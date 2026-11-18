Amint arról beszámoltunk, egy nap alatt tizenhárom szakápoló nyújtotta be a felmondását a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (Országos Baleseti Intézet) intenzív osztályán, a drasztikus lépés a szakdolgozói stáb csaknem felét érinti. Az ápolók egy hónapos felmondási ideje már el is kezdődött, és további munkatársak is fontolgatják, hogy januártól más kórházban folytatják a munkát. Az esettel kapcsolatban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta: az ápolók által összegyűjtött bérjegyzékekből az derült ki, hogy egyes más kórházak intenzív osztályain havi bruttó 180–260 ezer forinttal is többet kereshetnek a kollégáik.

Az Országos Baleseti Intézetben kialakult válsághelyzet kapcsán megszólalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is

(Fotó: Havran Zoltán)

Veszélybe kerülhet a betegellátás a Baleseti Intézetben

Hegedűs Zsolt posztjában azt közölte, a legfontosabb most az, hogy a kórház vezetése, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) és az Egészségügyi Minisztérium összehangolja a szükséges lépéseket. A betegellátásnak a tárgyalások ideje alatt is folyamatosnak és biztonságosnak kell maradnia, míg a dolgozók részéről tartós és kiszámítható megoldásra van szükség.

A tárcavezető úgy véli, a feszültséget a jelenlegi bérezési szabályok okozzák: mivel egy bérsávon belül nagyok a különbségek, a kórházak eltérő mértékű kiegészítéseket adhatnak. Mint írta, Budapesten különösen erős az intézmények közötti elszívó hatás, hiszen a szakdolgozók költözés nélkül is könnyen válthatnak munkahelyet, a távozók pótlása pedig a szakemberhiány miatt rendkívül nehéz.

Így rendezné a szakápolói béreket a Tisza-kormány

A miniszter közlése szerint a kialakult helyzet rávilágít a kormány 2027-re tervezett szakdolgozói bérrendezésének fontosságára, amely az alábbi alapokra épül:

Sávok helyett egy 6x15-ös cellás bértáblát vezetnek be, ahol a végzettség és a gyakorlati idő határozza meg az egységes alapbért. Így minden kórházban azonos összeg lesz a kiindulópont.

Az alapbérek átlagosan 15 százalékkal nőnek, de a sávok alján keresők fizetése akár 30–35 százalékkal is emelkedhet (a garantált minimum 7,5 százalék).

A kórházvezetés külön keretből jutalmazhatja a nagy terhelésű vagy nehezen betölthető munkaköröket, miközben a régió intézményei partnerként, közös ellátási terv alapján hangolják össze a szakdolgozói létszámot.

A tervek szerint a rendszert a gyakorlati tapasztalatok és a gazdaság teljesítménye alapján a jövőben tovább finomítják, hogy minden kórházban elegendő, jól képzett szakápoló álljon a betegek rendelkezésére.