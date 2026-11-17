Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz tulajdonosa lett a Kincsem Park új ügyvezető igazgatója – adta hírül hétfőn közösségi oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium. Közlésük szerint a cégvezetői feladatokat Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatója vette át. Közös feladatuk, hogy új alapokra helyezzék a Park működését, és javítsák a terület kihasználtságát.

Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz tulajdonosa lett a Kincsem Park új ügyvezető igazgatója (Forrás: Balogh Levente/Facebook)

Emlékeztettek, jövőre lesz a magyar lóversenyzés 200 éves évfordulója. Ezért minden fejlesztésnél és szervezeti változtatásnál alapelv, hogy a lóversenyzés hagyományai nem sérülhetnek, sőt: a megújulásnak a lóversenyágazat fejlődését kell szolgálnia. „A cél egy olyan korszerű, a hét minden napján használható szabadidős, családi, - és rendezvényközpont létrehozása, amely Budapest és a magyar lóversenyzés számára is új lehetőségeket teremt” – fogalmaztak.

Balogh Levente régóta kötődik a lovassportot

A Világgazdaság emlékeztetett, a Szentkirályi ásványvíz tulajdonosa régóta kötődik a lovassporthoz: 2011 óta vezeti a Magyar Lovassport Szövetség Western Reining Szakágát, nevéhez fűződik az edzői program és a Szentkirályi Kupa alapítása. A Kincsem Nemzeti Kft. tulajdonosi joggyakorlása a Honvédelmi Minisztériumtól az agrártárcához került. Az állami üzletrész könyv szerinti értéke 2026 júniusában közel 17 milliárd forint volt, a 2022–2026 közötti működési támogatások pedig meghaladták a 8,8 milliárdot.

Balogh Levente az áprilisi országgyűlési választások előtt több nyilatkozatával is a Tisza Párt mellett tette le a voksát. Nyíltan bírálta az Orbán-kormányt, Magyar Péterről pedig elismerően nyilatkozott, a választások után pedig kifejezetten kedvezően beszélt a Tisza-kormányról.

Magyar Pétert egy bátor embernek tartja

A Telex április 12-i élő választási műsorában kijelentette, hogy soha nem volt a Fidesz tagja, Mészáros Lőrincet pedig nem tartja üzletembernek. Magyar Pétert viszont így jellemezte:

Egy nagyon bátor embernek tartom.

A gazdasági portál rámutatott: lényegében tehát Balogh Levente személyében olyan üzletember került a Kincsem Park élére, aki a tavaszi országgyűlési választások előtt hirtelen elkezdte nyíltan bírálni az Orbán-kormányt, Magyar Pétert bátor politikusnak nevezte, majd a Tisza-kormány megalakulása után elismerően beszélt az új vezetésről. Az üzletember korábban azt hangsúlyozta, hogy nem kíván politikai vagy állami pozíciót vállalni, ugyanakkor kész szakmai segítséget nyújtani az új kormánynak. Novemberben pedig már állami vállalatvezetőként kapott feladatot a Kincsem Park megújításában.