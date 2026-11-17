Hétfőn egyszerre tizenhárom szakápoló nyújtotta be a felmondását az Országos Baleseti Intézet (hivatalos nevén Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ) intenzív osztályán – írja a Népszabadság. Mivel az osztályon összesen 28, közvetlenül a betegek mellett dolgozó szakápoló teljesít szolgálatot, a lépés a stáb csaknem felét érinti. A dolgozók egy hónapos felmondási ideje már el is kezdődött, és értesülések szerint további munkatársak is fontolgatják, hogy januártól más kórházban folytatják a munkát.

Bérfeszültség áll a Baleseti Intézet szakápolóinak felmondása mögött (Fotó: OBSI)

A tömeges felmondás hátterében az intézményen belüli, valamint a különböző kórházak közötti bérfeszültségek állnak. A konfliktus még nyáron éleződött ki, miután egy másik kórházból érkezett új kolléga a próbaideje alatt távozott az alacsony fizetés miatt. Az ápolók ezután más intézményekből származó bérjegyzékeket gyűjtöttek össze, amelyekből kiderült: másutt az intenzív osztályos szakápolók bruttó bére havi 180–260 ezer forinttal is meghaladhatja a Fiumei úti intézményben kapott összeget.

Be nem tartott ígéret miatt távozhatnak a Baleseti Intézet szakápolói

Bár a dolgozók nyáron írásban jelezték a problémát, és a főigazgató személyesen ígért húsz százalékos béremelést november 1-jétől, az ápolási igazgatóságtól végül elutasító levelet kaptak. A kórház vezetése a felmondások után tárgyalásokat kezdett, és egy november–decemberi átmeneti illetménykiegészítést ajánlott fel, ám az érintettek ezt nem fogadták el, mivel hosszú távú, kiszámítható megoldást követelnek.

Az Országos Baleseti Intézet a főváros és Pest megye traumatológiai ellátásának kulcsintézménye, ahová a legsúlyosabb, gyakran életveszélyes állapotú sérültek kerülnek. Az egy hónapos felmondási idő alatt a betegellátás még zavartalan, és az intézmény szakdolgozók átvezénylésével is pótolhatja a kieső munkaerőt, egyelőre azonban nem tudni, hogy a tizenhárom ápoló tényleges távozása esetén csökkenteni kell-e az intenzív ágyak számát.