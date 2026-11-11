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béremelés

Jövő évi béremelés: Kemény tárgyaláson vannak túl a felek

1 órája
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Közeledtek az álláspontok a bértárgyalásokon – állítja a Portfolio. Korábban a szakszervezetek 12-14 százalékos béremelést szeretettek volna, a munkáltatók viszont csak 4 százalékot akartak adni.
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béremelésversenyszféra és kormány állandó konzultációs fórumportfoliominimálbér

Apró lépésekkel közelebb kerültek egymáshoz a cégek és a szakszervezetek béremelési álláspontjai, írja a Portfolio. A portál konkrét számokat nem közölt, de állítólag most nagyobb az esélye annak, hogy novemberben megegyezzenek egymással a felek a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. 

építkezés
Nem mindegy, hogy mennyi a bér
Fotó: Pexels

Béremelés: nehezen közelednek az álláspontok

Kalmár Ákos, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökségi tagja azt mondta a Portfolio megkeresésére, hogy előrelépés történt, de megállapodás nem. „Az álláspontok érdemben közeledtek egymáshoz. Bízunk abban, hogy a következő ülésen már egyezség is lehet. A lehetséges béremelések mértékéről számokat azért nem szeretnék mondani, mert abban állapodtak meg a tárgyalófelek, hogy a saját érdekképviseleteiken belül egyeztetik a lehetséges kompromisszum mértékét” – közölte Kalmár Ákos. 

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke is azt mondta, közeledtek az álláspontok, ezt ő is megerősítette, de tartotta magát ahhoz, hogy konkrétumokat nem volt hajlandó elárulni. „Mi is kénytelenek voltunk elmozdulni a korábbi béremelési javaslatunkról, a saját testületeinkkel meg kell vitassuk, hogy mi hangzott el, és mi az új javaslatunk, ami még elfogadható a munkavállalóink számára is. Ennyi jött ki a mai napból. Ennél többet sajnos nem tudok mondani. A jövő héten szerintem folytatjuk a bértárgyalásokat” – zárta szűkszavú nyilatkozatát Zlati Róbert.

Dolgozó az Audi Hungaria győri gyárában 2025. július 10-én. Ezen a napon az Audi Q3 modell sorozatgyártásának elindítása alkalmából rendeztek ünnepséget. MTI/Máthé Zoltán
Szerelő az Audi Hungaria győri gyárában
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotó

Magyar Péter a kampányban még dupla minimálbért ígért

Ismert: a szakszervezeti oldal eddig ragaszkodott az előző kormánnyal kötött három éves bérmegállapodáshoz, a 12-14 százalékos emeléshez. A munkáltatók viszont a gazdaság lassulására hivatkozva 4 százalékos 2027-es emeléssel kecsegtették a dolgozókat eddig. Az Orbán-kormány alatt kialkudott ütemezés szerint a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban 11, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedett volna, a cél pedig az volt, hogy a legkisebb kötelező munkabér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset felét. Magyar Péter ígérete pedig az volt a kampányban, hogy 2027-ben duplájára emeli a minimálbért. 

 

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