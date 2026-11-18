Toroczkai László, az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának elnöke megvonta a szót Balla Györgytől – számolt be közösségi oldalán Bohár Dániel. Az eset azután történt, hogy a fideszes képviselő azt javasolta: Varga Judit múlt heti, nagy port kavart meghallgatását követően hallgassák meg Magyar Pétert is. Toroczkai László indoklása szerint azonban bár a kormánypárti politikus ügyrendben kért szót a napirend megvitatásához, az elmondottak inkább tűntek politikai véleménynek és állásfoglalásnak, mintsem tisztán ügyrendi javaslatnak.

2026.11.18 parlament Végrehajtásokat vizsgáló bizottság ülése dr. Bárándy Péter

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Balla György kezdeményezése szorosan illeszkedik az ellenzéki párt stratégiájához. A Fidesz korábban bejelentette: kezdeményezik a miniszterelnök végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság elé idézését. A lépést azzal indokolják, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán súlyos tények láttak napvilágot.

Eszerint kiderült, hogy Magyar Péter az általa készített, megvágott hangfelvétellel több mint egy éven át zsarolta volt feleségét, és a hanganyaggal kapcsolatban ügyészségi, valamint bírósági eljárásokat kezdeményezett. Emellett a Fidesz rámutatott: Magyar a hatósági eljárások során a nyilvános kijelentéseitől eltérő tartalmú nyilatkozatokat is tett.

Bárándy Péter nem emlékszik problémákra

A bizottság szerdai ülésén meghallgatták Bárándy Péter volt igazságügyi minisztert, aki 2002 és 2004 között vezette a tárcát. Bárándy a meghallgatásán kizárólag kérdésekre válaszolt és többször közölte, véleményt nem szeretne formálni, kizárólag a tényekről hajlandó beszámolni. A volt miniszter hangsúlyozta, hogy sok mindenre nem emlékszik már pontosan abból az időszakból.

A bizottság kérdéseire válaszolva kifejtette: minisztersége idején a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát kizárólag érdekképviseleti szerveként kezelte, és ismerte annak köztestületi funkcióját. Hozzátette ugyanakkor, hogy hozzá csupán a kamara általános felügyelete tartozott, ami leginkább a szervezeti és működési szabályzat jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára terjedt ki. Bárándy Péter nyilatkozata szerint minisztersége idején nem látott olyan jeleket, amelyek rendszerszintű problémákra utaltak volna a kamara működésében.