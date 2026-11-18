Amint arról beszámoltunk, egy nap alatt tizenhárom szakápoló nyújtotta be a felmondását a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (Országos Baleseti Intézet) intenzív osztályán, a drasztikus lépés a szakdolgozói stáb csaknem felét érinti. Az ápolók egy hónapos felmondási ideje már el is kezdődött, és további munkatársak is fontolgatják, hogy januártól más kórházban folytatják a munkát. Az esettel kapcsolatban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta: az ápolók által összegyűjtött bérjegyzékekből az derült ki, hogy egyes más kórházak intenzív osztályain havi bruttó 180–260 ezer forinttal is többet kereshetnek a kollégáik.
Veszélybe kerülhet a betegellátás a Baleseti Intézetben
Hegedűs Zsolt posztjában azt közölte, a legfontosabb most az, hogy a kórház vezetése, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) és az Egészségügyi Minisztérium összehangolja a szükséges lépéseket. A betegellátásnak a tárgyalások ideje alatt is folyamatosnak és biztonságosnak kell maradnia, míg a dolgozók részéről tartós és kiszámítható megoldásra van szükség.
A tárcavezető úgy véli, a feszültséget a jelenlegi bérezési szabályok okozzák: mivel egy bérsávon belül nagyok a különbségek, a kórházak eltérő mértékű kiegészítéseket adhatnak. Mint írta, Budapesten különösen erős az intézmények közötti elszívó hatás, hiszen a szakdolgozók költözés nélkül is könnyen válthatnak munkahelyet, a távozók pótlása pedig a szakemberhiány miatt rendkívül nehéz.
Így rendezné a szakápolói béreket a Tisza-kormány
A miniszter közlése szerint a kialakult helyzet rávilágít a kormány 2027-re tervezett szakdolgozói bérrendezésének fontosságára, amely az alábbi alapokra épül:
- Sávok helyett egy 6x15-ös cellás bértáblát vezetnek be, ahol a végzettség és a gyakorlati idő határozza meg az egységes alapbért. Így minden kórházban azonos összeg lesz a kiindulópont.
- Az alapbérek átlagosan 15 százalékkal nőnek, de a sávok alján keresők fizetése akár 30–35 százalékkal is emelkedhet (a garantált minimum 7,5 százalék).
- A kórházvezetés külön keretből jutalmazhatja a nagy terhelésű vagy nehezen betölthető munkaköröket, miközben a régió intézményei partnerként, közös ellátási terv alapján hangolják össze a szakdolgozói létszámot.
A tervek szerint a rendszert a gyakorlati tapasztalatok és a gazdaság teljesítménye alapján a jövőben tovább finomítják, hogy minden kórházban elegendő, jól képzett szakápoló álljon a betegek rendelkezésére.
Komoly felzúdulást váltott ki a Tisza-kormány bejelentése
A napokban az Origo arról írt, hogy egyre nagyobb a felháborodás a Tisza-kormány által bejelentett egészségügyi béremelés körül. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter júliusban még legalább 20–25 százalékos emelés szükségességéről beszélt, amely akár az év végéig megvalósulhatott volna. Ehhez képest a kormány most átlagosan 15 százalékos alapbéremelést tervez, azt is csak 2027-re.
Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár arra emlékeztetett, hogy az Orbán-kormány 2023 júliusában 18 százalékkal, 2024 márciusában pedig átlagosan további 20 százalékkal emelte a szakdolgozók alapbérét. A második ütem tényleges bérnövekedése év végére elérte a 22 százalékot, így a két lépés összesített hatása 43,9 százalék volt. Takács szerint a 2024-es bérrendezés éves költségvetési hatása 240 milliárd forintot tett ki, míg a Tisza-kormány most 192 milliárd forintot szán a mintegy 123 500 dolgozót érintő emelésre.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) sem elégedett a bejelentéssel. A szervezet jelezte, hogy a bérrendezés időzítése és a rendelkezésre álló forrás elmarad a várakozásoktól. A kamara azt szerette volna, hogy az egészségügynek szánt mintegy 500 milliárd forintos többlet legalább fele béremelésre jusson, még az idei évben.