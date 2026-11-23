Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten egyeztetett a pedagógusok érdekképviseleteivel. A béremelés mellett az oktatási költségvetésről is tárgyalt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) képviselőivel.

Béremelés: Lannert Judit a pedagógusok fizetéséről egyeztetett

Fotó: Máté Krisztián / MW

A PSZ elnöke a találkozó után azt mondta, hogy egy fokkal optimistábbak, mint korábban. A megbeszélés részleteiről a miniszter a Facebook-oldalán is beszámolt.

Több fontos kérdésben is változást szeretnének

Lannert Judit közlése szerint fontosnak tartják, hogy a jövőben megoldást találjanak a pedagógusokat érintő, régóta napirenden lévő problémákra. Ezek között említette a kiszámítható előmeneteli rendszert, a különböző jogállások egységesítését, a munkakörülmények javítását és a bérek differenciálását.

A miniszter azt is bejelentette, hogy újraindítják a már hosszú ideje nem működő Köznevelési Munkaügyi Érdekegyeztető Tanácsot.

Rendszeres egyeztetést ígérnek a bérekről

A testületben a kormányzat, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői rendszeresen tárgyalhatnak majd a köznevelés legfontosabb munkaügyi kérdéseiről. A megbeszélések a bérekre, a munkakörülményekre és a foglalkoztatásra is kiterjednek.

A mostani találkozón a pedagógusok várható béremelése is szóba került, konkrét összegekről vagy a fizetések változásának ütemezéséről azonban a miniszter bejegyzése nem tartalmazott részleteket.