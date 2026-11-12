Ballisztikus rakéták ellen is fegyverkezne a honvédség

Nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer beszerzését készítette elő a Honvédelmi Minisztérium – derült ki az nszo.hu által megszerzett dokumentumból. A Népszabadság által közzétett lista szerint a többi között az olasz-francia gyártású SAMP/T rakétarendszerre is jut az uniós SAFE védelmi hitelkeretből, amelyet a kormány az eredeti tervekhez képest 5,4 milliárd euróra (2 ezer milliárd forintra) csökkentett.

A nagy hatótávolságú, akár ballisztikus rakéták ellen is bevethető fegyverrendszer beszerzése kapcsán a hitelkeretből 109 051 254 eurót, mintegy 40 milliárd forintot különítettek el.

Az előző kormány által beadott tervezetben 1,4 milliárd euró (kb. 550 milliárd forint) maradt volna a rakétavédelmi tételre, ami az egész ország kritikus infrastruktúráját védő ernyő fő eszközének beszerzését fedezhette volna.

A ballisztikus rakéták ellen is bevethető a SAMP/T mobil kilövőállása egy hadiipari kiállításon Fotó: Facebook

Védernyő a ballisztikus rakéták ellen

Az, hogy a most kiszivárgott program megnevezi a SAMP/T, mint beszerzendő eszközt, és az, hogy a korábbi tervben meghatározták a pénzügyi szükségletet, elég pontos képet nyújt arról, hogy milyen beszerzés várható az elkövetkező években. Milyen védernyő fogja az országot oltalmazni.

Dánia 2026 tavaszán írta alá a hivatalos szerzőzést az Eurosam konzorciummal (MBDA és Thales), miután az amerikai Patriot rendszert elutasítva a legújabb generációs európai SAMP/T NG (New Generation) hosszú hatótávolságú lég- és rakétavédelmi rendszert választotta. A beszerzés értéke kisértetise módon, szinte fillérre pontosan megegyezik a magyar tervben foglalt pénzügyi kerettel – 1,47 milliárd euró. A szerződés értelmében Dánia 4 teljes SAMP/T NG üteget vásárol, ami egy légvédelmi rakétaezrednek felel eg.

Minden egyes üteg egy önállóan is harcképes egység, amely az alábbi modulokból áll.

Thales Ground Fire 300 radarok: Dánia a rendszer francia konfigurációját választotta, így az ütegek az ultramodern, S-sávban működő AESA (digitális fázisvezérelt) radarral érkeznek. Ez 360 fokos lefedettséget, 90 fokos magassági szöget és több mint 400 km-es felderítési távolságot biztosít.

Dánia a rendszer francia konfigurációját választotta, így az ütegek az ultramodern, S-sávban működő AESA (digitális fázisvezérelt) radarral érkeznek. Ez 360 fokos lefedettséget, 90 fokos magassági szöget és több mint 400 km-es felderítési távolságot biztosít. ME-NG parancsnoki és harcvezetési modul: Új generációs harcálláspont, amely ütegenként mindössze 4 fős személyzetet igényel, és képes akár 100 célpont szimultán követésére.

Új generációs harcálláspont, amely ütegenként mindössze 4 fős személyzetet igényel, és képes akár 100 célpont szimultán követésére. Rakétaindító járművek: Ütegenként akár 6 darab terepjáró teherautóra szerelt függőleges indító (egyenként 8 rakétával), ami ütegenként 48 azonnal indítható rakétát jelent.

Ütegenként akár 6 darab terepjáró teherautóra szerelt függőleges indító (egyenként 8 rakétával), ami ütegenként 48 azonnal indítható rakétát jelent. A csomag tartalmazza a harci rakétakészletet is, beleértve az Aster 30 Block 1 és a legújabb Aster 30 Block 1NT (New Technology) rakétákat. Utóbbit kiifejezetten a szuperszonikus, hiperszonikus és manőverező ballisztikus rakéták elfogására tervezték. Manőverező célok (repülők, drónok) elleni hatótávolsága meghaladja a 150 kilométer.

Dán modell áll a Magyar Honvédség előtt

A SAMP/T NG közvetlenül össze lesz kapcsolva Dánia egyéb (NASAMS közepes, illetve Mistral 3 és Skyranger 30 rövid hatótávolságú) légvédelmi eszközeivel, egyetlen összefüggő, de többrétegű pajzsot alkotva.