Bárándy Pétert, a 2002 és 2004 között hivatalban lévő igazságügyi minisztert szerdán hallgatja meg az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága. A Toroczkai László vezette testület a bírósági végrehajtási rendszerben történt visszaélések körülményeit vizsgálja, különös tekintettel a Schadl–Völner-ügyre. A volt tárcavezető a meghallgatás előtt az Origónak elmondta, hogy minisztersége idején nem tapasztalt olyan súlyú problémákat, amelyek indokolták volna a beavatkozást. A későbbi szervezeti átalakításokat azonban már élesen bírálta.

Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter értékelte a végrehajtási rendszer működését a szerdai meghallgatása előtt (Fotó: MWarchív)

Bárándy Péter szerint a 2015-ös átalakítás jelentette a fordulópontot

A volt igazságügyi miniszter mindenekelőtt azt kérdőjelezte meg, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság milyen érdemi információkat várhat tőle a későbbi korrupciós ügyekkel kapcsolatban.

Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs róla, hogy mi értelme van az én meghallgatásomnak, mert abban az időben a végrehajtók körül nyugalom volt.”

Bárándy Péter szerint a végrehajtási rendszer későbbi problémái elsősorban a 2015-ben végrehajtott szervezeti átalakításhoz kapcsolódnak. Ekkor szűnt meg a korábbi végrehajtói kamara, amelynek helyét a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vette át. A volt miniszter úgy látja, hogy a változtatásokkal olyan kinevezési és működési mechanizmusok alakultak ki, amelyek jelentős visszaélési kockázatokat hordoztak magukban.

Ez magában rejtette a torzulásnak a törvényszerű bekövetkeztét”

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy az említett átalakítás már jóval a saját minisztersége után történt, így annak előkészítésében és végrehajtásában nem vett részt. A Schadl–Völner-ügyben indult büntetőeljárás középpontjában is a végrehajtói kinevezések állnak. Az ügyészség szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnöke több végrehajtói kinevezés elősegítéséért cserébe jelentős összegekhez jutott. A vádirat szerint Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkár is részesült a jogtalan jövedelmekből. Az ügyben a bírósági eljárás még folyamatban van.