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buffalo petrol

Valami nagyon aggasztó történik a benzinkutakkal, de van rá magyarázat

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Folytatódik a benzinkút bezárási hullám, újabb vidéki töltőállomásra kerül ideiglenesen lakat. A jelenség nem kizárólag gazdasági szempontból aggasztó, de a lakosság mindennapi életére is hatással van. Közben a Világgazdaságnak egy iparági forrás arról beszélt, hogy továbbra is létezik a védett ár, csak ezt nem hozzák nyilvánosságra.
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buffalo petrolvédett árbekecsbenzinkút

Egy kisközség vagy egy kistérség életének fontos központja a helyi benzinkút. Ha ez megszűnik, akkor ennek kézzelfogható költségei vannak: többet kell utazni a tankolásért, ez pedig többletkiadást jelent. Sok helyen a töltőállomásokon nem csak benzint, hanem más fontos termékeket is meg lehet venni, vagy éppen az interneten megrendelt csomagokat lehet ide kérni. Ez a hálózat került most veszélybe, egyre másra zárnak be a vidéki független benzinkutak. 

20261028 Miskolc Benzinkút illusztráció. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
Benzinkút csendélet Fotó: János Vajda - Illusztráció

Bezárt a bekecsi benzinkút

A Buffalo Petrol közösségi oldalán tudatta, hogy bizonytalan időre felfüggeszti működését a bekecsi töltőállomásuk. Az ok: a kis benzinkutak körül kialakult helyzet és az ellátás bizonytalansága. Bekecs egy kisközség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Szerencsi járásban, a Tokaji borvidéken. Lakóinak száma 2151, nekik és a környékbelieknek mostantól valahogy máshogy kell megoldaniuk a tankolást. 

A bekecsi benzinkút problémája nem egyedi. Az elmúlt időszakban sorra jelentek meg hírek azzal kapcsolatban, hogy a hazai árképzés súlyosan érinti a kisebb, sok esetben családi cégek által üzemeltetett töltőállomásokat. Augusztus vége óta megfigyelhető, hogy a magyarországi üzemanyagárak némileg kedvezőbbek uniós összevetésben. Csakhogy ezt az uniós átlagnál némileg kedvezőbb árat a kisebb kutak nem tudják kigazdálkodni.

gázolaj
A Független Benzinkutasok Szövetsége (FBSZ) már többször demonstrációt hirdetett, hogy felhívja a figyelmet a magyar üzemanyag-kereskedők nehéz helyzetére
Fotó: Mediaworks

Iparági forrás beszélt az okokról a Világgazdaságnak

 A Világgazdaságnak egy neve elhallgatását kérő iparági szakértő arról beszélt, hogy a Tisza-kormány lestoppolta az árakat a dízelnél és a benzinnél is. A gázolaj átlagára 721 forint, a benziné pedig 610 forint. Csakhogy az import nagykereskedelmi árak ennél akár 30-50 forinttal is magasabbak. A szakértő elmondása szerint a kutak árrése a helyzetből adódóan legfeljebb 30 forint, azonban a működéshez minimum 45-50 forintos szint kellene, a kiskereskedelmi különadó pedig tovább rontja a helyzetet. A rejtett beavatkozásnak az autósok ugyan örülhetnek, de azt nem árt tudni: a jelenlegi szintek messze meghaladják a korábbi, a benzin esetében 595 forintos, a gázolaj esetében pedig 615 forintos literenkénti védett árat.

Miért nem hirdetnek nyíltan védett árat?

Például ezért, azaz, hogy a rejtett védett ár lényegesen magasabb, mint a Fidesz-kormány alatt bevezetett, majd a Tisza-kormány által kivezetett védett ár volt. Ha nyílt kártyákkal játszana a kormány, akkor egy az egyben össze lehetne hasonlítani a kettőt. Annál pedig még magasabb a rejtett védett ár, mint a 480 forintos literenkénti ár, amelyet Magyar Péter követelt a kampányban. A kisebb benzinkutak pedig a jelenlegi, mesterségesen nyomott árat sem tudják kigazdálkodni. Ráadásul az Orbán-kormány által ígért kompenzációt a Magyar-kormány nem hajlandó kifizetni. Így aztán egyre több vidéki kút húzza le a rolót. Reméljük, csak egy kis időre. 

 

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