európai együttműködés jövője szempontjából is jelentőséggel bírhatnak.