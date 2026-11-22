Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videóban bírálta a kormányt, amiért több mint 117 milliárd forintot fizetne vissza külföldi építőipari vállalatoknak. A politikus szerint a bányajáradék visszatérítése elsősorban a multinacionális cégeknek kedvez, miközben számos magyar kis- és középvállalkozás nehézségekkel küzd.

Rétvári Bence szerint a bányajáradék visszatérítése a külföldi nagyvállalatoknak kedvez

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Rétvári Bence közlése szerint a 117 milliárd forintos összeg a német Heidelberg- és Schwenk-csoporthoz, valamint a francia Lafarge- és Colas-csoporthoz kerülhet. A KDNP frakcióvezetője úgy értékelte, hogy a kormány intézkedése a külföldi nagyvállalatok érdekeit szolgálja.

A politikus azt is kifogásolta, hogy szerinte az építőiparban működő magyar kis- és középvállalkozások helyett a multinacionális cégek részesülnek jelentős állami kifizetésekből.

Uniós bírósági ítélet áll a bányajáradék visszatérítésének hátterében

Az Európai Unió Bírósága 2026. január 22-én megállapította, hogy a Magyarországon bevezetett kiegészítő bányajáradék sérti az uniós jogot. A testület szerint a szabályozás közvetetten hátrányosan különböztette meg a más uniós tagállamokban letelepedett vállalkozásokat, és korlátozta a letelepedés szabadságát.

A 2021-ben bevezetett szabályozás alapján a meghatározott referenciaár felett értékesített építőanyagok után kellett kiegészítő járadékot fizetni. Az intézkedés többek között a homokra, a kavicsra és a cementre vonatkozott.

Az ítélet nyomán a magyar államnak rendeznie kell a jogellenesen beszedett összegek visszatérítését. A 2026-os költségvetés módosításában 117,3 milliárd forintot különítettek el erre a célra. A kifizetés tehát nem új vállalati támogatás, hanem a korábban beszedett járadék visszafizetéséhez kapcsolódik.

A visszatérítés lebonyolításáért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága felelős. A kapcsolódó kormányzati határozati javaslat a visszafizetések és a késedelmi kamatok elszámolásához szükséges költségvetési jogcímek létrehozását is tartalmazza.