Építési tilalom is jöhet a Balatonnál: Vitézy Dávid jelentette be a szigorítást

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy módosítanák az építésügyi törvényeket. A javaslat egyik legfontosabb eleme a Balaton-part természeti és építészeti értékeinek fokozottabb védelme.

Balaton.

Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

Indoklása szerint az elmúlt évtizedekben számos olyan beruházás valósult meg a tó körül, amely ugyan megfelelt az adott időszak előírásainak, de nem vette kellően figyelembe a táj értékeit, a helyiek érdekeit és a térség infrastruktúrájának teherbírását.

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A tervezet alapján a vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett beépítettséget és az épületek magasságát. Az előírt zöldfelületi arány csökkentésére sem lenne lehetőség.

A természeti és építészeti értékek megóvása érdekében a kormány meghatározott területeken legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendelhetne el.

A javaslat erősítené a Balaton-part közhasználatának védelmét is. Emellett az önkormányzatok és az állam elővásárlási jogot kaphatnának a vízparti ingatlanoknál.

Önálló Balatoni Építészeti Tervtanácsot is létrehoznának. A balatoni főépítész vezetésével működő testület a térség jelentősebb építészeti beruházásait vizsgálná meg.

A módosítás a természetes partszakaszok, a nádasok és a közstrandok védelmét ugyancsak megerősítené, a nádasokra pedig új, szigorúbb szabályok vonatkoznának.

Vitézy Dávid hangsúlyozta: nem a balatoni fejlesztések teljes leállítása a cél, hanem az, hogy az új beruházások alkalmazkodjanak a tó adottságaihoz, és ne a vízparti természeti sáv rovására valósuljanak meg.

A tervezetet november 21-ig lehet véleményezni a kormány honlapján.