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béremelés

Bejelentették a béremelést: ennyivel nő az egészségügyi szakdolgozók fizetése

2026. november 06. 11:20
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Átlagosan 15 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók alapbére 2027-ben – közölte dr. Hegedűs Zsolt. A béremelés mintegy 123 500 dolgozót érint, és csaknem 192 milliárd forintot fordítanak rá.
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béremelésegészségügyhegedűs zsolt

Az egészségügy jövőre 510 milliárd forintos többletforrást kap, amelyből közel 192 milliárd jut az egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére. Dr. Hegedűs Zsolt szerint ez a kormány 2027-es béremelési forrásainak csaknem egyharmada.

bértábla
Új bértábla jön az egészségügyben.
Fotó: magnific.com

Új bértábla jön az egészségügyi szakdolgozóknál

A jelenlegi sávos bérrendszert cellás bértábla váltja fel. A közlés szerint ebből minden szakdolgozó számára egyértelművé válik majd, melyik besorolásba tartozik, és milyen előmenetelre számíthat.

A béremelés a segédápolóktól az MSc-végzettségű ápolókig terjed. Érinti továbbá a műszaki és adminisztratív munkatársakat, a háziorvosi praxisok szakdolgozóit, valamint a betegszállításban, a dialízisben és a hospice-ellátásban dolgozókat is.

Dr. Hegedűs Zsolt szerint a bérrendezés vonzóbbá teheti a pályakezdést, miközben a tapasztalt dolgozók munkáját is jobban elismeri.

 

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