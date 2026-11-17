Bárándy Pétert, a 2002 és 2004 között hivatalban lévő igazságügyi minisztert szerdán hallgatja meg az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága. A Toroczkai László vezette testület a bírósági végrehajtási rendszerben történt visszaélések körülményeit vizsgálja, különös tekintettel a Schadl–Völner-ügyre. A volt tárcavezető a meghallgatás előtt az Origónak elmondta, hogy minisztersége idején nem tapasztalt olyan súlyú problémákat, amelyek indokolták volna a beavatkozást. A későbbi szervezeti átalakításokat azonban már élesen bírálta.
Bárándy Péter szerint a 2015-ös átalakítás jelentette a fordulópontot
A volt igazságügyi miniszter mindenekelőtt azt kérdőjelezte meg, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság milyen érdemi információkat várhat tőle a későbbi korrupciós ügyekkel kapcsolatban.
Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs róla, hogy mi értelme van az én meghallgatásomnak, mert abban az időben a végrehajtók körül nyugalom volt.”
Bárándy Péter szerint a végrehajtási rendszer későbbi problémái elsősorban a 2015-ben végrehajtott szervezeti átalakításhoz kapcsolódnak. Ekkor szűnt meg a korábbi végrehajtói kamara, amelynek helyét a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vette át. A volt miniszter úgy látja, hogy a változtatásokkal olyan kinevezési és működési mechanizmusok alakultak ki, amelyek jelentős visszaélési kockázatokat hordoztak magukban.
Ez magában rejtette a torzulásnak a törvényszerű bekövetkeztét”
– fogalmazott.
Hangsúlyozta, hogy az említett átalakítás már jóval a saját minisztersége után történt, így annak előkészítésében és végrehajtásában nem vett részt. A Schadl–Völner-ügyben indult büntetőeljárás középpontjában is a végrehajtói kinevezések állnak. Az ügyészség szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnöke több végrehajtói kinevezés elősegítéséért cserébe jelentős összegekhez jutott. A vádirat szerint Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkár is részesült a jogtalan jövedelmekből. Az ügyben a bírósági eljárás még folyamatban van.
„Ez fenntarthatatlan” – a volt miniszter a jelenlegi rendszert is bírálta
Bárándy Péter nemcsak a korábbi szervezeti változtatásokról, hanem a végrehajtási rendszer jelenlegi működéséről is határozott véleményt fogalmazott meg. A volt igazságügyi miniszter szerint a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan, és az egyik alapvető probléma, hogy a bírósági végrehajtók elnevezésük ellenére napjainkban már csak korlátozottan kapcsolódnak közvetlenül a bírósági szervezethez.
Bárándy kifejtette, hogy bár a végrehajtók fegyelmi ügyeinek elbírálásában továbbra is részt vesznek bírók, a végrehajtási tevékenység szervezeti működése nagyrészt elkülönül a bíróságoktól. Álláspontja szerint ez azért kifogásolható, mert a végrehajtók alapvetően állami feladatot látnak el: jogszabályi felhatalmazás alapján intézkednek a tartozások behajtásáról, szükség esetén pedig az adós vagyonát is érintő kényszerintézkedéseket alkalmazhatnak.
Pedig tipikusan állami feladatot hajtanak végre. És így is kellene működni. Nem úgy, hogy kvázi vállalkozásként működtetik őket.”
A volt miniszter szerint a profitorientált működés hozzájárulhat ahhoz, hogy egyes végrehajtási eljárások indokolatlanul súlyos következményekkel járjanak az érintettek számára.
Szóval jobb lenne, hogyha igazi állami alkalmazottként kezelnék őket, ahogy évekig ez így volt”
– fogalmazott.
A kinevezéseknél látja a legnagyobb veszélyt
A korábbi igazságügyi miniszter szerint a végrehajtási rendszer problémáinak megértéséhez különösen fontos megvizsgálni, ki és milyen feltételekkel dönthet a végrehajtói álláshelyek betöltéséről.
Úgy látja, hogy egy jól jövedelmező végrehajtói pozíció megszerzése jelentős gazdasági érdeket képviselhet, ezért különösen fontosak a kinevezéseket övező ellenőrzési garanciák.
Bárándy szerint önmagában azzal nincs probléma, hogy a végrehajtók fegyelmi ügyeinek elbírálásában a szakmai szervezet és a bíróság egyaránt részt vesz. A volt miniszter szerint a kinevezésekkel kapcsolatos döntések túlzott személyi koncentrációja és a végrehajtói tevékenység jelentős jövedelmezősége együttesen komoly kockázatot jelenthet.
Bárándy Pétert arról is kérdeztük, hogy 2002 és 2004 közötti minisztersége alatt milyen konkrét változtatásokat hajtottak végre a bírósági végrehajtási rendszerben. A volt tárcavezető elmondta, hogy nem emlékszik olyan jelentős problémára, amely a minisztérium beavatkozását tette volna szükségessé.
Tulajdonképpen minden rendben volt a végrehajtás körül. A miniszter hatókörébe csak akkor jut el ilyesmi, ha baj van. Ez tulajdonképpen egy botránymentesen működő szervezete volt az igazságügyi minisztériumnak”
A volt miniszter szerint a végrehajtói kamara működésének törvényességi felügyelete akkoriban megfelelően elkülönült a közvetlen államigazgatási irányítástól. A minisztérium ellenőrizhette a szervezet szabályzatát, de nem avatkozhatott be korlátlanul annak működésébe. Bárándy Péter ezért úgy látja, hogy a korábbi rendszerben nem merültek fel olyan problémák, amelyek az ő minisztersége idején átfogó beavatkozást indokoltak volna.
Szerdán folytatódnak a parlamenti meghallgatások
A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság november 18-án Bárándy Péter mellett Draskovics Tibor korábbi igazságügyi és rendészeti minisztert is meghallgatja. A testület célja, hogy feltárja, milyen jogszabályi, szervezeti és ellenőrzési hiányosságok tehették lehetővé a végrehajtási rendszerben kialakult visszaéléseket.
A bizottság korábban Varga Juditot és Répássy Róbertet is meghallgatta, november 13-án pedig Navracsics Tibor, Trócsányi László és Tuzson Bence is beszámolt korábbi miniszteri tapasztalatairól.
Bárándy Péter a szerdai meghallgatás előtt egyértelművé tette:
saját hivatali időszakából nem tud olyan, a későbbi korrupciós folyamatokhoz közvetlenül kapcsolódó eseményt felidézni, amelyről érdemben beszámolhatna. A jelenlegi végrehajtási rendszerrel kapcsolatban ugyanakkor határozott kritikát fogalmazott meg, és a kinevezési szabályok, valamint a vállalkozásszerű működés újragondolását tartaná szükségesnek.