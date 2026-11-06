Bejelentették a béremelést: ennyivel nő az egészségügyi szakdolgozók fizetése

Az egészségügy jövőre 510 milliárd forintos többletforrást kap, amelyből közel 192 milliárd jut az egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére. Dr. Hegedűs Zsolt szerint ez a kormány 2027-es béremelési forrásainak csaknem egyharmada.

Új bértábla jön az egészségügyben.

Fotó: magnific.com

Új bértábla jön az egészségügyi szakdolgozóknál

A jelenlegi sávos bérrendszert cellás bértábla váltja fel. A közlés szerint ebből minden szakdolgozó számára egyértelművé válik majd, melyik besorolásba tartozik, és milyen előmenetelre számíthat.

A béremelés a segédápolóktól az MSc-végzettségű ápolókig terjed. Érinti továbbá a műszaki és adminisztratív munkatársakat, a háziorvosi praxisok szakdolgozóit, valamint a betegszállításban, a dialízisben és a hospice-ellátásban dolgozókat is.

Dr. Hegedűs Zsolt szerint a bérrendezés vonzóbbá teheti a pályakezdést, miközben a tapasztalt dolgozók munkáját is jobban elismeri.